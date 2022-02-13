İphone Isınma Sorunu, Neden Isınır, Kesin Çözüm | 2022

iPhone ısınma sorunu, modelinize bağlı olarak, birçok şey neden olabilir. Bunlara sahte şarj cihazları, kılıflar ve arızalı piller dahildir. iPhone aşırı ısınma sorunu ile başa çıkmanın en iyi yolu, iPhone’un bunlardan herhangi biriyle temas etmesini engellemektir. Aynı şekilde aşırı ısınan bir ortamda bulunmakta, iPhone’un aşırı ısınmasına neden olacaktır. Şimdi yazımızın devamında bunlar ile nasıl baş edeceğinizi anlatacağız. Belki, basit bir yazılım güncellemesi uygulayarak iphone ısınıyor soruna cevap bulabilirsiniz.

iPhone çok ısınıyor

İPhone ısınma sorununu çözmenin ilk adımı, problemden hangi parçanın sorumlu olduğunu bulmaktır.

İPhone’unuz çok sıcaksa, bunun CPU olması mümkündür.

Bu, cihazı ısıtmaktan sorumlu olan bileşendir.

CPU’nun bir parçası olduğu için sorun yazılımdan da kaynaklanıyor olabilir.

Isınma sorununun nedeni ne olursa olsun, nedeni hızlı bir şekilde aramak sorunu çözmenize yardımcı olabilir. Yazımızın devamında detaylı çözüm yöntemlerine değineceğiz.

iPhone neden ısınır? Bir iPhone ısıtma sorununun en yaygın nedenlerinden biri pildir.

Pil, cihazınızdaki birincil ısı üretimi kaynağı olduğu için iPhone’unuzdaki hayati bir bileşendir. Düşük sıcaklıklarda çalışacak şekilde tasarlanmıştır; bu, iPhone’un aşırı ısınmasının çok yaygın bir nedenidir. Ayrıca hasarlı bir pilin işareti olabilir. Bu sorunu önlemek için pilinizi düzenli olarak kontrol etmelisiniz.

Az önce de bahsettiğimiz gibi batarya başlıca sebeplerden birisi olabilir.

Yine yaz mevsiminde ve çok sıcak bir hava var ise iphone aşırı ısınması normal olabilir. Sıcak havalarda çok fazla telefonu kullanmak her marka ve model de görülen sorunlardır.

normal olabilir. Sıcak havalarda çok fazla telefonu kullanmak her marka ve model de görülen sorunlardır. Arka planda sürekli yinelenen uygulamalar da sıcaklık artışına neden olabilir.

Konum servislerinin açık olması.

Özellikle mobil veride iken çok fazla oyun oynamak, video izlemek te iOS’ta ısınma sorununa yol açabilir.

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İphone ısınma sorunu çözümü

iPhone ısınma sorunu çözümü

iPhone ısınma sorunu çözümü için başlıca uygulayabileceğimiz işlem adımları aşağıda detayları ile birlikte ele aldık. Başlıca yapılacak işlemler;

Batarya sağlığını kontrol etmek,

Şarj esnasında telefon kullanmamak,

Eski ve yakın zamanda güncelleme almayan uygulamaları kontrol etmek,

İphone ısınma sorunu çözümü için en önemli adımlardan birisi de arka planda yenilemeyi ve konum servislerini kapatmak,

arka planda yenilemeyi ve konum servislerini kapatmak, Her zaman daha fazla boş alan bulundurmak,

iOS güncellemeleri kontrol etmek,

Batarya sağlığını kontrol edin

İlk ddikkat etmemiz gereken pi sağlığını kontrol etmek olacaktır.

Pil sağlığımız %90 altında ise ısınma, donma ve kasma sorunları yaşamamanız normaldir.

Bunun için, ayarlar>>pil>>pil sağlığı adımlarını takip edin.

Kontrol sonucu pil sağlığı kötü durumda ise yeni bir pil alarak sorunu tamamen çözebiliriz. Orjinal iphone batarya almak için bize yorumlardan yazabilirsiniz.

Şarj ve kullanım alışkanlıklarınızı değiştirin

İlk olarak, şarj alışkanlıklarınızı kontrol edin. iPhone’unuzu şarj sırasında kullanmayın. Hangi marka olursa olsun, şarj esnasında her batarya ısınır ve kullanılması durumunda kötü sonuçlar doğurma ihtimali ortaya çıkabilir.

