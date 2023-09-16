Pubg 45 FPS Veren Telefonlar – Güncel

Pubg 45 FPS veren telefonlar, Xiaomi, Samsung, iPhone ve Vivo markalarının 45 FPS veren telefonları. Pubg’de ekran kalitesini optimize etme, grafik ayarlarını düşürmenin FPS’yi artırıp artırmadığı, oyunu pürüzsüz ve kesintisiz oynamak için nasıl ayar yapılacağı ve daha fazlasını sizler için bir araya getirdik. Ayrıca bu yazıda, en iyi Pubg telefonları ve bu oyunu akıcı bir şekilde oynamak için dikkat edilmesi gereken faktörler hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

Gelişen teknoloji ile birlikte oyun deneyimleri de her geçen gün daha etkileyici hale gelmektedir. Özellikle taşınabilir mobil oyun platformları, oyun severler için büyük bir öneme sahip olmuştur. Bunun en büyük örneği ise, herkesin bildiği üzere, Player Unknown’s Battlegrounds, yani daha çok bilinen adıyla PUBG. Bu rehberimizde, PUBG oyununu 45 FPS’de oynatma kapasitesine sahip telefonları sizin için derledik. Öyle işte, bütçeniz ve tercihlerinize göre en iyi seçenekler karşınızda.

PUBG 45 FPS verebilecek bir telefon satın almak, mobil oyun deneyiminizi tamamen yeniden şekillendirebilir. Mobil oyunların giderek daha fazla popüler olduğu bir dönemde, en iyi performansı sunan bir cihaza sahip olmak her oyuncunun hakkıdır. Ancak, piyasada bu kadar çok seçenek olduğunda, hangi telefonun sizin için en uygun olduğunu belirlemenin zor olabileceğini anlıyoruz. Bu yüzden, kullanıcı deneyimlerini, teknik özellikleri ve fiyatları dikkate alarak, PUBG oyununu en akıcı şekilde oynayabileceğiniz, 45 FPS’de performans verebilecek bir dizi telefon seçtik.

İyi bir oyun deneyimi için yüksek FPS değeri önemlidir. FPS, bir oyunun akıcılığını ve hızını belirler. Yüksek bir FPS değeri, oyunun daha gerçekçi görünmesini ve daha akıcı olarak oynanmasını sağlar.

Net bir şekilde ifade etmek gerekirse, mobil oyun dünyasında FPS’in önemi büyüktür. Yüksek FPS değerine sahip bir telefon, oyunları daha akıcı ve daha net oynamanızı sağlar. Dolayısıyla, bir oyuncu olarak sizin için önemli olan özelliklerden biri telefonunuzun FPS değeri olmalıdır.

Pubg 45 FPS veren telefonlar

PUBG 45 FPS Veren Telefonlar

Çarpıcı ve canlı görsellerle, benzersiz ses efektleri ve gerçekçilik hissi ile ünlü olan Playerunknown’s Battlegrounds (PUBG), milyonlarca kullanıcının tercih sebebidir. Ancak oyunun bu eşsiz deneyimini tam ölçüde yaşayabilmeniz için belirli bir donanıma sahip olan cihazlar gereklidir. Oyun, size en net grafikleri, en akıcı ve kesintisiz oyun deneyimini sunabilen en iyi akıllı telefonları test etmek için 45 FPS (Kare Per Second) özelliğini kullanır. Bu nedenle, PUBG’yi sahip olduğu tüm güzelliği ve heyecanı ile yaşamak istiyorsanız, aşağıda listelenen 45 FPS verebilen telefonları dikkate almalısınız.

Pubg 60 FPS Veren Telefonlar

2023 Için En Iyi Pubg Telefonları

2023 İçin En İyi Pubg Telefonları

Pubg, bilindiği üzere popüler bir oyun. Kaliteli ve yüksek performanslı bir telefon, oyunda daha iyi bir deneyim yaşamanızı sağlar. Eğer 2023 için en iyi Pubg telefonlarını araştırıyorsanız, doğru yerdesiniz. İşte size bazı öneriler:

Marka Model Xiaomi Poco X3 Pro Samsung Galaxy S21 Ultra iPhone iPhone 12 Pro Max

Bu telefonlar, Pubg oyunu için gerekli olan minimum 45 FPS’yi sorunsuz bir şekilde sağlayabilir. Xiaomi’nin Poco X3 Pro modeli, uygun fiyatı ile dikkat çekiyor. Samsung’un Galaxy S21 Ultra modeli ise üstün özellikleriyle ön plana çıkıyor. İphone 12 Pro Max ise performansı ve kullanıcı deneyimi ile Pubg severler arasında popüler bir tercih.

Bunlar sadece örneklerdir, tabii ki diğer markaların da uygun telefonları bulunmaktadır. Önemli olan işlemci, RAM miktarı ve ekran kalitesidir. Yeterli işlemci gücüne ve yeterli RAM miktarına sahip bir telefon, oyunu pürüzsüz bir şekilde oynamanızı sağlayacaktır. Ayrıca ekran kalitesi de görüntüyü net ve keskin hale getirecektir.

Pubg Oynamak Için Gereken Minimum Fps Nedir?

Pubg oynamak için gereken minimum FPS nedir? Pubg, oyuncuların rekabetçi bir ortamda birbirleriyle mücadele ettiği popüler bir çok oyunculu çevrimiçi oyundur. Bu oyunda başarılı olabilmek için, oyuncuların oyunun akıcı ve kesintisiz bir şekilde çalışması için yeterli FPS’ye sahip bir telefona ihtiyaçları vardır. Ancak, her telefonda aynı performansı elde etmek mümkün olmayabilir.

Pubg Mobile 45 FPS Veren Telefonlar 2023

Pubg oynamak için minimum FPS gereksinimi, genellikle 30-60 arasında değişir. Ancak, daha yüksek FPS değerleri daha akıcı bir oyun deneyimi sağlar ve oyunculara rekabetçi bir avantaj sağlar. 60 FPS, birçok oyuncunun tercih ettiği ideal FPS değeridir.

