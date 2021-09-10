İşcep karekod konum hatası – İşcep konum sorunu çözümü 2021

İşcep karekod konum hatası zaman zaman işcep uygulamasında yaşadığımız hataların başında gelmektedir. İşcep Konum Sorununu çözmek sanıldığının aksine oldukça kolaydır. Sizler için bu makalemizde kolayca nasıl çözeriz tüm detaylarını anlattık.

Burada işcep uygulaması güvenlik sebebi ile sizin konumunuza ihtiyaç duyar. Bu özellik sayesinde bankamatikten işlem yaparken, telefon yanınızda mı değil mi bunu teyit ederek şüpheli işlem yapılmasının önüne geçer.

Şimdi is bankası karekod konum hatası çözümüne geçelim.

İşcep uygulaması teknik hata çözümü için ilgili sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

işcep Karekod Konum Hatası sebepleri

İs bankası karekod konum hatası sebepleri şunlardır:

Telefonun konum/GPS ayarlarının kapalı olması, Uygulamanın kamera erişim izninin olmaması, Bankamatikte oluşan teknik bir arıza, İşcep Uygulamasının konum servislerine erişim izninin olmaması.

İşcep Karekod Konum Hatası Çözümü 2021

İşcep konum sorunu çözümü için sırası ile aşağıdaki adımları takip edin;

Öncelikler cihazınızın ayarlar kısmına giriş yapın, Daha sonra uygulamalardan İşcep uygulamasını bulun, Sonrasında erişim izinlerinden konum bilgisine erişmesine izin verin, Ayrıca cihazınızın konum servisini aktif edin

Tüm bu adımlara rağmen işcep konum hatası alıyor iseniz, son olarak aşağıdaki adımı da uygulayarak kesin çözüm sağlayabilirsiniz.

Cihazınızdan Ayarlar menüsünü açın,

Konum erişim kısmına gelerek sayfayı açın,

Buradan Konum modunu yüksek seviyeye alınız.