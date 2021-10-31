İphone 11 Donma Sorunu Çözümü ( Pro ve Pro Max Dahil) 2022

İphone 11 donma sorunu var mı? sorusu iphone 11 almak isteyen veya aldıktan sonra çözümü için arayış içinde olan kullanıcıların en büyük sorularından birisidir.
Her ne kadar yeni nesil iphone serilerinde donma, kasma, takılma vb sorunlar olması imkansız gibi gözükse de bazen İphone 11 donma sorunu yaşamanız kaçınılmaz olmaktadır.
İphone 11 serisi özelliklerine göz atacak olursak;
https://www.apple.com/tr/iphone-11/specs/ den aldığımız veriler doğrultusunda
Renk: Siyah, Yeşil, Sarı, Mor, (PRODUCT)RED, Beyaz
Hafıza: 64 GB 128 GB
Ekran
- Liquid Retina HD ekran
- IPS teknolojisine sahip 6.1 inç (diyagonal) tam ekran LCD Multi-Touch
- 326 ppi yoğunlukta 1792 x 828 piksel çözünürlük
- 1400:1 kontrast oranı (tipik)
- True Tone ekran
- Geniş renk yelpazesine sahip ekran (P3)
- Haptic Touch
- 625 nit maksimum parlaklık (tipik)
- Parmak izine dayanıklı, yağ tutmayan kaplama
- Birden fazla dil ve karakteri aynı anda görüntüleme desteği
İşlemci
- A13 Bionic çip
- 2 adet performans çekirdeğine ve 4 adet verimlilik çekirdeğine sahip 6 çekirdekli CPU
- 4 çekirdekli GPU
- 8 çekirdekli Neural Engine
Kamera
- Çift 12 MP Ultra Geniş ve Geniş kameralar
- Geniş: ƒ/1.8 diyafram
- Ultra Geniş: ƒ/2.4 diyafram ve 120° görüş alanı
- 2 kat optik uzaklaştırma
- 5 kata kadar dijital zoom
- Optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)
Video Kaydı
- Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
- Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
- Saniyede 30 kare 720p HD video kaydı
- Saniyede 60 kareye kadar video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
- Videolar için optik görüntü stabilizasyonu (Geniş)
- 2 kat optik uzaklaştırma
- 3 kata kadar dijital zoom
- İşitsel zoom
- True Tone Flash
- QuickTake video
- Saniyede 120 veya 240 kare 1080p ağır çekim video desteği
- Stabilizasyon özelliğine sahip hızlı çekim video kaydı
- Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
- Kesintisiz otomatik netleme özelliğine sahip video kaydı
- 4K video kaydederken 8 MP fotoğraf çekme
- Videoları oynatırken yakınlaştırma
- Kaydedilebilen video biçimleri: HEVC ve H.264
- Stereo kayıt
TrueDepth Kamera
- 12 MP kamera
- ƒ/2.2 diyafram
- Gelişmiş bokeh efektine ve Derinlik Denetimi’ne sahip Portre modu
- Altı efektli (Doğal, Stüdyo, Kontur, Sahne, Sahne Mono, High-Key Mono) Portre Işığı
- Animoji ve Memoji
- Saniyede 24, 25, 30 veya 60 kare 4K video kaydı
- Saniyede 25, 30 veya 60 kare 1080p HD video kaydı
- Saniyede 120 kare 1080p ağır çekim video desteği
- Fotoğraflar için yeni nesil Akıllı HDR
- Saniyede 30 kare video kaydı için genişletilmiş dinamik aralık
- Sinematik video stabilizasyonu (4K, 1080p ve 720p)
- QuickTake video
- Fotoğraflar ve Live Photo’lar için geniş renk yelpazesiyle çekim
- Retina Flash
- Otomatik görüntü stabilizasyonu
- Seri çekim modu
Güç ve Pil
- 20 W veya daha güçlü adaptör ile 30 dakikada %50’ye kadar şarj
- Şarj edilebilir yerleşik lityum iyon pil
- Kablosuz şarj
İphone 11 Donma Sorunu Çözümü 2022
İphone 11, Pro ve Pro Max Donma Sorunu Çözümü için aşağıdaki adımları sırası ile uygulayacağız.
İphone 11 Donma Sorunu Çözümü
- İlk öncelikli olarak cihazımıza hard reset atacağız. Bunun için sıradaki işlemleri takip edin.
- Bu adımda ilk önce ses açma tuşuna basıp çekiyoruz, Sonrasında ise ses kısma tuşuna basıp çekiyorz.
- Bu adımlardan sonra güç tuşuna basılı tutarak apple logosunun gelmesini bekleyeceğiz.
- Apple logosunu gördükten sonra elimizi güç tuşundan çekiyoruz.
- Bu aşamada cihazımız açılacak ve donma, takılma, kasma vb sorunlardan kurtulmuş olacaksınız.
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İphone 11 Pro ve Pro Max Donuyor Çözümü
Yazıda geçen yöntemler her 3 model içinde geçerlidir. İphone 11 Donma Sorunu Çözümü 2. yöntem adımlarını sırası ile takip ediyoruz.
- İlk önce telefonunuzun ayarlar menüsüne girin.
- Daha sonra Ekran ve parlaklık sekmesine geçiş yapın.
- Buradan night shift’ i kapatıyoruz.
- Bu aşama yeterli olacaktır fakat dilerseniz aşağıdaki adımlara devam edin.
- Tekrardan ayarlar ve uygulamalar diyoruz.
- Sonrasında arka planda çalışan gereksiz uygulamaları kapatıyoruz.
- Ayrıca ekstra olarak gereksiz widgetleri de kapatabilirsiniz.
Tüm bu adımları uyguladıysanız sonuçlarını yorumlar kısmından paylaşmayı unutmayın. Sizden sonra gelen okuyucular için faydalı olacaktır.