İPhone Donma Sorunu / İPad Kasma Sorunu Çözümü

İPhone donma ve kasma sorunu çözümü için gerekli tüm işlemleri sizler için bu makalemizde bir araya getirdik. Bu tür yavaşlama, takılma, ekran donması vb problemler her ne kadar android cihazlarda daha sık görülse de bazen ios işlemim sistemine sahip ipad ve iphone larda da gözükebilmektedir.

İphone donma sorunu çözümü 2021

İphone Donma Sorunu Çözümü 2022

iPhone kasma sorunları genellikle eski cihazlarda hafızası düşük olduğu için ve batarya sağlığı kötüye gittiği için daha sıklıkla gözükmektedir. Bazen de bu donma sorunları donanım kaynaklı olabilmektedir.

Şimdi iPhone donma sorunu çözümü için neler yapabiliriz hep birlikte göz atalım.

İphone ve İpad Kasma Sorunu Çözümü

İphone ve ipad kasma sorunu çözümü için yapılacak bir takım seçenekler bulunmaktadır.

Cihazınızdaki fazlalık uygulamadan kurtulun.

Cihazınızda gerçekten ihtiyacınız olan uygulamara yer verin.

Hafızanızı olabildiğince boş tutmaya çalışın.

Batarya sağlığınızı kontrol edin.

Arka planda uygulamara izin vermeyin.

Gereksiz servisleri ve konum bilgisini kapalı duruma getirin.

İphone ve iPad cihazınızda daha fazla boş hafıza bulundurun

Kasma ve donma sorunlarının önüne geçmek için atılacak en önemli adım, cihazımızda daha fazla boş alan bulundırmaktır.

İphone ve ipad cihazlarınız da ne kadar boş hafıza olur ise, arka planda cihazınız bir o kadar performanslı çalışacaktır.

Hafızası dolu alan cihazda ise arka planda gerekli olan boşluk sağlanamadığı için ısınma, yavaşlama vb problemler baş göstermeye başlayacaktır.

İphone ve ipad ram temizleme işlemi yapın

İphone donma sorununu en iyi şekilde çözmek için belirli aralıklarla ram/bellek temizleme işlemi yapmanız gerekmektedir. Bunun için ram temizleme konusunu daha detaylı ele aldığımız aşağıda yer alan sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İphone ram temizleme işlemi detaylı şekilde nasıl yapılır ilgili sayfayı ziyaret edin



Arka planda çalışan uygulamaları kapatın

Eğer arka planda çok fazla uygulama çalışıyor ise fazlalık olan tüm uygulamaları kapatın.

Arka planda ne kadar fazla uygulama açık kalırsa, iphone ve ipad cihazlarınız bir fazla yavaşlama söz konusu olacaktır.

Ayrıca ana ekrana sürekli bildirim gönderen ama zorunlu olmayan uygulamalara ait bildirimleri de devre dışı bırakabilirsiniz.

Bu sayede iphone donma sorunu için en faydalı yöntemlerden birini yapmış olacaksınız.

İphone 11 donma sorunu çözümünü daha detaylı anlattığımız bu konuyu ziyaret edebilirsiniz.

Gereksiz widgetleri kaldırın

Kullanığdınız her widget ekstra olarak batarya, ram ve işlemci ye yük bindirmektedir. Bu sebeple hayati önem taşımayan tüm widgetleri kapatmanızı öneriyoruz.

Bunun için ;

Öncelikle widget menüsüne giriş yapıyoruz.

Daha sonra bu menüden en aşağıya inerek düzenle seçeneğine giriyoruz.

Düzenle seçeneğinden tüm gereksiz widgetleri kapatıyoruz.

Güncellemeleri kontrol edin

Yine iPhone ve iPad’lerde en can alıcı noktalardan birisi de güncelleme konusudur.

Cihazlarınızda sürekli yeni güncelleme olup olmadığını kontrol edin.

Bir sürümde karşılaşılan kasma, yavaşlama, ekran donması vb gibi problemler gelecek olan yeni bir güncelleme ile çözülebilir.

İos cihazlarınızda;

Ayarlar>>Genel>>Güncellemeler yolunu takip ederek yazılımınızın güncel olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

İphone 7 donma sorunu çözümünü daha detaylı anlattığımız bu konuyu ziyaret edebilirsiniz.

Gereksiz konum bilgisini kapatın

İphone kasma, ipad yavaşlama, ios donma sorunları için gereksiz konum servislerini kapatarak performans artışı yakalayabilirsiniz.

İphone konum bilgisini kapatmak için ;

İlk önce ayarlara giriş yapın.

Daha sonra gizlilik ayarları sekmesine girin.

İphone gizlilik ayarları sekmesinden konum servislerine giriyoruz.

Buradan kullanmadığınız veya arka planda gereksiz yere konum bilgisine ihtiyacı olmayan tüm uygulamaları kapatın.

Daha sonra sistem servislerine tıklayın.

Bu kısımdan da gereksiz gördüğünüz tüm uygulamaları kapatın.

İphone 6 donma sorunu çözümünü daha detaylı anlattığımız bu konuyu ziyaret edebilirsiniz.

Cihazınızı yeniden başlatın

Bazen siz her nekadar gereksiz uygulamaları ve servisleri kapatsanız da arka planda işlem yoğunluğuna bağlı olarak gerçekleşmeyebilir. Bu gibi ayarlarda vs değişiklik yaptığınız durumlarda;

Cihazlarınızı yeniden başlatın. Bu işlemi yaptığınız takdirde yeni ayarlarsınız hemen aktif hale gelecektir.

Aynı zamanda işlemci, ram ve bataryaya binen yük miktarı düşecek ve performans artışı yaşayacaksınız.

Burada yapılan işlemler aynı zamanda iphone pubg kasma sorununa, iphone ve ipad ekran donması sorunlarına da çözüm olacaktır.

Yine aklınıza takılan bir nokta veya yapamadığınız bir kısım olur ise bize yorumlardan yazmayı unutmayın.

Ayrıca çok yakında Teknofeed.com olarak sitemize forum veya soru cevap scripti entegre ederek sizlere daha iyi hizmet verecek, sorunlarınıza daha çabuk çözüm üreteceğiz.