Poco Hangi Marka? Hangi Ülkenin? Poco Telefonları *2022

Poco hangi markaya ait, hangi ülkenin markası olduğu ve Poco telefonların hangileri olduğu son zamanlarda oldukça fazla merak edilen teknolojik sorular arasında yer almaktadır.

Poco markası son dönemde hayatımızı hızlı bir giriş yapan teknolojik bir markadır. Poco markası telefon kullanımı giderek artmakta ve markanın telefonları ile ilgili sürekli olarak kullanıcı yorumları ortaya çıkmaktadır.

Poco Hangi Ülkenin Markası

Poco Hangi Marka?

Poco’nun hangi marka olduğu ile ilgili son zamanlarda oldukça çok haber çıkmaktadır. Ancak bu haberlerin çoğu doğruyu yansıtmamaktadır. Bu neden ile hayatımıza hızlı bir şekilde dahil olan bu markanın hangi markanın içinden çıkmış olduğu herkes tarafından farklı olarak bilinmektedir.

Poco markası ile ilgili olan doğru bilgi, markanın aslında bağımsızlığının olmadığıdır. Marka, Xiaomi adlı telefon firmasına bağlı olarak ortaya çıkmış bağımlı bir markadır.

Poco Hangi Ülkenin Telefonu?

Poco’nun ait olduğu ülke Çin ülkesidir. Son yıllarda akıllı telefon piyasasında oldukça ciddi bir hakimiyet kurmaya başlayan Çin, Poco marka telefonların da piyasaya sürülmesine aracı olan ülkedir.

Poco Telefonları Hangileri?

Poco marka telefonlar son yıllarda tüketiciler tarafından oldukça talep görmektedir. En sık kullanılan Poco markası telefon modelleri kısaca şu şekildedir:

Poco M3 Pro 5G

Poco F3

Poco M3

Poco X3 NFC

Poco X3 GT

Poco X3 Pro

Poco F2 Pro

Poco markası yukarıda belirtilmiş olan modellerin her biri için farklı hafıza kapasiteleri ve renk seçimleri sunmaktadır. Tüketiciler bu cihazların farklı modellerini ihtiyaçlarına ve zevklerine göre farklı seçeneklerde tercih edebilme imkanına sahiptir.