Pubg oynamak için minimum FPS’yi elde etmek için, oyuncuların telefonda kullanılan işlemci, RAM miktarı, ekran çözünürlüğü gibi faktörleri dikkate alması gerekir. Pubg’nin minimum sistem gereksinimleri arasında Snapdragon 625 ve üstü gibi güçlü bir işlemci, en az 3 GB RAM ve 720p çözünürlük önerilmektedir.

Pubg 45 FPS veren telefonlar Xiaomi Mi 10T Pro Samsung Galaxy S21 Ultra iPhone iPhone 13 Pro

Bu telefonlar, yüksek performans ve akıcı oynanış sunan işlemcileri, yeterli RAM miktarını ve yüksek ekran çözünürlüklerini bir araya getirerek, Pubg için 45 FPS’nin üzerinde bir oyun deneyimi sağlarlar. Ancak, belirtilen telefonlar sadece örnek olarak verilmiştir ve daha pek çok telefon da bu gereksinimi karşılayabilir.

Sonuç olarak, Pubg oynamak için minimum FPS gereksinimi, genellikle 30-60 arasında değişmektedir. Ancak, daha yüksek FPS değerleri daha iyi bir oyun deneyimi sağlar. İşlemci, RAM miktarı ve ekran çözünürlüğü gibi faktörler, bu minimum gereksinimi karşılamak için önemlidir. Yukarıda belirtilen örnek telefonlar, Pubg için 45 FPS ve üzeri bir performans sunan telefonlardan sadece birkaçıdır.

Pubg 45 FPS veren telefonlar 2023

Pubg 45 FPS veren telefonlar 2023

Pubg oyunu, son yıllarda popülerliği artan bir mobil oyun haline gelmiştir. Oyuncular, en iyi deneyimi elde etmek için yüksek FPS değerlerine ihtiyaç duyar. Yüksek FPS değerlerine sahip telefonlar, oyunculara daha akıcı ve sorunsuz bir oyun deneyimi sunabilir. Peki, 2023 yılında Pubg oynamak için hangi telefon modelleri 45 FPS verebilir?

Xiaomi: Xiaomi markası, performans odaklı telefonlarıyla bilinir. Pubg oyununu 45 FPS değeriyle oynamak isteyen kullanıcılar için Xiaomi Mi 11, Xiaomi Black Shark 4 veya Xiaomi Poco X3 Pro gibi modelleri tercih edebilir.

Xiaomi markası, performans odaklı telefonlarıyla bilinir. Pubg oyununu 45 FPS değeriyle oynamak isteyen kullanıcılar için Xiaomi Mi 11, Xiaomi Black Shark 4 veya Xiaomi Poco X3 Pro gibi modelleri tercih edebilir. Samsung: Samsung markası da yüksek FPS değerlerine sahip telefonlarıyla öne çıkar. Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy Note 20 veya Samsung Galaxy S20 FE gibi modeller, Pubg oyununu 45 FPS değeriyle oynamak isteyenler için uygun seçenekler olabilir.

Samsung markası da yüksek FPS değerlerine sahip telefonlarıyla öne çıkar. Samsung Galaxy S21, Samsung Galaxy Note 20 veya Samsung Galaxy S20 FE gibi modeller, Pubg oyununu 45 FPS değeriyle oynamak isteyenler için uygun seçenekler olabilir. İphone: İphone kullanıcıları da Pubg oyununu yüksek FPS değerleriyle oynamak isteyebilir. İphone 12 Pro Max, İphone 11 Pro veya İphone Xs Max gibi modeller, bu amaç için tercih edilebilir.

Pubg oyununu 45 FPS değeriyle oynamak isteyen kullanıcılar, grafik ayarlarını optimize etmelidir. Ekranın parlaklık seviyesini ayarlamak, grafik ayarlarını düşürmek ve arka planda çalışan uygulamaları kapatmak, telefonun performansını artırabilir. Ayrıca, oyun sırasında telefonunun arka planında çalışan uygulamaları ve bildirimleri kapatarak, kesintisiz bir oyun deneyimi yaşayabilir.

Marka Model Xiaomi Mi 11 Xiaomi Black Shark 4 Xiaomi Poco X3 Pro Samsung Galaxy S21 Samsung Galaxy Note 20 Samsung Galaxy S20 FE İphone 12 Pro Max İphone 11 Pro İphone Xs Max

Xiaomi Pubg 45 FPS Veren Telefonlar Nelerdir

Xiaomi Pubg 45 FPS Veren Telefonlar Nelerdir?

Günümüzde popüler olan PUBG oyununu en iyi şekilde oynamak için yüksek FPS değerlerine ihtiyaç duyulur. Xiaomi ise bu konuda kullanıcılara çeşitli seçenekler sunmaktadır. Xiaomi’nin PUBG oyununda 45 FPS veren telefonları oldukça tercih edilen modeller arasında yer almaktadır. Bu telefonlar, oyun deneyimini daha akıcı ve sorunsuz hale getirir.

Bu telefonların başında Xiaomi Redmi Note 9 Pro gelmektedir. Redmi Note 9 Pro, güçlü bir işlemciye ve yeterli RAM kapasitesine sahip olmasıyla PUBG oyununda yüksek FPS değerlerine ulaşmanızı sağlar. Ayrıca, büyük ekranı ve yüksek çözünürlüğü ile oyunun görsel kalitesini de artırır.

Bunun yanı sıra Xiaomi Mi 10T Pro da PUBG oyununda 45 FPS veren bir diğer telefon seçeneğidir. Mi 10T Pro, Qualcomm Snapdragon 865 işlemciye, 8 GB RAM’e ve 144Hz ekran yenileme hızına sahiptir. Bu özellikleri sayesinde oyunu yüksek performansta ve akıcı bir şekilde oynamanızı mümkün kılar.

Telefon Modeli İşlemci RAM Kapasitesi Ekran Yenileme Hızı Xiaomi Redmi Note 9 Pro Qualcomm Snapdragon 720G 6 GB veya 8 GB 60 Hz Xiaomi Mi 10T Pro Qualcomm Snapdragon 865 8 GB veya 12 GB 144 Hz

Bu tablodaki telefon modelleri, PUBG oyununda 45 FPS değerlerine ulaşmanızı sağlar. Bununla birlikte, Xiaomi’nin diğer modelleri de yüksek performans sunan telefonlar arasında yer almaktadır. Xiaomi’nin uygun fiyatlı ve kaliteli telefonları, oyun tutkunları için ideal bir seçenektir.

