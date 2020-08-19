iPhone SE 2020 Gece Modu Nasıl Etkinleştirilir?

Birkaç ay önce Apple, küresel pazarda iPhone SE 2020 piyasaya sürdü ve ucuz fiyatı ve güçlü özellikleri sayesinde kullanıcılar ilk çıkışından bu yana telefonu beğendi. iPhone SE 2020, performansı en yeni iPhone 11 serisi kadar iyi yapan Apple’ın en yeni A13 Bionic çipini içeriyor. iPhone SE 2020, iPhone 8 ile aynı kamera lensi ile birlikte gelir ancak A13 Bionic çipi içerdiği için iPhone 11 ile benzer fotoğraflar çeker. Bununla birlikte, Apple’ın en iyi yonga setini aldıktan sonra bile Kamera Uygulamasında gece modu yok.

Bu nedenle, sorunu çözmek ve cihazda gece moduna geçmek için kullanıcılar NeuralCam uygulamasını indirebilir. NeuralCam, karanlıkta çekim söz konusu olduğunda mevcut en iyi uygulamalardan biridir. Uygulama, cihazınızdaki AI Çözümünü kullanır ve düşük ışık koşullarında daha parlak ve daha net görüntüler çekmenize olanak tanır. NeuralCam, Gece Modu için özel olarak tasarlanmıştır ve iPhone 6’dan itibaren tüm iPhone’larla uyumludur, bu da her iPhone kullanıcısının telefonunda gece modu desteğini alabileceği anlamına gelir.

NeuralCam Gece Modu Kamerası iPhone SE 2020’ye Nasıl Kurulur?

1. Adım: NeuralCam’i App Store’dan indirin ve tercih ettiğiniz ödeme yöntemini kullanarak ödemeyi yapın.

2. Adım: NeuralCam uygulamasını çalıştırın ve fotoğraf çekmek için mavi daireye dokunun. Görüntünün işlenmesi zaman aldığı için cihazınızı sabit tuttuğunuzdan emin olun.

3. Adım: Görüntüye en uygun efekti uygulayın ve bitirdiniz. NeuralCam fotoğrafı sizin için kaydedecektir.

Bu, Gece Modunda fotoğraf çekmenin temel yöntemi olsa da, kullanıcılar manuel modu doğrudan Uygulamanın ana sayfasından da kullanabilirler. Özçekimler söz konusu olduğunda, sadece ön kameranıza geçin ve bir resim çekmek için aynı yöntemi izleyin.