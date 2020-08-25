Klavyenizdeki Windows Tuşu Devre Dışı Bırakma 2020

Klavyenizdeki Microsoft Windows tuşu birçok şeyi yapmanıza olanak tanır, programları başlatmanıza, belirli özellikleri ve görevleri aramanıza, Ayarları yapılandırmanıza yardımcı olur ve ayrıca sistemi kapatmanıza ve yeniden başlatmanıza olanak tanır. Ancak bazen, bir programı kullanırken veya tam ekran modunda bir oyun oynarken yanlışlıkla Windows tuşuna basabilirsiniz. Bu, Windows 10 için PowerToys’un yardımıyla geçersiz kılınabilir. Bir veya iki kez değil, birkaç kez karşılaşabilirsiniz, programları kullanırken veya oyun oynarken yanlışlıkla Windows tuşuna basılır ve can sıkıcı anlar yaratır. Microsoft’un PowerToys yardımcı programı aracının yardımıyla Windows anahtarını devre dışı bırakmak kolaydır. İşte Windows tuşu devre dışı bırakma yöntemi;

Windows Tuşu Nasıl Devre Dışı Bırakılır?

Windows 10’da klavyenizdeki Windows tuşu devre dışı bırakma için aşağıdaki adımları izleyin.

Microsoft aracı PowerToys’u indirin ve PC’nize kurun.

PowerToys’u başlatın ve Klavye Yöneticisine tıklayın.

Sağ tarafta, Yeniden anahtar düğmesine tıklayın.

Bir sonraki pencerede, bir anahtar eşleme eklemek için gösterildiği gibi (+) düğmesine tıklayın.

Windows anahtarını seçin, sol taraftaki Windows için Win tuşunu seçin

Sağ taraftaki Eşleşen bölümünde Tanımsız’ı seçin.

Tamam’ı tıkladığınızda Windows anahtarını kullanamayacağınız, çünkü anahtarın ataması kaldırılacaktır. Yine de Devam Et’i tıklayın.

Windows 10 için klavyenizdeki Windows tuşunu bu şekilde devre dışı bırakabilirsiniz. Windows 10’da PowerToys’un yardımıyla tuşları yeniden eşleştirebilirsiniz, bu, herhangi bir tuşun başka herhangi bir tuş gibi çalışması için yeniden atamanıza yardımcı olur. Özellik tuşları yerine işlev tuşları olarak çalışmak için Windows dizüstü bilgisayarınızdaki Fn tuşlarını geçersiz kılabilirsiniz.