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Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Ultra, PUBG’de 45 FPS verebilen en güçlü telefonlardan biri. Snapdragon 888 işlemciye, 12 GB RAM’ye ve 120 Hz ekran yenileme hızına sahip bu model, ayrıca yüksek grafik ayarları ve akıcı oyun deneyimi sunar.

Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10 Pro, uygun fiyatı ve üst düzey özellikleri ile tanınan başka bir model. 6.67 inçlik AMOLED DotDisplay ekranı ve 120Hz ekran yenileme hızı ile PUBG oyununda 45 FPS değerine kolayca ulaşabilir.

Xiaomi Poco F3

Xiaomi Poco F3, PUBG’de maksimum FPS verimliliği için tasarlanmış bir başka model. Snapdragon 870 işlemcisi, 6GB/8GB LPDDR5 RAM’i ve 120Hz yenileme hızına sahip AMOLED ekranı ile bu telefon, oyun deneyiminizi mükemmelleştirecek özelliklere sahip.

Xiaomi Mi 10T Pro

Mi 10T Pro, 144Hz ekran yenileme hızı ve Snapdragon 865 işlemci ile PUBG’de 45 FPS verimliliği sağlayan bir başka Xiaomi telefonu. Yüksek pil kapasitesi ve sıra dışı ekran özellikleri ile usta oyuncuları bile memnun edebilen bir model.

Xiaomi Black Shark 4

Son olarak, Black Shark 4, özellikle oyuncular için tasarlanmış yüksek performanslı bir telefon modeli. Snapdragon 870 işlemci, 6.67 inçlik AMOLED ekran, 144Hz ekran yenileme hızı ve 4500mAh pil kapasitesi ile PUBG oyununda 45 FPS değerine rahatlıkla ulaşıyor.

Xiaomi Redmi Note 8

Xiaomi Redmi Note 8‘in içerisinde bulunan ve 11 nm teknolojisiyle üretilen Qualcomm Snapdragon 665 işlemci, özellikle oyun performansı açısından önemlidir. Adreno 610 grafik işlem birimi ve 4/6 GB RAM ile birlikte, bu telefon PUBG’yi 45 FPS’de çalıştırmak için yeterli güce sahip. Dahası, 4000mAh kapasiteli pil, uzun süreli oyun seansları için idealdir.

Xiaomi Redmi Note 8 Pro

Diğer bir PUBG 45 FPS destekli telefon ise Xiaomi Redmi Note 8 Pro’dur. Bu modeli, MediaTek Helio G90T işlemci ile güçlendirilmiş ve mobil oyun deneyimini iyileştirecek şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Düşük ısı dağılımı ve yüksek enerji verimliliği, bu telefonun PUBG’yi yüksek çözünürlükte ve akıcı bir şekilde oynatmasını sağlar.

Her modelin kendine özgü özellikleri olmasına rağmen, genel olarak Xiaomi’nin bu telefonları PUBG oyununda 45 FPS verimliliği için tercih edebileceğiniz en iyi seçenekler arasında bulunuyor. Bu yüzden, tercihinizi hangi modelden yana yapacağınıza oyun zevkiniz ve bütçeniz karar verecek. Hangi modeli seçerseniz seçin, Xiaomi’nin yüksek performanslı telefonları ile oyun deneyiminizi kesinlikle bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Samsung Pubg 45 FPS Veren Telefonlar Nelerdir

Pubg oyunu, oyun severler arasında oldukça popüler hale gelmiştir. Bu oyunu oynamak için ise yüksek FPS değerlerine sahip bir telefon gerekmektedir. Samsung, kullanıcılarına Pubg oyunu için ideal FPS değerlerine sahip telefonlar sunmaktadır. İşte Samsung markasının Pubg oynamak için tercih edilen 45 FPS veren telefonları:

1. Samsung Galaxy S21: Yüksek performansı ve güçlü donanımı ile Pubg oyununda rekabet avantajı sağlar. 45 FPS değerini sorunsuz bir şekilde destekler.

2. Samsung Galaxy Note 20 Ultra: Büyük ekranı ve yüksek FPS değeri ile oyunda daha geniş bir görüntü deneyimi sunar. Pubg oyununu pürüzsüz ve kesintisiz bir şekilde oynamanızı sağlar.

3. Samsung Galaxy A71: Uygun fiyatı ve güçlü performansı ile Pubg oynamak isteyenler için ideal bir seçenektir. Yüksek FPS değeri ile rekabetçi oyun deneyimi sunar.

Marka Model FPS Değeri Samsung Galaxy S21 45 Samsung Galaxy Note 20 Ultra 45 Samsung Galaxy A71 45

Aşağıda yer alan bu Samsung telefonları, Pubg oyununu 45 FPS değerinde oynamanızı sağlayacak performansa sahiptir. Pubg oyununda daha akıcı bir deneyim yaşamak ve rekabet avantajı elde etmek isterseniz bu telefonları tercih edebilirsiniz. Her biri güçlü donanım özellikleri ile birlikte gelmektedir ve oyun performansı konusunda beklentilerinizi karşılayacaktır.

Samsung Galaxy A71

Ayrıca kapsamlı özellikleri ve uygun fiyatı ile PUBG oyununu 45 FPS’de sorunsuz bir şekilde oynamanızı sağlayan Samsung Galaxy A71, gelişmiş işlemci ve geniş RAM kapasitesine sahip olması dolayısıyla bu listede ilk sırayı alır.

Samsung Galaxy A50

SAMSUNG GALAXY A50, oyun severler için düşük bütçeli bir seçenek olup, PUBG’yi 45 FPS’de akıcı bir şekilde oynama olanağı sunar. Bu cihazın geniş ekranı ve kaliteli grafiklerle, oyun oynarken mükemmel bir deneyim yaşarsınız.

Samsung Galaxy M30s

Samsung’un M serisi, özellikle uzun pil ömrü ve güçlü işlemcisiyle dikkat çeken Samsung Galaxy M30s modeli, uygun fiyatıyla PUBG’nin 45 FPS’de oynanabilmesi için ideal bir seçenektir.

