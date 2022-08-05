Samsung mu Xiaomi mi? Detaylı İnceleme *2022

Samsung mu Xiaomi mi 2022 yılında merak edilen konular arasında yer almaktadır. Her iki firmada android dünyasının en çok tercih edilen markalarıdır. Her iki markada da kendi aralarında üstün oldukları noktalar bulunmaktadır. Elbette eksi yönleri de bulunmaktadır. Bu yazımızda Xiaomi vs Samsung markalarının üstün ve eksi yönlerini ele alacağız.

Samsung mu Xiaomi mi 2022

Samsung mu Xiaomi mi sorusuna en doğru cevabı makalenin sonunda genel bir değerlendirme yaparak siz değerli okuyucularımızın yorumlarını da dikate alarak tekrar güncelleyeceğiz. Şimdi hep birlikte telefon pazarının en güçlü rakiplerini detaylı şekilde ele alalım

Samsung mu xiaomi mi?

Xiaomi mi Samsung mu?

Xiaomi vs Samsung firmaları mobil pazarda her zaman rekabet içerisinde olmuştur. Son yıllarda güzel bir çıkış yakalayan Xiaomi pazarın yeni lideri olmak istemektedir. Samsung firması ise tüm bu gelişmeler karşısında payını Xiaomi’ye kaptırmak istememektedir. Bunun içinde sürekli yeni yatırımlar yapmaktadır.

Xiaomi bu pazarda güçlenmek için sürekli yeni modeller çıkarmaktadır. Aynı zaman f/p ürünleri ile düşük bütçeli kullanıcıları da unutmamaktadır. Zamanını bir çok amiral gemisi modeller üreten Xiaomi bunları oldukça ucuz fiyatlardan satış yapmıştır. Fakat son zamanlarda fiyat politikasını yukarı yönlü güncellemeştir. Başlıca nedenleri: dolar kurunun yükselmesi, pandemi süreci, belirsizlikler, artan maliyetler vb. sebeplerdir.

Samsung tarafında ise son zamanlarda güzel modeller çıkmış, fiyat olarak ise Xiaomi karşısında bir tık fazla diyebiliriz. Fiyatın yüksek olmasına rağmen zirvedeki yerini korumaktadır.

Fiyat Performans Açısından Xiaomi mi Samsung mu Daha İyi?

Fiyat performans olarak ele aldığımız zaman, Xiaomi hiç tartışmasız sınıfının en başarılı markası diyebiliriz. Xiaomi son zamanlarda ekran, kamera ve batarya olarak oldukça başarılı modellere imza atmaktadır. Kalite olarak son yılların en iyi çıkış yapan markası olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Buna karşı Samsung tarafında ise fiyatlar bir nebze yüksek olsa da, servis konusunda Samsung öne geçmektedir.

Samsung pil sağlığı öğrenme

Kamera Kalitesi Açısından Samsung mu Xiaomi mi Daha İyi?

Tarafsız bir yorum yapacak olursak; Samsung bu konuda daha öndedir. Xiaomi, yüksek megapikselli kameralar üretmiş olmasına rağmen mercek kalitesi olarak geridedir. Samsung kameralarında daha kaliteli mercekler kullanarak daha düşük megapiksellerde daha yüksek kaliteli fotoğraflar çekebilmektedir.

Xiaomi Redmi Note 8 kamera ayarları

Samsung mu xiaomi mi ?

Yazılım ve Güncelleme Açısından Samsung mu Xiaomi mi Daha İyi?

Yazılım tarafında ele aldığımız zaman ise en çok güncelleme suanan taraf Xiaomi olmaktadır. MIUI arayüzü ile kullanıcı deneyimini ileri seviyeye taşıyan Xiaomi, sade bir tasarım ile güvenlik güncellemelerini de kullanıcılara hızlıca yayınlamaktadır.

Samsung tarafında ise bu konuda pek iyi şeyler söylemeyeceğiz. Buna rağmen son 1 yıldır rakiplerinde öne geçmek isteyen Samsung da güncellemeler önem vermiş bulunmakta ve One UI arayüzüne geçmiştir.

Yenilik açısından hangisi daha iyi?

Son zamanlarda her 2 marka da oldukça yenilikçi tasarımlar ve modeller üretmeye başlamıştır. Son çıkan modeller üzerinden değerlendirdiğimiz zaman kararsızız diyebiliriz.

Samsung mu Huawei mi Xiaomi mi

Üç firma arasında Huawei diyebilirdik. Google desteğini çektiği için yeni modellerde bunun eksikliği hissedilmektedir. Önümüzdeki yıllar ne gösterir bilemeyiz fakat ben kendim Huawei P30 pro kullanmaktayım.

Samsung mu Xiaomi mi Forum

Samsung mu Xiaomi konusunda forumlarda bazı kullanıcıların yaptığı yorumlar şunlardır:

Marka değil de model önerisi sunman daha iyi olur ve bu soru kişiden kişiye göre değişir. Ben sistem arayüzü olarak Samsung tercih ederim. 2 sene Xiaomi redmi 5 plus, yaklaşık 1 yıldır da Xiaomi mi9t kullanıyorum. Gayet memnunum. Root ile uğraşıyorsunuz Xiaomi daha iyi bence

Xiaomi fiyat performanstı Samsung daha güzel ama pahalı.

Xiaomi=TurboX Samsung=İzoly F/P olarak Xioami ancak yazılımı konusunda ben sevmedim. Samsung’da yazılım olarak iyi özellik olarak kötü.



Arayüz açısından Samsung bir numara diyebiliriz. Xiaomi firması Samsung’a göre yeni bir firma kısa vaadede büyük iş yaptılar zamanla daha iyi olacaktır Apple daha iyi diyen kardeşim neye göre dedi anlam veremedim. Android cihazlar zamanla yavaşlar diyen tayfaya he deyip geçin adam gibi kullanılan günümüz Android cihazlara en az 5 sene götürür. Sana Xiaomi öneriyorum. Bende kullanıyorum çok memnunum. Annemde J7 Prime vardı, yavaşladı 6 ay sonra. Ama bende 4 aydır Xiaomi var hergün oyun oynuyorum. Hiç yavaşlama yok kamerada bozulma yok.

Samsung mu xiaomi mi ekşi

Samsung mu xiaomi Ekşi sözlükte ise bu konuda şunlar yazılmıştır:

giriş ve orta segment modellerde xiaomi donanım olarak daha kuvvetli. xiaomi snapdragon yonga setini kullanması bile tercih sebebi. amiral gemisi modellerde ise samsung’un bariz üstünlüğü bulunuyor. ayrıca yazılım olarak da xiaomi samsung marka cihazların gerisinde kalıyor. çinli ile koreli arasındaki fark gibi.

çok benziyorlar ama karakterleri farklı.

bir hafta önce ikisi arasında kalıp a51 alarak samsung’u seçtim.

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