Sık uçan bir yolcuysanız, telefonunuzda verilen uçak modunu kullanmama ihtimaliniz yüksektir. Ancak bunu yaparsanız, ne olacağını biliyorsunuz, radyo, Wi-Fi, internet ve diğer kablosuz iletimler akıllı telefonunuzda devre dışı bırakılacak. Ya size uçak modunda mobil veri kullanabileceğinizi söylersek?

Hepimiz Uçak modunun mobil cihazlarda arama ve metin mesajı gönderip almasını engelleyen bir Ayar olduğunu biliyoruz. Ayrıca GPS, Wi-Fi, Bluetooth vb. gibi diğer kablosuz frekansları da devre dışı bırakır. Mobil veri kullanıyorsanız, Uçak modunu açmanız da interneti devre dışı bırakır ancak uçak modu açık olsa bile yine de internete erişmenin, web sitelerinde gezinmenin ve sosyal medyayı kullanmanın bir yolu vardır. Mobil veriyi uçak modunda kullanmak için aşağıdaki adımları izleyin.

Mobil Veri Uçak Modunda Nasıl Kullanılır?

İlk olarak, bildirim kısayolundan uçuş modunu açın.

Uçuş modundayken, hücresel ağınız devre dışı bırakılacak ve mobil veri üzerinden internette gezinemeyeceksiniz.

Şimdi çeviricide bu numarayı * # * # 4636 # * # * çevirin.

Bunu telefonunuzun hakkında bölümünden de yapabilirsiniz.

Telefonunuzun Hakkında bölümünde Depolama’ya birkaç kez dokunduğunuzda, telefonunuzun Radyosunu kontrol edebileceğiniz Test ekranına yönlendirileceksiniz.

Telefon bilgilerini ve Telefon bilgilerini göreceksiniz. Bu seçenekler, ilk SIM için Telefon bilgileri ve ikinci SIM için Telefon bilgileri gösterir.

SIM tercihinize bağlı olarak Telefon bilgisi üzerine dokunun.

Aşağıya kaydırın ve Mobil Radyo Gücü seçeneğini bulun.

Mobil Radyo Gücü kaydırıcısına basın.

Bu, uçak modu hala Açıkken sonunda mobil veriyi etkinleştiren mobil radyoyu açacaktır.

Şimdi Chrome tarayıcısını veya mobil veri kullanan herhangi bir uygulamayı açın. Gezinmek istediğiniz web sitesine girin. Herhangi bir sosyal medya uygulaması kullanıyorsanız, beslemeyi yenileyin.

Bir önceki yazımız olan CarPlay Ekran Görüntüsü Nasıl Alınır? başlıklı makalemizde carplay ekran görüntüsü, carplay ekran görüntüsü alma ve carplay ekran yansıtma hakkında bilgiler verilmektedir.