Samsung Galaxy A22

Yoğun grafiklere sahip oyunları bile problemlerden uzak şekilde oynamanızı sağlayacak kapasitede bir cihaz olan Samsung Galaxy A22, PUBG oyununu 45 FPS’de oynatma konusunda beklentilerinizi karşılar.

Samsung Galaxy A21s

Samsung Galaxy A21s, uygun fiyatlı olmasının yanı sıra PUBG gibi yoğun grafikli oyunları 45 FPS’de oynatabilecek düzgün bir performansı ve geniş bir ekranı sahip olması ile oyuncular için cazip bir modeldir.

Samsung Galaxy M12

Samsung Galaxy M12, düşük bütçeli bir seçenek olmasına karşın, PUBG’yi 45 FPS’de oynama olanağına sahip olduğu için listemizde yer alır.

Samsung Galaxy A12

Samsung’un uygun fiyatlı modellerinden biri olan Samsung Galaxy A12, geniş ekranlı yapısı ve güçlü işlemcisi sayesinde PUBG’yi 45 FPS’de oynamak için seçebileceğiniz uygun bir modeldir.

Samsung Galaxy M11

Samsung Galaxy M11, uygun fiyatıyla dikkat çekerken, PUBG gibi grafik ağırlıklı oyunları 45 FPS’de sorunsuz oynamanızı sağlayacak kapasiteye sahip bir modeldir.

Samsung Galaxy A52

Samsung Galaxy A52, PUBG oyununu 45 FPS düzeyinde oynatabilmek için yeterli gücü sağlayan, uygun bir bütçe dostu seçenektir. Telefon, güçlü bir Qualcomm Snapdragon 720G işlemciye, 8 GB RAM’e ve geniş bir ekran boyutuna sahiptir. Ayrıca, geniş bir batarya ömrüne sahip olduğu için uzun süreli oyun seanslarında dahi sizi yarı yolda bırakmayacaktır.

Samsung Galaxy M51

Samsung Galaxy M51, 7000mAh’lik devasa bir batarya kapasitesi ve 6.7 inçlik Super Amoled Plus ekranıyla PUBG oyununu 45 FPS’de oynamak için mükemmel bir seçenektir. Snapdragon 730G işlemci ve 8GB RAM’i sayesinde, bu telefon, bütçenizi çok da zorlamadan yüksek performanslı bir oyun deneyimi sağlar.

İphone Pubg 45 FPS Veren Telefonlar Nelerdir

İphone Pubg 45 FPS Veren Telefonlar Nelerdir?

Pubg oyununu akıcı bir şekilde oynamak isteyen kullanıcılar, yüksek FPS değerlerine sahip olan telefonları tercih etmektedir. Bu noktada İphone markasının bazı modelleri, 45 FPS gibi yüksek bir performans sunmaktadır. İphone X, İphone 11 ve İphone 12 gibi modeller, Pubg oyununda pürüzsüz ve kesintisiz bir deneyim sunmak için idealdir.

İphone X, yüksek performansıyla dikkat çeken bir modeldir. A11 Bionic çipset ve 3 GB RAM ile donatılan bu telefon, Pubg oyununda 45 FPS değerini rahatlıkla sağlamaktadır. Aynı zamanda 5.8 inçlik OLED ekranı ve yüksek çözünürlüğü, oyunun grafiklerini net bir şekilde görmenizi sağlar.

İphone 11 ise daha yeni bir model olmasına rağmen, yüksek FPS değerleriyle dikkat çekmektedir. A13 Bionic çipset ve 4 GB RAM ile güçlendirilen bu telefon, Pubg oyununu 45 FPS değerinde oynatabilmektedir. Aynı zamanda 6.1 inçlik Liquid Retina ekranı, oyunun detaylarını daha iyi görebilmenizi sağlar.

İphone Modelleri Performans Ekran İphone X 45 FPS 5.8 inç OLED İphone 11 45 FPS 6.1 inç Liquid Retina İphone 12 45 FPS 6.1 inç Super Retina XDR

İphone 12 ise en güncel ve en yüksek performansa sahip olan modeldir. A14 Bionic çipset ve 4 GB RAM ile desteklenen bu telefon, Pubg oyununu 45 FPS değerinde akıcı bir şekilde oynatabilir. Ayrıca 6.1 inçlik Super Retina XDR ekranı, oyunun detaylarını daha canlı ve net bir şekilde görebilmenizi sağlar.

Pubg oyununu en iyi şekilde oynayabilmek için yüksek FPS değerleri önemlidir. İphone markasının X, 11 ve 12 modelleri, 45 FPS gibi yüksek performans sunan telefonlardır. Bu modeller, donanım ve yazılım uyumu sayesinde oyunda daha akıcı bir deneyim yaşamanızı sağlar.

iPhone 11 Pro Max

PUBG’deki en yüksek çözünürlük ayarlarına bile rahatça karşılık verebilen bir performans canavarı olan iPhone 11 Pro Max ile tanışın. Bu telefon, A13 Bionic çipsetinin getirdiği hızlı ve verimli işlem yetenekleri sayesinde, oyun performansı ve FPS hedeflerini karşılamakta hiçbir problem yaşamaz. İster savaş alanında, ister yoğun bir arazi aracı sürüşünde bulunun, iPhone 11 Pro Max, sorunsuz ve akıcı bir oyun deneyimi sağlar.

iPhone 11 Pro

İkinci önerimiz, serinin diğer bir üyesi olan iPhone 11 Pro. Bu telefon, A13 Bionic çipsetini gelişmiş grafik özellikleri ile birleştirerek, PUBG’de 45 FPS’i kolayca elde edebilir.

iPhone 12

iPhone 12, yeni nesil A14 Bionic çip sayesinde hem hızlı hem de enerji verimli bir performans sağlar. Dahası, Super Retina XDR ekran, PUBG’de adeta gerçekmiş gibi hissettirecek bir renk ve detay çeşitliliği sunar.

iPhone 12 Pro

45 FPS PUBG oynanabilirliği hedeflemek, yeni iPhone 12 Pro için çocuk oyuncağı. A14 Bionic çipi, ardı ardına oyun seanslarını bile kolaylıkla başarabilecek tam bir enerji ve hız canavarıdır.

iPhone SE (2020)

Eğer bütçeniz biraz daha kısıtlıysa, ancak PUBG’de yüksek FPS hızlarından ödün vermek istemiyorsanız, iPhone SE (2020) sizin için mükemmel bir seçenek olabilir. Telefon, A13 Bionic çipi sayesinde üstün bir performansa sahipken, daha ekonomik bir fiyatla sunuluyor.

