Oppo mu xiaomi mi sorusu telefon alacak olan kullanıcıların son zamanlarda çokça araştırdığı konulardan biri haline gelmiştir. Bu makale iki Çin’li markadan hangisini neden tercih etmeniz gerektiği konusunda yardımcı olacaktır.

Her iki marka da son zamanlarda ülkemizde popüler hale gelmiş, en çok satan markalar arasında yer almaktadır. Xiaomi ise bu konuda daha önde olup, bir çok ülkede en çok satan ilk üç marka arasında yer almayı başarmıştır.

Oppo mmu Xiaomi mi 2022

Oppo mu Xiaomi mi 2022

Telefon alacağım fakat Oppo mu Xiaomi mi karar veremedim diyenlerden misiniz? Şimdi yazımızın devamında sizlere yardımcı olacak bazı özel bilgiler vereceğiz. Ayrıca ihtiyacınıza yönelik karşılaştırmalar yaparak hangi markayı seçmeniz gerektiği konusunda yardımcı olacağız

Bu aşamaya geçmeden önce her iki marka hakkında geçmişten günümüze kısaca bilgi vereceğiz.

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Oppo Hakkında Bilgiler

Oppo firması 2004 yılında Çin’in Dongguan şehrinde BBK Electronics tarafından kurulmuştur. Firma kurulduğu ilk yıllarda telefon üretimi yapmamıştır. Ayrıca Xiaomi den daha önce kurulmuştur köklü bir firmadır. BBK Electronics ise 1995 yıllarından günümüze bilinen köklü bir Çin firmasıdır. Bünyesinde Oneplus, vivi, iQOO, Realme gibi firmalarıda bulundurmaktadır ve telefon üretimi konusunda Çin’in önde gelen kuruluşları arasında yer almaktadır.

Oppo 2008 yılında ilk telefon modelini üreterek Çin içinde satışa başlamıştır. Çin dışına ise ilk defa 2013 yılında çıkan marka 2018 yılında da Türkiye’ye gelmiştir.

Fiyat performans konusunda hâlâ Xiaomi den geride diyebiliriz.

Xiaomi Telefonlar Alınır mı?

Xiaomi 2010 yılında Pekinde kurulmuş ve hızlı bir başlangıç yaparak 2011 de ilk modelini üretmiştir. Çıktığı ilk yıldan itibaren fiyat/performans odaklı strateji benimseyerek birçok modeli satış rekoru kırmıştır. Bu hızlı yükseliş ile birlikte 2014 yılında Çin’in lider markası olmayı başarmıştır.

Sadece telefon üreterek kurulan Xiaomi bu çıkışın ardından farklı kategorilerde yeni ürünler üretmeye başlamıştır. Ürettiği tüm ürünlerde teknoloji ve kaliteyi sürekli arttırmış ve buna rağmen fiyat performans odaklı satışlarına devam etmiştir.

Her alanda başarılı olan firma Çin’den sonra 2018 yılında Hindistan’nın da lider telefon markası olmayı başardı.

2022 yılı itibari ile dünyada en çok satan ilk 3 marka arasına girmeyi başarmıştır. Bunda en çok pay ise Google tarafından Huawei nin yasaklanması olmuştur. Şayet şu anda Huawei daha üst sıralarda olabilirdi.

Fiyat Olarak Oppo mu Xiaomi mi?

Ülkemizde en çok satan markalar arasında yer alan Xiaomi ve sonrasında Oppo markası, uygun fiyatlı olmaları sebebiyle tercih edilmektedir. Her iki markada da giriş seviyesinden, amiral gemisi diye tabir ettiğimiz cihazlar ile her kesime hitap eden modeller yer almaktadır. Bugün Oppo telefonlarda ortalama 3900 TL ile 10.000 TL aralığında modeller bulunmaktadır.

Cihaz çeşitliliği açısından ise Xiaomi de daha çok çeşit yer almaktadır. Bu konuda tamamen bütçeniz ve beğeneceksiniz modelin özelliklerini kıyasladığınız zaman Xiaomi birazda daha uygundur. Günün şartlarında aynı fiyata daha iyi özelliklere sahip Xiaomi alabilirsiniz. Genel olarak fiyatlar ise 2800 TL ile 12.000 TL aralığında yer almaktadır.

