Türkiye’nin En Popüler E-Ticaret Yazılımları

E – ticaret artık dünya genelinde tercih edilen bir girişim türü olmayı başardı. E- ticaret ile oturduğunuz yerden kolay bir şekilde para kazanabiliyorsunuz. E- ticaret yapılmak için bazı işlemler gerçekleştirilmesi gerekiyor. Bu işlemlerin eğitimini alarak kolay bir şekilde para kazanmak mümkün oluyor. E- ticaret siteleri gün geçtikçe artışa geçiyor. Para kazanmanın kolay bir yolu olan sanal mağazaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Girişim yapmak isteyenlerin en çok tercih ettiği para kazanma yolları arasında e- ticaret yer alıyor.

Biz e- ticaret sitelerini oluşturarak sanal mağaza işlerine adım atmak isteyenlere yardımcı oluyoruz. Tüm girişimcilerin tercih ettiği e – ticaret işlemleri kolay bir şekilde oluşturulabiliyor. Sanal mağaza oluşturmak için bizimle çalışabilirsiniz. Biz oluşturduğumuz sanal mağaza sitelerine 1 yıl garanti veriyoruz ve 1 yıl boyunca oluşturduğumuz tüm sisteme garanti veriyoruz. Yaşayacağınız her hangi bir sıkıntıda size gerekli olan tüm desteği sağlıyoruz. Yıllardır bu sektörde yer alan firmamı, e ticaret mağazası oluşturmada çok etken rol alıyor. Sizde gerekli desteği almak için bize ulaşabilirsiniz. E- ticaret normal ticaretin sanal versiyonu olarak yer alıyor ve 7 gün 24 saat satın alma işlemleri yapılabiliyor. Siz uyurken bile para kazanmanız mümkün oluyor. Oluşturduğumuz sanal mağaza sitesi müşterilerinizin istediği saat ulaşması için yapılıyor.

E- Ticaret Yazılımları

E- ticaret yazılımları kolay yazılımlar değildir. Oluşturduğumuz yazılımlar açıklayıcı ve hata vermeyen yazılım olmalıdır. Bu sebepten dolayı iyi bir yazılım oluşturarak sitelerin daha çok tercih edilmesine olanak sağlıyoruz. Site hitlerini yükseltmek için daha detaylı ve sistemi oturmuş bir yazılım geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz yazılımlar sayesinde site popülerliği artarak satışların da arttırılmasına yardımcı oluyor. Biz yazılımları hazırlarken her zaman müşterilerin ilgisini çekmesi gerektiğini düşünerek çalışıyoruz. E- ticaret sitelerini müşterilerimize hazırlarken, satış yapmak istediği ürüne göre tasarım yapıyoruz ve bu şekilde müşterilerin ilgi odağı olmasına olanak sağlıyoruz.

Yabancı Dil ve E- Ticaret

Çok dilli e- ticaret yapılması da mümkündür. Yabancı ülkelere satış yapmanız ve para kazanmanız bu yazılımlar ile mümkün oluyor. Yabancı dili olan müşterilere veya yurt dışından ülkemize gelen kişiler için yabancı dil hizmeti verebiliyoruz. Bu sayede müşteri kitlesi artmış oluyor ve kazançlar çoğalıyor. Her zaman e- ticaret yapılırken müşteri potansiyeli önemli bir yer alıyor. Bizde bunu düşünerek yazılımlarımızı gerçekleştirip, sanal mağaza çalışmalarımızı daha iyi yerlere getiriyoruz. E- ihracat işlemleri de yapabilirsiniz. Direk olarak yurt dışına satış gerçekleştirebilirsiniz. Ürün fiyatları ona göre belirlenerek müşteri potansiyelini arttırabilirsiniz. Bize bu bilgileri vermeniz neticesinde sanal mağaza siteniz ona göre oluşturulacaktır. Sizden aldığımız gerekli bilgilerle kısa bir süre içinde e- ticaret sitesini oluşturuyoruz ve teslim ediyoruz. Daha çok para kazanmanız için bizi denemenizi tavsiye ediyoruz.

TozSoft ile Yeni Nesil e-Ticaret

TozSoft sektör tecrübesi ile müşterilerine yıllardır e- ticaret siteleri için hizmet veriyor. Uzman kadrosu, müşteri memnuniyeti odaklı çalışma prensibi ile hareket eden TozSoft, geliştirilen yazılımlar ile işinizi e-ticarete taşımak için doğru adres. Güvenli ödeme altyapısı, geliştirilebilir modüler e-ticaret yazılımı, akıllı e-ticaret paketleri, SEO uyumlu kodlama altyapısı, tüm masaüstü ve mobil cihazlara uyumlu tasarım seçenekleri, pazaryerleri ile entegrasyon, muhasebe programları ile entegrasyon, konsept tasarım seçeneği, Instagram Alışveriş uyumlu tasarım,çok dilli e-ticaret desteği, e-ihracat seçeneği, farklı ödeme yöntemlerine uyumluluk gelişmiş ürün ve sipariş özellikleri gibi birçok özelliği sizlere sunuyor. Tek yapmanız gereken toz.com.tr adresine girerek ücretsiz demo talebi oluşturun ve güvenli e-ticaretin keyfini yaşayın.

Bir önceki yazımız olan İphone 12 Şarj Cihazı Olmayacak Mı? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.