Yani, siz hangi iPhone modelini seçerseniz seçin, PUBG’de 45 FPS verimliliğini garantileyebilirsiniz. Tam da oyunda rakiplerinizi yenmeniz için ihtimam gösteren bu telefonları denemelisiniz.

Vivo Pubg 45 FPS Veren Telefonlar Modelleri

Vivo Pubg 45 FPS Veren Telefonlar Modelleri

Pubg, son yıllarda en popüler oyunlardan biri haline gelmiştir ve birçok oyuncu oyunu akıcı bir şekilde oynamak için yüksek bir kare hızı gerektirmektedir. Vivo, oyuncuların ihtiyaçlarını karşılayacak birçok pubg 45 FPS veren telefon modeli sunmaktadır.

Bu modeller arasında Vivo X60 Pro bulunmaktadır. X60 Pro, güçlü bir Snapdragon işlemciyle donatılmıştır ve 45 FPS gibi yüksek bir kare hızı sunmaktadır. Ayrıca, büyük ekranı ve yüksek çözünürlüğü ile oyun deneyimini daha da geliştirmektedir.

Marka Model Kare Hızı Vivo X60 Pro 45 FPS Vivo Y72 5G 45 FPS

Bunun yanı sıra Vivo Y72 5G modeli de yüksek performansıyla dikkat çekmektedir. Bu telefon, 45 FPS gibi bir kare hızı sunarak oyunculara akıcı bir oyun deneyimi yaşatmaktadır.

Vivo, pubg oynayan oyuncuların ihtiyaçlarına uygun telefonlar üretmektedir. Hem Vivo X60 Pro hem de Y72 5G, yüksek performansları ve 45 FPS sunmalarıyla öne çıkan modeller arasındadır. Oyuncular, bu telefonlardan herhangi birini tercih ederek Pubg’de oyun deneyimlerini maksimum seviyede yaşayabilirler.

Oppo Pubg 45 FPS Veren Telefonlar En Düşük Fiyatlı 5 Model

Oppo A9 2020

Oppo A9 2020, kullanıcıların beklentilerini karşılayan, etkileyici ve yüksek performanslı bir model. 8GB RAM ile donatılmış olan bu telefon, PUBG oyununu 45 FPS değeriyle sunuyor. Kendine has bir oyun modu bulunmakta olup, oyunculara sorunsuz bir oyun deneyimi vadediyor.

Oppo Reno6 Pro

Reno6 Pro, Oppo’nun en iyi telefonlarından biri olarak dikkat çekiyor. 12GB RAM, 256GB dahili depolama ve MediaTek MT6893 Dimensity 1200 5G işlemci gibi özelliklerle kullanıcılarına sinematik bir deneyim sunuyor. Böylelikle PUBG’yi 45 FPS değerinde, akıcı bir şekilde oynayabilir ve oyun deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz.

Oppo A74 5G

Listemizdeki uygun fiyatlı bir diğer model ise Oppo A74 5G. 6.43 inçlik geniş ekranıyla PUBG oyununu keyifli ve konforlu bir şekilde oynayabilirsiniz. Ayrıca, 5000mAh batarya kapasitesi ile uzun süreli oyun deneyimleriniz için ideal bir seçenek.

Oppo F17 Pro

Oppo F17 Pro, kullanıcılarına ultra hızlı oyun deneyimi sunuyor. Donanımsal anlamda güçlü bir yapıya sahip olan bu telefon, 48 MP ana kamera, 8GB RAM ve 128GB dahili depolama gibi özelliklerle birlikte PUBG’nin tadını kesintisiz olarak çıkarmanıza olanak sağlıyor.

Oppo A52

Oppo A52 modeli, PUBG oyununu 45 FPS hızıyla oynamanıza olanak sunan bir diğer akıllı telefon. Qualcomm Snapdragon 665 işlemci, 8GB RAM ve 128GB depolama alanı ile oyun deneyiminizi sorunsuz ve hızlı bir hale getiriyor.

Yüksek Fps Için Ne Tür Bir Işlemci Gerekir?

Yüksek Fps İçin Ne Tür Bir İşlemci Gerekir?

Pubg oynamak, yüksek bir Fps sayısına sahip olan ve oyun deneyimini iyileştiren bir işlemci gerektirir. İşlemcinin Fps’yi etkilemedeki rolü oldukça önemlidir. Ne kadar güçlü bir işlemcimiz varsa, oyunun daha pürüzsüz çalışmasını sağlayabiliriz.

Pubg oyununun akıcı bir şekilde çalışabilmesi için, genellikle yüksek hızlı bir CPU’ya ihtiyaç duyulur. İşlemcinin hızı, oyunun hızı ve performansı üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Hem tekli hem de çoklu çekirdek performansı önemlidir.Birinci faktör çekirdek sayısıdır.İkinci faktör çekirdek hızlarıdır.Üçüncü faktör ise önbellek miktarıdır.

İşlemci Modeli Çekirdek Sayısı Çekirdek Hızı Önbellek Miktarı Intel i7-9700K 8 3.6 GHz 12 MB AMD Ryzen 5 5600X 6 3.7 GHz 32 MB Intel i5-10600K 6 4.1 GHz 12 MB

Telefonlar Için Uygun Ram Miktarı Nedir?

Telefonlar için uygun RAM miktarı nedir? Bu, PUBG oyununu kesintisiz ve sorunsuz bir şekilde oynamak isteyen pek çok oyuncunun merak ettiği bir sorudur. PUBG gibi yoğun grafiklere sahip bir oyunu akıcı bir şekilde oynamak için yeterli RAM miktarına sahip olmak önemlidir. RAM, sistem belleği olarak da bilinir ve telefonunuzun geçici verileri depoladığı ve hızlı erişim sağladığı bir bileşendir.

