Masaüstü Bilgisayarların Hükümdarlığına Son Veren Monster Laptoplar

Monster Notebook, yeni nesil laptop modelleri ile yüksek performans, hız ve işlevselliği bir arada sunuyor. Masaüstü bilgisayarların performans ve hız açısından kurduğu hükümdarlığı sona erdirme hedefiyle hareket eden Monster, zaman ve mekân fark etmeksizin, dilediğiniz yerde, dilediğiniz şekilde çalışmanızı ya da oyun oynamanızı olanaklı kılan modellere sahip.

İş yaşamının yoğun temposunda güçlü bir taşınabilir bilgisayara ihtiyaç duyanları gelişmiş donanım setleri ile buluşturan Monster Notebook, sahip olduğu modeller ile iş akışlarının kesintisiz devam etmesi için gerekli özellikleri kullanıcılarla paylaşıyor. Monster laptop serileri, yalnızca iş dünyasına hitap etmekle kalmıyor, oyun tutkunlarının donanıma dair beklentilerine de rahatlıkla cevap veriyor. Biz de bu yazımızda Monster Notebook’un laptop serilerinin teknik özellikleri üzerinde durup farklı profillerdeki kullanıcı ihtiyaçlarına nasıl cevap verildiğini irdeleyeceğiz.

Farklı Kullanıcı Gereksinimleri için Tasarlandı

Monster, laptop modellerini üç farklı kategoride kullanıcıların beğenisine sunuyor. Gaming, business ve workstation kategorilerinde sahip olduğu laptop modelleri ile dikkat çeken marka bu yolla çeşitli kullanıcı profillerine daha kolay şekilde hitap ediyor.

Gaming laptop kategorisinde yer alan cihazlar oyun tutkunlarının beklentilerini hız, gecikme süresi, işlemci kapasitesi ve grafik kartı performansı gibi birden fazla başlıkta rahatlıkla karşılıyor. Yüksek işlemci ve grafik kartı performansı talep eden hacimli oyunları bile sorun yaşamadan oynamanızı sağlayan Monster, gelişmiş soğutma sistemleri sayesinde de aşırı ısınmanın önüne geçiyor.

Günümüzde iş yaşamının en önemli beklentilerinden birinin esneklik ve buna bağlı olarak mobil hareket kabiliyeti olduğu düşünüldüğünde Monster’ın business laptop kategorisindeki laptop çeşitleri kelimenin tam anlamıyla harikalar yaratıyor. Hafif yapısı sayesinde gün içinde kolayca taşıyabileceğiniz bu cihazlar, şarj konusunda da beklentilerinizi karşılıyor. Monster’ın business laptop kategorisindeki modeller ortalama 8-10 saat pilli kullanım süresi ortaya koyuyor. Böylece gün içinde işlerinizin yarım kalma stresini yaşamadan rahatça çalışabiliyorsunuz. Öte yandan çalışma yaşamında yüksek performans ve verimlilik için geliştirilen bu cihazlar, çoklu görevleri yerine getirme konusunda bir hayli başarılı. Örneğin bir Excel dokümanı düzenlerken saniyeler içinde kullandığınız bir mühendislik aracına ya da veri analiz programına geçiş yapabilirsiniz.

Workstation serisindeki taşınabilir bilgisayarlar ise üç boyutlu tasarım programlarını, bu programlarla birlikte kullanacağınız render motorlarını ve büyük hacimli uygulamalarınızı sorunsuz şekilde çalıştırabiliyor. Nitekim bu serideki cihazlar az önce saydığımız ağır yazılımlar arasında geçiş yaparken de herhangi bir sorunla karşılaşmamanız amacıyla geliştiriliyor.

Bilgisayarınızı İstediğiniz Şekilde Özelleştirme Olanağı

Monster Notebook laptop modelleri, özelleştirilebilir donanım konfigürasyonu olanağı ile dikkat çekiyor. Satın almak istediğiniz dizüstü bilgisayar modelinin işlemci, grafik kartı, SSD, RAM vb. herhangi bir bileşenini değiştirebilir ve cihazı kelimenin tam anlamıyla gereksinimlerinize uygun hâle getirebilirsiniz. Bir diğer deyişle satın almak istediğiniz cihazın grafik kartının, işlemcisinin ve RAM’inin harika olduğunu düşünüyor ancak SSD kapasitesinin size yetmeyeceği kanısında iseniz tek yapmanız gereken RAM için konfigürasyon talep etmek. Burada değiştirmek istediğiniz donanım bileşeninin bilgisayarın toplam fiyatını biraz artıracağını unutmamalısınız.

Çoklu görevleri yerine getirirken işinizi kolaylaştıran, gelişmiş performans sunan ve oyun keyfinizin ya da üzerinde çalıştığınız işin yarım kalmasına izin vermeyen bir dizüstü bilgisayara ihtiyacınız varsa Monster Notebook’un web sitesini ziyaret ederek gelişmiş filtreleme araçları ile istediğiniz modeli kolayca bulabilirsiniz.

Bunun yanı sıra Monster’ın web sitesi üzerinden iletişim formu doldurarak marka ile iletişime geçebilir, satın almak istediğiniz ürün hakkında detaylı bilgi edinebilirsiniz. Ayrıca arzu ederseniz Monster mağazalarını da ziyaret ederek hayalinizdeki laptopa sahip olabilirsiniz.