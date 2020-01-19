İnternet Hızını Artırmanın Pratik Yolları - Teknofeed.COM

İnternet hızını artırmanın pratik yolları başlıklı araştırma yazımızda, internet hızınızın yavaşlama nedenlerinin yanı sıra, internet hızını nasıl artırabileceğinize dair önerilere atıfta bulunacağız.

İnternet hızı servis sağlayıcıdan kaynaklı nedenlerle yavaşlayabileceği gibi, sizin farklı ve yanlış uygulamalarınız sebebiyle de yavaşlayabilmektedir. Hem sorunun tespitine yönelik adımlar atarak, hem de öncesinden internet hızını artırmak için çeşitli önlemler alarak internetinizi daha yüksek bir performansla kullanabilirsiniz.

İşte İnternet Hızını Artırmanın Yolları

Servis Sağlayıcı Seçimi

İnternet hızının yavaşlama nedenlerinin temelinde, internet sağlayıcısının yaşattığı sorunlar ilk sıralarda yer almaktadır. Bunun yanında aldığınız paketin içeriği de, bu konuda önem teşkil eden farklı bir durumdur. Sorunun servis sağlayıcıdan kaynaklanıp kaynaklanmadığının yanı sıra, genel olarak daha az sorunların görüldüğü bir servis sağlayıcıdan yana tercih yapmanız önemlidir.

Bağlantı hızınızdaki sorunların detaylı analizini yapabilmek için, Speedtest adlı siteden yararlanabilirsiniz. Programı kullanırken kablolu internet kullandığınızdan emin olmanız ve arka planda internetle çalışan bir uygulamanın olmamasına dikkat etmeniz gerekmektedir.

Modeminizi Doğru Yere Koyun

Kablosuz bağlantılar, internet kullanımı için en pratik çözümlerden birisidir. Ancak kablosuz internet bağlantısını kullandığınız modemlerin kapalı alanlarda olması ve önünde eşyaların bulunması, internet hızınızın önemli ölçüde yavaşlamasına neden olacaktır. Cihazınızla internet sağlayıcı modeminiz arasında engel arttıkça, sinyal kalitesi ve gücüde azalmaktadır.

Cihazınızla internete bağlanamadığınız noktaları ve en iyi bağlantı sağlanan noktaları keşfetmek için, NetStumbler adlı programdan yararlanabilirsiniz.

Kablosuz Ağa Doğru Kanal Üzerinden Bağlanma

Farklı dahi olsa, kablosuz ağların birbirini etkilemesi muhtemel sonuçlar arasında yer alıyor. Hatta bu ağların yanı sıra bağlantınız, elektronik cihazlardan dahi olumsuz etkileniyor olabilir. Bu nedenle WifilnfoView gibi programlar kullanarak kablosuz ağ kanalınızı değiştirebilirsiniz. İnterneti hızlandırma yöntemleri arasındaki bu tavsiyemiz, hızınızın yükselmesi konusunda önemli ölçüde işe yarayacaktır.

Programın en önemli özelliği, etrafınızdaki cihazlardan hangi kablosuz ağa en fazla bağlantı yapıldığını gösteriyor. Bu listedeki en az bağlantı yapılan kanala bağlanarak, internet hızınızı daha verimli hale getirebilirsiniz.

Kablolu Bağlantı Kullanın

İnternet hızını artırma yolları arasındaki bir diğer seçenek ise, hepimizin bildiği gibi kablolu bağlantı kullanmaktır. Şayet konforunuzdan aşırı ödün vermeyecekseniz ve bir mecburiyetiniz yoksa kablolu bağlantıları tercih etmenizde, yarar bulunmaktadır.