Birçok oyuncu için, minimum RAM miktarı 4 GB olarak kabul edilir. Ancak, daha iyi bir performans için daha yüksek RAM miktarı tercih edilebilir. Özellikle rekabetçi oyuncular için 8 GB veya daha fazla RAM önerilmektedir. Daha fazla RAM, oyunun daha hızlı yüklenmesine, grafiklerin daha akıcı olmasına ve gecikmenin azalmasına yardımcı olabilir.

Pubg 45 FPS veren telefonlar arasında Xiaomi, Samsung, iPhone ve Vivo gibi markalar ön plana çıkmaktadır. Bu markaların bazı modelleri, daha yüksek RAM kapasitesiyle birlikte gelmektedir.

Örneğin, Xiaomi Mi 11 modeli 8 GB veya 12 GB RAM seçenekleri sunmaktadır. Samsung Galaxy S21 Ultra, 16 GB RAM ile oldukça yüksek bir RAM kapasitesine sahiptir. iPhone 12 Pro Max, 6 GB RAM ile iyi bir performans sunmaktadır.

Vivo iQOO 7 modeli ise 8 GB veya 12 GB RAM seçenekleri sunarak PUBG gibi yoğun oyunları rahatlıkla çalıştırabilmektedir.Pubg oyununu akıcı bir şekilde oynamak için uygun bir RAM miktarına sahip olmak önemlidir.

Minimum olarak 4 GB RAM önerilmektedir, ancak daha yüksek RAM miktarı daha iyi performans sağlayabilir.Pubg 45 FPS veren telefonlar arasında Xiaomi, Samsung, iPhone ve Vivo gibi markalar öne çıkmaktadır.

Marka Model RAM Miktarı Xiaomi Mi 11 8 GB veya 12 GB Samsung Galaxy S21 Ultra 16 GB iPhone 12 Pro Max 6 GB Vivo iQOO 7 8 GB veya 12 GB

Pubg’de Ekran Kalitesini Optimize Etmek

Birçoğumuzun favori oyunlarından biri olan Pubg, akıcı ve kesintisiz bir deneyim için doğru ekran kalitesinin önemini vurgulamaktadır. Pubg’de ekran kalitesini optimize etmek, oyuncuların oyun performansını artırmak ve daha iyi bir görüntü deneyimi yaşamak için önemlidir.

Pubg oyununda ekran kalitesini optimize etmek için birkaç önemli faktör vardır. İlk olarak, oyuncuların oyun oynadıkları cihazın donanım özelliklerini kontrol etmeleri önemlidir. Pubg 45 FPS veren telefonlar arasından birini kullanmak, daha yüksek bir kare hızı elde etmek için önemlidir. Bu telefonlar, oyunculara akıcı bir oyun deneyimi sunar.

Ayrıca, oyun içi grafik ayarlarını doğru şekilde yapılandırmak da ekran kalitesini optimize etmek için önemlidir. Oyuncular, grafik ayarlarını düşürerek daha yüksek bir kare hızı elde edebilirler. Ancak, bu durumda görsel kalitede bazı fedakarlıklar yapılması gerekebilir.

Grafik ayarlarını düşürmek FPS’yi artırır

Yüksek FPS için iyi bir işlemci gerekir

Telefonlar için uygun RAM miktarı nedir?

Ayrıca, oyunun akışının düzgün ve kesintisiz olması için uygun bir soğutma sistemi de önemlidir. Bazı markalar, gelişmiş soğutma sistemine sahip telefonlar sunarak, oyuncuların oyun sırasında aşırı ısınma sorunları yaşamasını engeller.

Marka Pubg 45 Fps Veren Telefon Modelleri Xiaomi Poco X3 Pro, Redmi Note 10 Pro Samsung Galaxy A52, Galaxy M62 iPhone iPhone 12, iPhone 12 Pro

Pubg oyununda ekran kalitesini optimize etmek, oyuncuların daha iyi bir oyun deneyimi yaşamasına yardımcı olur. Doğru donanım özelliklerine sahip bir cihaz kullanmak, grafik ayarlarını düşürmek ve iyi bir soğutma sistemine sahip olmak, akıcı ve kesintisiz bir Pubg deneyimi için önemlidir.

Grafik Ayarlarını Düşürmek Fps’yi Artırır Mı?

Pubg oyununu oynarken, akıcı bir deneyim yaşamak ve oyunun keyfini çıkarmak önemlidir. Ancak bazen telefonlar yeterli performansı göstermeyebilir ve düşük FPS (Frame Per Second) değerleri ile karşılaşabilirsiniz. Bu durumda fps’yi artırmak için bazı önlemler almanız gerekebilir. Grafik ayarlarını düşürmek, FPS’yi artırma konusunda etkili bir yöntem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Birçok oyuncu, oyunun grafik ayarlarını düşürerek daha yüksek FPS değerleri elde edebileceğini düşünmektedir. Grafik ayarları, oyunun görsel kalitesini etkilemektedir. Bu nedenle, daha düşük grafik ayarlarıyla oyunu oynamak, telefonunuzun işlemcisine ve bellek kapasitesine daha az yük bindirecektir. Böylece, daha yüksek bir FPS elde etme şansınız olacaktır.

Elbette, grafik ayarlarını düşürmek FPS’yi her zaman artırmayabilir. Çünkü telefonunuzun donanım özellikleri ve işlemci gücü oyun performansını etkileyen önemli faktörlerdir. Düşük kalite grafik ayarları ile daha yüksek FPS elde edebilirsiniz, ancak görsel deneyimde bazı kayıplar yaşayabilirsiniz. Bu nedenle, grafik ayarlarını dikkatli bir şekilde ayarlamanız ve kişisel tercihlerinizi göz önünde bulundurmanız önemlidir.

Oyunu Pürüzsüz Ve Kesintisiz Bir Şekilde Oynamak Için Nasıl Ayar Yapılır?

Pubg oyununu pürüzsüz ve kesintisiz bir şekilde oynamak için yapılması gereken bazı ayarlar bulunmaktadır. Bu ayarlar, telefonun performansını artırarak daha iyi bir oyun deneyimi sunmaktadır. Öncelikle, Grafik Ayarları üzerinden düşük grafik kalitesi tercih edilmelidir. Düşük grafik kalitesi, telefonda daha az işlem gücü gerektirir ve FPS değerlerini daha yüksek seviyelere çıkarır.

