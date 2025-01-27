Su Yolu Altın Set: Zarafet ve Işıltının Buluşması

Su yolu altın setler, şıklığı ve zarafeti bir araya getiren tasarımlarıyla kadınların en çok tercih ettiği takı setlerinden biridir. 14 ayar beyaz veya sarı altın seçenekleriyle sunulan bu özel setler, kolye, küpe ve bileklik kombinasyonuyla her anınıza değer katıyor.

Su Yolu Altın Setlerin Özellikleri

Ayarlarda Çeşitlilik: Su yolu setler, 8 ayar, 14 ayar ve 22 ayar altından üretilir. Her biri altının kendine has ışıltısını ve zarafetini taşır.

Gramaj Seçenekleri: 10 gramdan başlayıp 60 grama kadar farklı gramajlarda üretilir, böylece her bütçeye ve stile uygun seçenekler sunar.

Doğadan İlham Alan Tasarımlar: Suyun akışını ve huzurunu simgeleyen özgün motifler, bu setlerin estetik değerini artırır.

2025 Koleksiyonuyla Modern ve Klasik Dokunuşlar

2025 Su Yolu Altın Set koleksiyonu, beyaz ve sarı altın alternatifleriyle her tarza hitap eder. Özellikle özel günlerde veya günlük şıklığınızı tamamlamak için mükemmel bir seçimdir.

Avantajlı Fiyat ve Güvenli Alışveriş

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