Microsoft Otomatik Güncelleme Mac Cihazından Nasıl Kaldırılır?

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Microsoft Otomatik Güncelleme Mac Cihazından Nasıl Kaldırılır?

ECE
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Microsoft Otomatik Güncelleme Mac Cihazından Nasıl Kaldırılır?
Okunuyor Microsoft Otomatik Güncelleme Mac Cihazından Nasıl Kaldırılır?

Microsoft tarafından geliştirilen uygulamalardan herhangi birini bilgisayarınıza yüklediyseniz, cihazınızda Microsoft Otomatik Güncelleme uygulamasını bulacaksınız. Uygulama Başlatma Çubuğu’nda veya başka bir yerde görünmez, ancak arka planda yüklenir ve çalışır.

Adından da anlaşılacağı gibi, uygulama, Mac cihazınızdaki Microsoft programlarını otomatik olarak günceller. Yeni özellikler getirmenin yanı sıra, otomatik olarak yüklenen çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirme güncellemeleri de vardır. Bununla birlikte, uygulama, sistemin genel performansını etkileyerek gereksiz miktarda CPU kullanımı alabilir. Ayrıca, bazen ekrana uyarılar ve bildirimler atarak deneyimi biraz sinir bozucu hale getirir. Ancak iyi olan şey, aracı kaldırabilmenizdir. Bu adım adım yazıda, Microsoft Otomatik Güncelleme aracını macOS destekli cihazınızdan hızlı bir şekilde kaldırabileceğinizi göstereceğiz.

Microsoft otomatik güncelleme

Microsoft AutoUpdate’i Mac’ten Kaldırın

Adım 1:macOS destekli cihazınızda Finder uygulamasını başlatın ve arama çubuğuna “microsoft autoupdate” yazmanız gerekir.

Adım 2: Arama sonuçlarından, Microsoft AutoUpdate programına sağ tıklayın ve ardından ‘Move to Bin’ seçeneğine tıklayın.

Adım 3: Şimdi Mac’inizin şifresini girmeniz istenecek. Veya Touch ID’yi etkinleştirdiyseniz, parmak izinizi kullanarak silme işlemini doğrulayabilirsiniz.

Otomatik Güncelleme aracını tamamen kaldırmak için, ilişkili tüm dosya ve klasörlerini silmenizi öneririz. Bu adım adım yazımız işinize yaradıysa yorum kısmına fikirlerinizi yazmayı unutmayın. Microsoft güncellemeler hakkında daha fazla bilgi için sitemizdeki diğer paylaşımları kontrol edebilirsiniz. Ayrıca bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip ederek anlık bilgilere ulaşabilirsiniz.

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