Bunun yanı sıra, Ekran Ayarları da önemlidir. Oyun sırasında parlaklığı düşürmek, batarya ömrünü artırmakla beraber, telefonun ısınmasını da azaltır. Bu da oyun oynarken telefonun daha stabil çalışmasını sağlar.

Ayrıca, Hareket Kontrolleri de dikkate alınmalıdır. Hareket kontrol ayarlarından, ekranda aşırı hareket olmasını önlemek için hassasiyet ayarları düşürülmelidir. Bu sayede daha stabil bir oyuna olanak sağlanır.

Pubg 45 FPS Veren Telefonlar 2023 Xiaomi Redmi Note 10 Pro Samsung Galaxy A52 iPhone 11

Yukarıda belirtilen telefonlar, Pubg oyununu 45 FPS değerinde oynama imkanı sunmaktadır. Bu telefonlar, yüksek performansına ek olarak, oyun deneyimini daha keyifli hale getiren ekran kalitesi ve işlemci gücüne de sahiptir.

Bu ayarları yaparak, Pubg oyununu pürüzsüz ve kesintisiz bir şekilde oynayabilirsiniz. Hem grafik ayarlarını düşürerek hem de uygun telefon modellerini seçerek daha iyi bir oyun deneyimi elde edebilirsiniz.

Hangi Markaların Telefonları En Iyi Performansı Sunuyor?

Hangi Markaların Telefonları En İyi Performansı Sunuyor?

Pubg, günümüzün en popüler mobil oyunlarından biridir ve birçoğumuz bu oyunu oynamaktan keyif alırız. Ancak, Pubg gibi yoğun grafikli ve hız gerektiren bir oyunu akıcı ve kesintisiz bir şekilde oynamak için doğru telefonunuzun olması önemlidir. İyi bir oyun deneyimi için performansı yüksek olan markaların telefonlarını tercih etmek önemlidir. İşte en iyi performansı sunan telefon markaları:

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Bu markaların telefonları, yüksek işlemci gücü ve RAM kapasiteleri sayesinde akıcı bir oyun deneyimi sunar. Özellikle Xiaomi, Samsung, İphone ve Vivo markalarının Pubg oyununda 45 FPS sağlayan modelleri tercih edilebilir. Bu telefonlar, yoğun grafiklere sahip oyunları sorunsuz bir şekilde çalıştırabilir ve kullanıcılara oyun keyfi yaşatabilir. Yüksek performanslarıyla dikkat çeken bu markalar, oyun tutkunları için ideal seçenekler sunar.

Bununla birlikte, Pubg oyununda en iyi performansı sunan markaların telefonlarının yanı sıra doğru ekran kalitesini optimize etmek de önemlidir. Oyun deneyimini iyileştirmek ve daha gerçekçi bir görsellik elde etmek için grafik ayarlarını düşürmek FPS’yi artırabilir. Ayrıca, telefonunuzun işlemci ve RAM özelliklerine ek olarak, gereken minimum FPS değeri de oyun performansını etkileyen önemli bir faktördür. Çünkü yüksek FPS değeri, oyunun daha pürüzsüz ve akıcı bir şekilde çalışmasını sağlar ve rekabet avantajı kazanmanızı mümkün kılar.

Gelişmiş Soğutma Sistemine Sahip Telefonlar Hangileri?

Pubg oyununu akıcı bir şekilde oynamak için kullanılan telefonların performansı oldukça önemlidir. Bu noktada, gelişmiş bir soğutma sistemine sahip telefonlar tercih edilmelidir. Gelişmiş soğutma sistemleri, telefonun aşırı ısınmasını önleyerek performansı korur ve daha uzun süreli oyun deneyimi sağlar.

Bu konuda Xiaomi, Samsung ve İphone gibi markalar öne çıkmaktadır. Xiaomi telefonlar, genellikle PUBG oyunları için idealdir. Özellikle Xiaomi Mi 10 Pro modeli, gelişmiş bir soğutma teknolojisine sahiptir ve yüksek FPS değerleriyle oyun deneyimini zenginleştirir.

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Pubg oyununda yüksek performans elde etmek isteyen kullanıcılar, gelişmiş soğutma sistemleriyle donatılmış telefonları tercih etmelidir. Bu telefonlar, oyun sırasında aşırı ısınmaya engel olur ve FPS değerlerinin yüksek kalmasını sağlar.Xiaomi, Samsung ve İphone gibi markaların bazı modelleri, gelişmiş soğutma teknolojileriyle kullanıcılara mükemmel bir oyun deneyimi sunar.Oyun performansını artırmak ve rekabette avantaj elde etmek isteyen kullanıcılar, PUBG oyunu için 45 FPS veren telefonlara yönelebilir. Bu telefonlar, yüksek FPS değerleriyle daha akıcı bir oyun deneyimi sunar ve oyunculara rekabette avantaj sağlar.

Pubg Oyununda Akıcı Deneyim Için Önemli Faktörler

Pubg Oyununda Akıcı Deneyim İçin Önemli Faktörler

Pubg oynayacak olanlar için akıcı bir deneyim yaşamak oldukça önemlidir. Bu deneyimi sağlayabilmek için bazı faktörler dikkate alınmalıdır. İlk olarak, yüksek bir FPS değeri gereklidir. FPS, oyunun akıcılığını ve hızını belirleyen bir faktördür. Minimum 60 FPS, Pubg’de iyi bir performans için tercih edilen bir değerdir. Bununla birlikte, bazı kullanıcılar daha yüksek FPS değerlerine sahip olmak isteyebilirler. Bu durumda, Pubg 45 FPS veren telefonlar tercih edilebilir. Bu telefonlar, oyunu daha pürüzsüz bir şekilde oynamanıza ve daha rekabetçi olmanıza yardımcı olur.

Pubg oynarken akıcı bir deneyim yaşamak için bir diğer önemli faktör ise telefonun işlemcisi ve RAM miktarıdır. İyi bir işlemci performansı ve yeterli RAM miktarı, oyunun daha hızlı ve kesintisiz çalışmasını sağlar. Yüksek FPS elde etmek için güçlü bir işlemciye sahip olmak önemlidir. Ayrıca, oyunu yüksek ayarlarda oynamak isteyenler için daha fazla RAM miktarı gereklidir.

