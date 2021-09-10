Teknoloji Blogu


Nasıl Yapılır

İşcep karekod konum hatası – İşcep konum sorunu çözümü 2021

tarafından admin
0

İşcep karekod konum hatası zaman zaman işcep uygulamasında yaşadığımız hataların başında gelmektedir. İşcep Konum Sorununu çözmek sanıldığının aksine oldukça kolaydır. Sizler için bu makalemizde kolayca nasıl çözeriz tüm detaylarını anlattık.

Burada işcep uygulaması güvenlik sebebi ile sizin konumunuza ihtiyaç duyar. Bu özellik sayesinde bankamatikten işlem yaparken, telefon yanınızda mı değil mi bunu teyit ederek şüpheli işlem yapılmasının önüne geçer.

Şimdi is bankası karekod konum hatası çözümüne geçelim.

Bunlarda İlginizi Çekebilir

Xiaomi Redmi Note 7 Kasma Ve Isınma Sorunları Çözümü…

iCloud Şifremi Unuttum Nasıl Açabilirim?

İşcep uygulaması teknik hata çözümü için ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

İçerik gizle
1 işcep Karekod Konum Hatası sebepleri
2 İşcep Karekod Konum Hatası Çözümü 2021

işcep Karekod Konum Hatası sebepleri

İs bankası karekod konum hatası sebepleri şunlardır:

  1. Telefonun konum/GPS ayarlarının kapalı olması,
  2. Uygulamanın kamera erişim izninin olmaması,
  3. Bankamatikte oluşan teknik bir arıza,
  4. İşcep Uygulamasının konum servislerine erişim izninin olmaması.

İşcep Karekod Konum Hatası Çözümü 2021

İşcep konum sorunu çözümü için sırası ile aşağıdaki adımları takip edin;

  1. Öncelikler cihazınızın ayarlar kısmına giriş yapın,
  2. Daha sonra uygulamalardan İşcep uygulamasını bulun,
  3. Sonrasında erişim izinlerinden konum bilgisine erişmesine izin verin,
  4. Ayrıca cihazınızın konum servisini aktif edin

Tüm bu adımlara rağmen işcep konum hatası alıyor iseniz, son olarak aşağıdaki adımı da uygulayarak kesin çözüm sağlayabilirsiniz.

  • Cihazınızdan Ayarlar menüsünü açın,
  • Konum erişim kısmına gelerek sayfayı açın,
  • Buradan Konum modunu yüksek seviyeye alınız.
İşcep Karekod Konum Hatası Çözümü 2021
İşcep QR ile Para Çekme – Yatırma özelliğini kullanabilmek için lütfen GPS’inizi açın Hatası Çözümü 2021
Benzer Yazılar
  • Sitenize Twitter Butonu Nasıl Eklenir?
  • Ücretsiz Blog Kurma Siteleri
  • Veri İşleme İzni Nasıl İptal Edilir? (Tüm Firmalar İçin)
  • Swarm’da Check-İn Bildirimleri Nasıl Kapatılır?
    • blank
    admin
    Bunları da beğenebilirsin Yazarın diğer makaleleri

    E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

    Daha fazla mesaj

    Xiaomi Redmi Note 7 Kasma Ve Isınma Sorunları Çözümü 2021

    iCloud Şifremi Unuttum Nasıl Açabilirim?

    TTNET Müşteri Hizmetleri Direk Bağlanma 2021

    Teknofeed.COM'dan ayrılıyorsunuz

    Bu bağlantı sizi Teknofeed.COM dışındaki bir adrese yönlendiriyor. Sitemizde vakit geçirdiğiniz için teşekkür ederiz. Şikayet ve istekleriniz için iletişim formundan ulaşabilirsiniz.

    Yönlendiriliyorsunuz

    Devam etmek için yukarıdaki bağlantıya tıklayın veya İptal Et