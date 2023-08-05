iPhone 6 ekran görüntüsü alma işlemi iPhone 6 kullanıcıları tarafından merak edilmektedir. iPhone 6 kullanan kişiler mesajlaşmalarının veya herhangi bir uygulama içerisinde yer alan bir sayfanın ekran görüntüsünü almak isteyebilirler. iPhone modellerinde ekran görüntüsü alma işlemi farklılık gösterdiğinde iPhone 6 kullanıcıları ekran görüntüsü alabilmek için uygulayabileceği yöntemleri merak ederler. iPhone 6’dan ekran görüntüsü alabilmek için uygulayabileceğiniz yöntemler aşağıda ele alınmıştır.

İPhone 6 Ekran Görüntüsü Alma

iPhone 6 ekran görüntüsü alma işlemi telefonu ilk defa kullanacak olan kişilere zor gelebilir. Ancak iPhone 6’da ekran görüntüsü alabilme oldukça kolay bir işlemdir. Ekran görüntüsü alabilmek için yapmanız gerekenler şu şekilde sıralanabilir:

Öncelikle ekran görüntüsü almak istediğiniz ekrana gitmeniz gerekir

Ekran görüntüsünü almak istediğiniz uygulama veya sayfaya ulaştıktan sonra ekranın sağ kısmında yer alan uyku düğmesine basmanız gerekir

Uyku düğmesine bastıktan sonra ana ekran düğmesine de aynı anda basmanız gerekir

İki düğmeye aynı anda basıp 2 saniye kadar basılı tuttuktan sonra ekran görüntüsü alırsınız

Ekran görüntüsü aldıktan sonra size almış olduğunuz ekran görüntüsüne dair bir ön izleme gösterilir

Ekran görüntüsü aldığınız dosyayı inceleyebilmek için fotoğraflar sekmesine gitmeniz yeterli olacaktır

Fotoğraflar sekmesi içerisinde en son aldığımız ekran görüntüsüne tıklayarak bu ekran görüntüsü üzerine yazı yazabilme veya not ekleyebilme şansını elde edersiniz

Gerekli düzenlemeleri yaptıktan sonra Done yazan bölüme tıkladığınız takdirde ekran görüntünüz kaydedilecektir

İPhone 6s Ekran Görüntüsü Alma

iPhone 6s modelinde ekran görüntüsü alabilmek için diğer iPhone modellerine göre farklı bir yol izlemek gerekir. Özellikle iPhone 11’den sonraki modellerde ekran görüntüsü alabilmek için çeşitli yöntemler kullanılmaya başlanmıştır. Ancak iPhone 6s’te ekran görüntüsü alabilmek için tek bir seçenek bulunur. Tıpkı iPhone 6’da ekran görüntüsü alabilmek için uyguladığınız işlemleri iPhone 6s’de de uygulayarak kısa süre içerisinde ekran görüntüsü alabilirsiniz.

İPhone Ekran Görüntüsü Alma Ayarları

iPhone 6 ve iPhone 6s’te ekran görüntüsü alabilmek için telefonunuzda bazı ayarları yapmanız gerekmektedir. Yapmış olduğunuz ayarlar sayesinde iPhone 6 ve iPhone 6s’te saniyeler içerisinde ekran görüntüsü alabilme şansını elde edersiniz. iPhone 6’da ve iPhone 6s’te ekran görüntüsü alabilmek için yapmanız gereken ayarlar ise şu şekilde açıklanabilir:

Öncelikle telefonunuzda yer alan ayarlar sekmesine giriş yapın

Ayarlar sekmesi içerisinde yer alan genel seçeneğine tıklayın

Genel seçeneğini tıkladıktan sonra açılan ekranda klavye seçeneğini bularak açın

Klavye seçeneğine tıkladıktan sonra ekranı aşağıya doğru kaydırın var Yeni ekran görüntüsü al yazan seçeneğe kadar ekranı kaydırmaya devam edin

Yeni ekran görüntüsü al seçeneğini bulduktan sonra bu seçeneğin yanında yer alan kutucuğu aktif hale getirin

Yukarıdaki işlemleri uyguladığınız takdirde ekran görüntüsü alabilmek için ayarlarınızı yapmış olursunuz. Ayarlarınızı yaptıktan sonra uyanma düğmesi ve ana ekran düğmesine aynı anda basarak saniyeler içerisinde ekran görüntüsü alabilirsiniz. Yukarıdaki ayarları yapmadığınız veya kapattığınız takdirde ise ekran görüntüsü alabilmek için sadece uyanma düğmesine basılı tutmanız yeterli olacaktır.

İPhone Ekran Görüntüsü Almak Kısayolu

iPhone 6 ekran görüntüsü alma işlemi için kısa yol oluşturabilmek mümkündür. İki modelde de ekran görüntüsü alabilmek için kullanılabilecek olan kısa yol uyanma düğmesi ve ana ekran düğmesine basılı tutmaktır. Kişiler bu kısayolu uyguladıkları takdirde saniyeler içerisinde ekran görüntüsü olabilir ve ardından aldıkları ekran görüntülerini fotoğraflar sekmesinden görüntüleyebilirler.