Korku Dizilerinin En İyisi Supernatural Konusu ve Oyuncuları

2005 yılında vizyona giren ve senelerdir yayınlanmaya devam eden Supernatural dizisinin konusuna ve ufak tefek detaylarına göz attık. Diziye başlamayı düşünüyorsanız pek fazla vakit kaybetmeden ilk bölümü başlatmanızı öneriyoruz...

13 yıldır 13 sezon boyunca hayatımızda oldukça sağlam bir yer etmeyi başarmış olan Supernatural dizisi her kitleye hitap edebilecek olan olay örgüsü ile birlikte yıllardır ekranlara gelen bir dizi olarak varlığını korumaktadır. Gizem, gerilim, fantastik kategorilerine ait unsurlara fazlası ile rastladığımız bu dizide ise en çok dikkat çeken şey ise karakterlerin başına gelen oldukça gizemli olaylara bu dizide tanıklık edeceğiz.

Dean ve Sam iki kardeş olmakla birlikte daha küçük yaşta annesini ve babasını kaybetmişlerdir. Her ne kadar olay bir ölüm gizemi gibi dursa da aslında hiç öyle olmamıştır. Aile mesleği olan avcılık doğaüstü varlıkların etkisiz hale getirilmesini sağlamak ile birlikte de Mary Winchester eski avcılar arasında yer almaktadır. Henüz Sam’i daha yeni kucağına almış ancak şeytan ile anlaşamamış şeytan ise onu etkisiz hale getirmiştir.

Sam’in bu hayattan uzak durması hem Marry’nin hem de evin büyük oğlu Dean’ın her ne kadar isteği olsa da bu durum pek de geçerli olmadı. Artık Dean ve Sam büyümüş ve aile işi olan avcılık mesleğini devam etmektedirler.

Dean ve Sam iyi bir ikili olmuşlar artık öbür boyut ile içli dışlı hale gelmişlerdir. Crowlec Castiel gibi melekler ve şeytanlar artık bu oyunun bir parçası olurlar. Avcılık mesleğinin kötü bir sonucu da olacaktır tabi ki. Ölüm. Dean ölmüştür ve Melek Castiel onu kurtararak artık ona kutsal bir görev vermiştir. Şeytanlarla savaşmak en büyük görevdir. Dean ve Sam hayatları pahasına büyük ve kötülüklerle dolmuş olan bu dünyayı kurtarabilecekler midir?

Supernatural Kaç Sezon ?

Her bir sezonun her bir ayrı tadına varmanızın muhtemel olması ile birlikte artık dünya da sadece zombiler bulunmamaktadır. Artık şeytanlar ve melekler karşı karşıya ve tam da merkez noktası ise Dean ve Sam olmuştur. Aradan uzun bir zaman geçer ve artık Dean ve Sam kardeşlerin babası olan John diziye girer. Az bir zaman olsa da avcılığın tadını sonuna kadar hissedebildiğiniz bu noktada ise en büyük sorun annelerine ne olduğudur. Marry bu hayattan bıkmış ve aile kurmuştur. Ancak avcılık mesleğinin oldukça kötü bir yanı vardır. O da bu hayatı asla bırakamamaktır. Zaaflar insanlı güçsüzleştirir.

Azılı düşman: Lucifer

Düşmanlar ise her zaman zaafın olduğu yere yönelir. Bu noktada da Lucifer gibi büyük bir sorun söz konusu olarak Marry’nin oğlu olan Sam’i işaretler. Bunun sebebi ise bir gün dünyanın sonu gelecek ancak Lucifer’in bir bedene ihtiyacı olacaktır. Büyük bir enerji olması ile birlikte bir insan bedeni şeytani bir gücü taşıyamayacak ve ölecektir. Ancak Sam güçlü fiziğe sahip olması ile birlikte tam da Lucifer için biçilmiş bir kaftandır.

Dünyanın sonunu yavaş yavaş hazırlayan bir hain plan ile birlikte de Lucifer istediğini elde edecek. Ancak Dean ne dünyadan vazgeçmiştir ne de kardeşinden. Castiel, Dean ve Sam bir araya gelerek Lucifer’in yıllardır kapalı kaldığı kafese yeniden onu koyacaktır. Ancak sorunlar böyle de bitmeyecektir. Baş melekler ise tek hakimiyeti ele almak isteyecek hem Dean ve Sam’i ortadan kaldırmak hem de cennetin mutlak sahibi olmak isteyecektir. Ancak bu durumda da asla eskisi gibi olmayacak Dean bu olayında üstesinden gelecektir.

İnanılmak bir hazzın, gizemin yaşandığı sezonluk uzun bir solukta izlenebilen bu dizi ile birlikte heyecanı tam olarak yaşayabilmektesiniz. 13 yıldır hayatımızda olan bir dizi olan Supernatural ile birlikte Sam, Dean, John, Castiel gibi karakterler sayesinde dünya kurtulabilecek midir?