Grafik ayarlarını düşürmek, FPS değerini artırabilir. Bazı telefonlarda, oyunu daha akıcı hale getirmek için grafik ayarlarını optimize edebilirsiniz. Bunun için oyun içi ayarlardan grafik ayarlarını düşürmek veya performans moduna geçmek mümkündür. Bu sayede, daha iyi bir FPS değeri elde edebilirsiniz.

Marka Pubg 45 FPS Veren Telefon Modelleri Xiaomi Redmi Note 10 Pro Samsung Galaxy A51 iPhone iPhone 12

Pubg oynarken akıcı bir deneyim için yüksek kaliteli ekranlar da önemli bir faktördür. Ekran kalitesini optimize etmek için oyun içi ayarlardan ekran çözünürlüğünü ve düşük gecikme süresi olan bir ekran seçebilirsiniz. Bu, daha iyi bir görsel deneyim sunar.

Pubg’de akıcı bir deneyim yaşamak için önemli olan faktörler şunlardır: yüksek FPS değeri, güçlü işlemci ve yeterli RAM miktarı, grafik ayarlarının düşürülmesi, kaliteli bir ekran. Bu faktörlere dikkat ederek Pubg oyununda daha rekabetçi bir performans elde edebilirsiniz.

45 Fps Ile Rekabet Avantajı Kazanmak Mümkün Mü?

45 Fps ile Rekabet Avantajı Kazanmak Mümkün Mü?

Pubg oyununda rekabetçi bir avantaj elde etmek isteyen oyuncular, yüksek bir FPS (Frame Per Second) değeri gerektiğinin farkındadır. FPS değeri, oyunun akıcılığını ve tepki süresini belirler ve bu nedenle oyuncunun performansını etkiler. 45 FPS, birçok oyuncu için kabul edilebilir bir değer olarak görülmektedir. Ancak, gerçekten bu FPS değeriyle rekabet avantajı kazanmak mümkün mü?

Birçok oyuncu için 60 FPS ideal bir hedef olarak kabul edilirken, 45 FPS de iyi bir seçenek olarak görülebilir. Ancak, rekabet avantajı kazanmak için FPS’nin yanı sıra diğer faktörleri de göz önünde bulundurmak önemlidir. Örneğin, oyun oynanan telefonun işlemci gücü, RAM miktarı ve ekran kalitesi gibi faktörler de performansı etkiler. Dolayısıyla, sadece 45 FPS’ye sahip olmak yeterli değildir.

45 FPS’ye sahip olan bir telefon, orta seviye bir performans sunabilir. Bu FPS değeri, oyunun akıcılığını sağlayabilir ve oyuncuya oyunu rahatlıkla oynama imkanı sunabilir. Ancak, rekabet için daha yüksek FPS değerlerine sahip bir telefon tercih edilebilir. Özellikle, daha yüksek FPS değerleri, daha hızlı tepki süreleri sağlar ve oyuncunun rakipleriyle rekabet etmesini kolaylaştırır.

Pubg 45 FPS veren telefonlar

Xiaomi Pubg 45 FPS Veren Telefonlar Nelerdir

Samsung Pubg 45 FPS Veren Telefonlar Nelerdir

İphone Pubg 45 FPS Veren Telefonlar Nelerdir

Bazı markaların telefonları, özel olarak oyun performansını artırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu markalar arasında Xiaomi, Samsung ve İphone gibi popüler markalar bulunmaktadır. Bu markaların bazı modelleri, oyunlarda yüksek FPS değerleri sunar ve rekabet avantajı sağlar. Ancak, her telefon modelinin performansı farklıdır ve rekabet avantajı kazanmak için en iyi telefonu seçmek önemli bir adımdır.

Marka Model Xiaomi Mi 11 Samsung Galaxy S21 İphone iPhone 12 Pro

45 FPS ile rekabet avantajı kazanmak mümkün mü? Evet, ancak yüksek FPS değerlerine sahip bir telefon tercih etmek daha iyidir. Xiaomi, Samsung ve İphone gibi markaların telefonları, oyun performansı konusunda başarılı modeller sunar. Özellikle, bu markaların belirli modelleri, yüksek FPS değerleriyle birlikte diğer özelliklere de sahiptir. Oyun oynamak için en uygun telefonu seçmek ve oyun deneyiminden maksimum verim almak önemlidir.

Bütçe Dostu Pubg Telefonları

Eğer bütçeniz sınırlıysa ve Pubg oynarken yüksek performans istiyorsanız, bütçe dostu bir Pubg telefonu tercih etmeniz önemlidir. Şimdi, 2023 için en iyi bütçe dostu Pubg telefonlarına bir göz atalım.

1. Xiaomi Pubg 45 FPS Veren Telefonlar: Xiaomi, hesaplı fiyatlarıyla bilinen bir markadır ve Pubg oynamak için uygun seçeneklere sahiptir. Xiaomi Redmi Note 10, 45 FPS performans sunan bir telefon olarak dikkat çekmektedir.

2. Samsung Pubg 45 FPS Veren Telefonlar Nelerdir: Samsung, geniş ürün yelpazesiyle Pubg oynamak için uygun telefonlar sunan bir markadır. Özellikle Samsung Galaxy A71, bütçe dostu olması ve 45 FPS performansıyla ön plana çıkmaktadır.

3. İphone Pubg 45 FPS Veren Telefonlar Nelerdir: İphone, kaliteli ve performanslı telefonlarıyla tanınan bir markadır. Bütçe dostu bir seçenek olarak iPhone SE, 45 FPS performans sunan bir telefon olarak tercih edilebilir.

Marka Model Fiyat Aralığı Xiaomi Redmi Note 10 1000 TL – 1500 TL Samsung Galaxy A71 2000 TL – 2500 TL İphone iPhone SE 3000 TL – 3500 TL

Bu listedeki bütçe dostu Pubg telefonları, uygun fiyatları ve 45 FPS performanslarıyla Pubg oyununu akıcı bir şekilde oynamanıza yardımcı olacaktır. Böylelikle, yüksek performanslı telefonları satın almadan da Pubg deneyiminin keyfini çıkarabilirsiniz.