Performans Olarak Oppo mu Xiaomi mi?

Oppo mu Xiaomi mi konusunda en net tercih sebeplerinden birisi de performans özellikleridir. Performans açısından ele aldığımız zaman Oppo telefonlarda mediatek işlemciler yer almakta, Xiaomi de ise daha çok Snapdragon işlemciler yer almaktadır.

İşlemci olarak Snapdragon daha performanslıdır. Bu taraftan ele aldığınızda aynı fiyata sahip bir mediatek Oppo almak yerine Snapdragon işlemcili Xiaomi almak daha mantıklı olacaktır.

Kamera Olarak Oppo mu Xiaomi mi?

Günümüz telefonlarında aradığımız en önemli özelliklerden birisi de iyi bir kameraya sahip olmasıdır. Performanstan sonra değerlendirilmesi gereken en önemli nokta kamera kalitesi olmalıdır. Cihaz seçerken bu sıralamayı mutlaka takip etmeniz gerekmektedir.

Her iki markanın yakın fiyat aralığında en iyi modelleri olan Oppo Reno 3 Pro modelinde 48+13+2+2 mp arka kamera 32 mp ön kamera yer almaktadır, Xiaomi Mi 10t Pro modelinde ise 108+13+5 mp çözünürlüklü arka kameralar önde ise 20 mp çözünürlükte bir adet kamera yer almaktadır.

Bu örneklerden de yola çıkarak hangi kameralar sizin için önemli ise ona göre tercih yapabilirsiniz. Xiaomi daha çok donanım olarak daha iyi olsada Oppo kamera konusunda daha başarılıdır. Kamera konusunda bizim tercihimiz Oppo olmaktadır.

Eğer benim için kamera önemli değil diyorsanız diğer özellikleri kıyaslayabilirsiniz.

Batarya Olarak Xiaomi mi Oppo mu?

Günümüzün en olmazsa olmaz özelliklerinden birisi de şarj konusu olmaktadır. Daha uzun bir kullanım süresi sizin için çok önemli ise Xiaomi bu konuda en iyi markalardan birisidir.

Zamanında Mi 9t Pro ile yoğun kullanımda çok rahat 2 gün şarj süresi almaktaydım. Bu konuda Xiaomi gerçekten başarılı işlere imza atmaktadır. Xiaomi mi Oppo mu sorusuna bu konuda en net cevabım Xiaomi olacaktır.

Şu an Huawei dahil birçok marka modellerinde daha düşük kapasiteli bataryalar kullanmaktadır. Bu sebeple ekran süreleri düşük kalmaktadır.

Ekran Olarak Xiaomi mi Oppo mu?

Şimdiye kadar kıyaslamalarımızın çoğunda donanım, fiyat, performans ve batarya konularında Xiaomi başarılı çıktı. Ekran konusunda ise çözünürlük olarak Oppo daha iyi ekranlara sahiptir. Yenileme süreleri tarafından bakarsak Xiaomi daha hızlıdır.

Xiaomi mi Oppo mu Daha İyi?

Yazılım Olarak Oppo mu Xiaomi mi Daha İyi?

Her iki markaya ait telefonlarda Android işletim sistemi yer almaktadır. Xiaomi Emui arayüzünü kullanmaktadır. Oppo ise Coloros adını verdiği kendi arayüzünü kullanmaktadır.

Master Lu, tarafından yapılan araştırma sonucunda 2022 yılının en iyi mobil arayüzü Xiaomi ye ait Miui 207.6 puan ile 1. Sırada yer almaktadır. Oppo nun Coloros arayüzü ise 198 puan ile 5. Sırada yer almaktadır.

Dünyada yaklaşık 500 milyon adet mobil cihazda Miui arayüzü kullanılmaktadır.

Oppo mu Xiaomi mi?

Oppo mu Xiaomi mi hangisi daha iyi sorusuna cevap verdik. Bugün yeni bir telefon alacak olsaydım benim tercihim Xiaomi olurdu. Eğer yenilik, diğerlerinden farklılık istiyorsanız Oppo tu tercih etmelisiniz.

Sonuç olarak Oppo mu Xiaomi mi düellosunun galibi Xiaomi olmuştur.