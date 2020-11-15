İkinci El Ekran Kartı Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekiyor?

Ekran kartları bilgisayarlar için en önemli yardımcı eklentilerdendir. Peki ikinci el ekran kartı alırken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bilgisayar parçaları arasında en fazla değer kazanan ve fiyatı yükselen ekran kartı oluyor. Günümüz şart ve koşullarında kaliteli bir ekran kartı almak için ciddi bir bütçenizin olması gerekiyor.

Türkiye’de özellikle oyun oynamak isteyenler ekran kartı konusunda son derece hassastır. Bu yazımızda kaliteli bir ekran kartına sahip olmak isteyen ancak bütçesi çok fazla olmayan kişilere ikinci el ekran kartı alırken nelere dikkat edilmesi gerekenler neler? Bu konularda bilgiler vereceğiz.

Fiziksel Kontrolleri Sağlayın

Öncelikle ekran kartını fiziksel olarak çok iyi kontrol etmeniz gerekiyor. Göz teması ile birlikte ekran kartında çizik ya da hasar olup olmadığını kontrol etmeniz gerekiyor. Daha sonrasında ise FurMark ve GPU-Z programlarını yükleyip ekran kartını yük altına sokun.

Bilgisayardaki programlarla yapacağınız testler konusunda aceleci davranmayın. Yani testler başarılı diye hemen ekran kartını almaya kalkmayın. En az 20 ile 30 dakika arasında sizleri önermiş olduğunuz programlar ile testte kalın ve sonucu görün test esnasında görüntünün gitmesi görüntüde bozukluk ya da sistemin yeniden başlatması gibi sorunlar oluyorsa ekran kartını bir kez daha kontrol etmenizde yarar vardır.

Mining Yapılan Kartları Almayın

Günümüzde bazı ekran kartları madencilik için kullanılmaktadır. Yani Kripto paralar için kullanılan ekran kartları çok daha fazla yorulmuş ve yıpranmış ekran kartlarıdır. Bu tarz işler içerisinde olan kişilerden kesinlikle ekran kartınızı almanızı önermeyiz.

Garantisi Devam Eden Kartlara Yönelin

Ekran kartını ikinci el alacaksınız garantisinin olup olmadığını kontrol edin. Sizlere önerimiz en az 1 yıl da olsa garantisinin olmasıdır.

Bunun dışında güvenlik bandının sağlam olması ve önermiş olduğumuz programlarla yapacağınız 30 dakikalık testlerde başarıya ulaşması ve bunun yanı sıra yarım saat bir saat kadar da online ya da sistemi zorlayacak oyunlarda vakit geçirmenizi öneriyoruz. Yapmış olduğunuz tüm testlerden başarıyla geçerse ikinci el ekran kartını gönül rahatlığı ile alabilirsiniz.

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