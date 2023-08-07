iPhone 13 Ekran Görüntüsü Alma- 13 Pro, 13 Promax SS Alma

iPhone 13 ekran görüntüsü alma işlemi ile ekranınızda yer alan görüntüleri veya yazıları tek hareketle kaydedebilme şansını elde edersiniz. iPhone kullanmaya yeni başlayan kişiler SS alma işleminde biraz zorlanabilirler. iPhone 13’te ekran görüntüsünün alınabilmesi için çeşitli yöntemler bulunur. Bu yöntemleri uygulayarak saniyeler içerisinde ekran görüntüleri elde edilebilir.

iPhone 13 Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır?

iPhone 13 iPhone modelleri içerisinde en gelişmiş özelliklere sahip olan telefonlardan birisidir. Daha önce iPhone kullanmamış olan kişiler iPhone 13 kullanmaya başladıklarında ekran görüntüsünü nasıl alacakları konusunda şüpheye düşebilirler. iPhone 13 ekran görüntüsü alabilmek için aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

iPhone 13 Ekran Görüntüsü Alma

iPhone 13 kullanmaya başlayan kişiler güç tuşu ve artı tuşu ile kısa süre içerisinde ekran görüntüsü alabilirler. iPhone 13 ekran görüntüsü alma işlemini yapmak isteyen kişilerin takip etmesi gereken adımlar şu şekilde açıklanabilir:

Öncelikle ekran görüntüsü almak istediğiniz sayfayı ya da görüntüyü açmanız gerekmektedir

Görüntüsünü almak istediğiniz ekrana sahip olduktan sonra ekranda yer alan güç düğmesine basmanız gerekir

Güç düğmesine bastıktan sonra ses açma yani artı olarak ifade edilen tuşa da dokunmanız gerekmektedir

Güç tuşuna ve ses açma tuşuna aynı anda basılı tuttuğunuz takdirde ekran görüntüsü aldığınıza dair bir ses çıkacaktır

Ayrıca almış olduğunuz ekran görüntüsünün ön izlemesi de size saniyelik olarak gösterilecektir

Ekran görüntüsünü doğru şekilde aldığınıza inandığınız takdirde galerinizi ziyaret ederek almış olduğunuz ekran görüntülerine buradan ulaşabilirsiniz

iPhone’un sunmuş olduğu özellikler sayesinde almış olduğunuz ekran görüntüsü üzerinde çeşitli değişiklikler yapabilir bu sayede ekran görüntülerini ihtiyacınıza uygun hale getirebilirsiniz.

iPhone 13 Pro Ekran Görüntüsü Alma

iPhone’un 3 pro modelinde ekran görüntüsü alabilmek için uygulayabileceğiniz çok pratik bir yöntem bulunmaktadır. Kolay şekilde ekran görüntüsü alabilmek için yapmanız gerekenler ise şu şekilde sıralanabilir:

iPhone 13 pro modeline sahip olan telefonunuzda ayarlar sekmesine gidin

Ayarlar sekmesi içerisinde yer alan genel seçeneğine tıklayın

Açılan ödemeler içerisinden ekran ve parlaklık yazan menüye tıklayın

Bu menü içerisinde ekranı özetleyin seçeneğine dokunun

Ardından açılan sayfadan üçlü arka dokunma seçeneğini aktif hale getirerek ekran görüntüsü yazan yere tıklayın

Bu işlemleri yapmış olduğunuz takdirde ekran görüntüsü almak için telefonun arka paneline 3 kere dokunmanız yeterli olacaktır

Telefonun arka paneline 3 kere dokunduktan sonra ekran görüntüsü alabilir ve bu işlemi saniyeler içerisinde gerçekleştirebilirsiniz

iPhone 13 Promax Ekran Görüntüsü Alma

iPhone 13 ekran görüntüsü alma işlemi için farklı yöntemler bulunmaktadır. iPhone 13 promax iPhone modelleri içerisinde en çok kullanılan modellerden birisidir. iPhone’un bu modelinde ekran görüntüsü alabilmek için güç ve ses açma tuşuna aynı anda basabilir ya da yapmış olduğunuz ayarların ardından telefonun arka paneline 3 kere dokunarak ekran görüntüsü alabilirsiniz. Almış olduğunuz ekran görüntülerini ön izlemesi ekran görüntüsünü aldıktan sonra size gösterilir. Almış olduğunuz ekran görüntülerini daha detaylı inceleyebilmek ve ekran görüntüsü üzerinde değişiklik yapabilmek için telefonumuzda yer alan galeri sekmesine gitmeniz yeterli olacaktır. Sekme içerisinde bugüne kadar almış olduğunuz tüm ekran görüntülerini görebilme ve gerekli değişiklikleri yapabilme imkanı size sunulur.