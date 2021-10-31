İphone 11 Donma Sorunu Çözümü ( Pro ve Pro Max Dahil) 2022

İphone 11 donma sorunu var mı? sorusu iphone 11 almak isteyen veya aldıktan sonra çözümü için arayış içinde olan kullanıcıların en büyük sorularından birisidir.

Her ne kadar yeni nesil iphone serilerinde donma, kasma, takılma vb sorunlar olması imkansız gibi gözükse de bazen İphone 11 donma sorunu yaşamanız kaçınılmaz olmaktadır.

İphone 11 serisi özelliklerine göz atacak olursak;

https://www.apple.com/tr/iphone-11/specs/ den aldığımız veriler doğrultusunda

Renk: Siyah, Yeşil, Sarı, Mor, (PRODUCT)RED, Beyaz

Hafıza: 64 GB 128 GB

Ekran

Liquid Retina HD ekran

IPS teknolojisine sahip 6.1 inç (diyagonal) tam ekran LCD Multi-Touch

326 ppi yoğunlukta 1792 x 828 piksel çözünürlük

1400:1 kontrast oranı (tipik)

True Tone ekran

Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)

Haptic Touch

625 nit maksimum parlaklık (tipik)

Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama

Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği

İşlemci

A13 Bionic çip

2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU

4 çekirdekli GPU

8 çekirdekli Neural Engine

Kamera

Çift 12 MP Ultra Geniş ve Geniş kameralar

Geniş: ƒ/1.8 diyafram

Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı

2 kat optik uzaklaştırma

5 kata kadar dijital zoom

Optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)

Video Kaydı

Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı

Saniyede 60 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Videolar için optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)

2 kat optik uzaklaştırma

3 kata kadar dijital zoom

İşitsel zoom

True Tone Flash

QuickTake video

Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği

Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı

Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)

Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı

4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme

Videoları oynatırken yakınlaştırma

Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264

Stereo kayıt

TrueDepth Kamera

12 MP kamera

ƒ/2.2 diyafram

Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu

Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı

Animoji ve Memoji

Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı

Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı

Saniyede 120 kare 1080p ağır çekim video desteği

Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR

Saniyede 30 kare video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık

Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)

QuickTake video

Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim

Retina Flash

Otomatik görüntü stabilizasyonu

Seri çekim modu

Güç ve Pil

20 W veya daha güçlü adaptör ile 30 dakikada %50’ye kadar şarj

Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil

Kablosuz şarj

İphone 11 Donma Sorunu Çözümü

İphone 11 Donma Sorunu Çözümü 2022

İphone 11, Pro ve Pro Max Donma Sorunu Çözümü için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayacağız.

İphone 11 Donma Sorunu Çözümü

İlk öncelikli olarak cihazımıza hard reset atacağız. Bunun için sıradaki işlemleri takip edin. Bu adımda ilk önce ses açma tuşuna basıp çekiyoruz, Sonrasında ise ses kısma tuşuna basıp çekiyorz. Bu adımlardan sonra güç tuşuna basılı tutarak apple logosunun gelmesini bekleyeceğiz. Apple logosunu gördükten sonra elimizi güç tuşundan çekiyoruz. Bu aşamada cihazımız açılacak ve donma, takılma, kasma vb sorunlardan kurtulmuş olacaksınız.

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İphone 11 Pro ve Pro Max Donuyor Çözümü

Yazıda geçen yöntemler her 3 model içinde geçerlidir. İphone 11 Donma Sorunu Çözümü 2. yöntem adımlarını sırası ile takip ediyoruz.

İlk önce telefonunuzun ayarlar menüsüne girin. Daha sonra Ekran ve parlaklık sekmesine geçiş yapın. Buradan night shift’ i kapatıyoruz. Bu aşama yeterli olacaktır fakat dilerseniz aşağıdaki adımlara devam edin. Tekrardan ayarlar ve uygulamalar diyoruz. Sonrasında arka planda çalışan gereksiz uygulamaları kapatıyoruz. Ayrıca ekstra olarak gereksiz widgetleri de kapatabilirsiniz.

Tüm bu adımları uyguladıysanız sonuçlarını yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın. Sizden sonra gelen okuyucular için faydalı olacaktır.