Yaz aylarında sıcaklık çok yüksek olduğunda iPhone’unuzu güneş altında kullanmayın.

Sıcak havalarda, örneğin 35’C den daha yüksek durumlarda gölgede tutmaya özen göstermelisiniz aksi halde aşırı ısınma sorunu yaşamak ile kalmaz olası bir facia yaşabilirsiniz.

Isınan iPhone’u soğuması için buzdolabına koymayın.

Telefonun yavaş yavaş soğumasını bekleyin.

Ayrıca, sıcak havalarda şarj ettikten sonra ısınmış olan iPhone’u, cihazı kapatıp soğumaya bırakın.

Eski, güncel ve güvenilir olmayan uygulamaları kaldırın

Bir iPhone’un ısınma sorununun bir başka olası nedeni de eski bir uygulamadır.

Eski bir uygulama işlemciyi aşırı yükleyebilir.

Yakın zamanda güncelleme almayan uygulamalar, iOS’ta son sürüm ile uyumlu çalışmayabilir.

Buda batarya ve işlemciye yüklenme yaparak ısınmaya yol açar.

Uygulamayı kaldırmayı deneyebilir ve ardından iPhone’u yeniden başlatabilirsiniz.

Bunu yaptıktan sonra, daha hızlı bir telefona sahip olduğunuzdan emin olabilirsiniz! iPhone’unuzdaki ısıyı azaltmak için Uçak Modu’nu da kullanabilirsiniz.

Arka planda yenilemeyi ve konum servislerini kapatın

iPhone ısınma sorunu çözmenin başka bir yolu da arka planda Uygulama yenilemeyi kapatmaktır. Bu özellik aşırı ısınmaya katkıda bulunabilir.

Bu işlemi ayarlardan kapatmak en iyisidir.

iPhone’unuz aşırı ısınmaya devam ederse, yeniden başlatma yapabilirsiniz.

devam ederse, yeniden başlatma yapabilirsiniz. Bunun için “Güç ve ana sayfa” düğmelerine aynı anda basın ve ekranda Apple logosu görünene kadar bekleyin.

Bu şekilde cihaz kapanacak ve soğuyacaktır.

Kullanmadığınız tüm uygulamaları kapattığınızdan ve telefonunuzda çalışır durumda bırakmadığınızdan emin olun.

Ardından, performans artışı yaşayacağınız için iPhone’un çok ısınmadığını göreceksiniz.

Konum servislerini kapatmak için “Ayarlar>>Gizlilik ayarları>>Konum servisleri” adımlarını takip ederek gereksiz olan tüm uygulamara kapatın.

Hafınızda daha fazla boş yer açın

iPhone’da ne kadar boş hafıza olur ise, arka planda yapılan işlemler için daha fazla performans almanızı sağlayacak ve ısınma sorununun da önüne geçmiş olacaksınız.

iOS son sürümüne güncelleyin

iPhone’unuzu her zaman güncel tutun. Yeni gelen güncellemeler ile bir önceki sürümde yer alan hatalar giderilecek ve daha performanslı bir çalışma sağlanacaktır.

iPhone’da yaşanan sorunlar genelde arka planda çalışan uygulamaların çokluğu, konum servisleri kullanımı ve yazılım hatalarından kaynaklanmaktadır.

Bu sebeple tüm herşeyi denediniz fakat hâlâ iphone aşırı ısınıyor ise bir sonraki iOS güncellemesini beklemelisiniz. Apple genellikle sorunu çok hızlı bir şekilde çözecektir.

Yeni bir güncelleme gelene kadar günde bir kez, iPhone’unuzu yeniden başlatarak aşırı ısınmayı önleyebilirsiniz.

Bunların yanı sıra, iPhone’unuzun iOS sürümünü de düşürebilirsiniz. iOS sürümünü yükselttiyseniz, ve daha da aşırı ısınma yaşamaya başladıysanız tekrardan yeni bir güncelleme beklemek zorunda kalabilirsiniz. Böyle durumlarda tekrar yeni bir güncelleme beklemek yerine: iPhone’unuzu eski sürüme geçirerek iPhone’un ısınma sorununu çözebileceksiniz. Buna ek olarak, daha iyi bir pil ömrüne de sahip olacaksınız. iPhone’unuzu daha verimli kullanabileceksiniz.