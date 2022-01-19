Poco Hangi Marka? Hangi Ülkenin? Poco Telefonları *2022

Poco hangi markaya ait, hangi ülkenin markası olduğu ve Poco telefonların hangileri olduğu son zamanlarda oldukça fazla merak edilen teknolojik sorular arasında yer almaktadır.
Poco markası son dönemde hayatımızı hızlı bir giriş yapan teknolojik bir markadır. Poco markası telefon kullanımı giderek artmakta ve markanın telefonları ile ilgili sürekli olarak kullanıcı yorumları ortaya çıkmaktadır.
Poco Hangi Marka?
Poco’nun hangi marka olduğu ile ilgili son zamanlarda oldukça çok haber çıkmaktadır. Ancak bu haberlerin çoğu doğruyu yansıtmamaktadır. Bu neden ile hayatımıza hızlı bir şekilde dahil olan bu markanın hangi markanın içinden çıkmış olduğu herkes tarafından farklı olarak bilinmektedir.
Poco markası ile ilgili olan doğru bilgi, markanın aslında bağımsızlığının olmadığıdır. Marka, Xiaomi adlı telefon firmasına bağlı olarak ortaya çıkmış bağımlı bir markadır.
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Poco Hangi Ülkenin Telefonu?
Poco’nun ait olduğu ülke Çin ülkesidir. Son yıllarda akıllı telefon piyasasında oldukça ciddi bir hakimiyet kurmaya başlayan Çin, Poco marka telefonların da piyasaya sürülmesine aracı olan ülkedir.
Poco Telefonları Hangileri?
Poco marka telefonlar son yıllarda tüketiciler tarafından oldukça talep görmektedir. En sık kullanılan Poco markası telefon modelleri kısaca şu şekildedir:
- Poco M3 Pro 5G
- Poco F3
- Poco M3
- Poco X3 NFC
- Poco X3 GT
- Poco X3 Pro
- Poco F2 Pro
Poco markası yukarıda belirtilmiş olan modellerin her biri için farklı hafıza kapasiteleri ve renk seçimleri sunmaktadır. Tüketiciler bu cihazların farklı modellerini ihtiyaçlarına ve zevklerine göre farklı seçeneklerde tercih edebilme imkanına sahiptir.
Xiaomi Poco İlişkisi Ne?
Xiomi ile Poco arasındaki ilişkinin ne olduğu hem Poco markası telefon kullanıcılarının hem de Xiomi markası cihaz kullanıcılarının oldukça merak ettikleri bir konudur.
Telefon üreticisi olan Çinli Xiaomi markası, Poco marka telefonların ortaya çıkmasını sağlamıştır.
Her ne kadar günümüzde Poco marka olan telefonların, direkt olarak markanın kendisine ait olan üretimlerden ortaya çıktığı düşünülse de Poco markası Xiaomi firmasına ait olan bağımlı bir marka özelliğini taşımaktadır. Kısaca Poco marka telefonların, Xiaomi şirketi tarafından üretilmiş olduğu söylenebilir.