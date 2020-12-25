iPhone / iPad'de Otomatik Uygulama Güncellemeleri Nasıl Durdurulur?

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iPhone / iPad’de Otomatik Uygulama Güncellemeleri Nasıl Durdurulur?

ECE
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iPhone / iPad’de Otomatik Uygulama Güncellemeleri Nasıl Durdurulur?
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iPhone’unuz, Wi-Fi veya daha güçlü bir ağa bağlıyken yeni yazılım ve uygulama güncellemelerini otomatik olarak indirir. Yeni özellikler ve hata düzeltmeleriyle uygulamaların en son sürümünü korumak istiyorsanız bu yararlı olabilir. Ancak bazen, otomatik uygulama güncellemeleri geçici veya kalıcı olarak durdurmak istediğiniz zamanlar olabilir. Bu yazıda göstereceğiz. iPhone veya iPad’inizde otomatik uygulama güncellemeleri nasıl kapatacağınızı öğrenin.

Uygulamanın sizin için iyi çalıştığı sürece gerçekten bir güncellemeye ihtiyaç duymadığını biliyorsanız ve mevcut özelliklerinden memnunsanız, otomatik uygulama güncellemelerini devre dışı bırakmanız yeterlidir. Nasıl yapacağınız burada.

Otomatik Uygulama Güncellemeleri Nasıl Durdurulur?

iPhone veya iPad’de otomatik güncellemeleri kapatmak için bu hızlı adımları izleyin.

  • iPhone veya iPad’inizdeki Ayarlar’a gidin.
  • Ayarlar altında, iTunes ve App Store’a dokunun.
  • Otomatik İndirmeler bölümünün hemen altındaki Güncellemeler yazan kaydırıcıyı kapatın.

otomatik uygulama güncellemeleri

Artık uygulamaların hiçbiri otomatik olarak güncellenmeyecek, ancak App Store’a giderek manuel olarak güncellenecek. Uygulamaya dayalı güncelleme ayarı bulunmamakla birlikte, otomatik güncellemeyi devre dışı bıraktığınızda, iPhone’unuzdaki tüm uygulamaların siz onu tekrar açana kadar manuel olarak güncellenmesi gerekecektir. Yani, birkaç uygulama için veya belki birkaç uygulama için, diğer uygulamalar için otomatik güncellemeleri kaybediyorsunuz, yapabileceğiniz şey onları manuel olarak güncellemektir.

  • Karmaşanın her uygulamayı ayrı ayrı güncellemesini istemiyorsanız Ayarlar -> iTunes ve App Store’daki aynı Güncellemeler kaydırıcısını kullanarak tekrar açın.

Şimdilik bu kadar, uygulamaların tekrar yüklenmesini istemiyorsanız iPhone’un Ekran Süresi özelliğini kullanın, uygulamaların yüklenmesini önlemenize, uygulama içi satın alımları devre dışı bırakmanıza ve Safari’de belirli web sitelerini engellemenize yardımcı olabilir. Ekran Süresi yardımıyla, telefondaki uygulama kullanımını sınırlandırarak uygulamayı engelleyebilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan iPhone'daki Paylaşım Sayfasından Önerilen Kişiler Nasıl Kaldırılır? başlıklı makalemizde Apple paylaşım sayfa, Apple paylaşım sayfası ve Apple paylaşım sayfası önerilen kişi hakkında bilgiler verilmektedir.

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