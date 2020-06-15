TV'nizde Zoom Uygulaması Nasıl Kullanılır? Teknofeed.COM

Zoom yalnızca şirket toplantılarıyla sınırlı değildir ve insanlar bunu arkadaşlarıyla ve aileleriyle bağlantı kurmak, çevrimiçi derslere katılmak, kurslara veya yogaya katılmak için kullanmaktadır. Bu nedenle, bazı kullanım durumlarında Zoom’un daha büyük bir ekranda çalışması mantıklıdır. Şirketlerin çoğunun, dünyanın birçok ülkesindeki korona virüs pandemisi ve evde kalma nedeniyle geçici olarak evden çalışma’ya geçtiği göz önüne alındığında, kullanıcı tabanında bir artış görüldü.

Akıllı telefonunuzu veya Chrome tarayıcıyı çalıştıran başka bir cihazı kullanarak TV’de Zoom’u kullanma hakkında bir kılavuz. Kılavuz iki bölüme ayrılmıştır. Biri Apple cihazı kullanıcıları, diğeri Android kullanıcıları ve Chrome tarayıcı için. Apple iPhone kullanıyorsanız, bunu yapmanın en kolay yollarından biri AirPlay ve Apple TV’dir. Aşağıda adım adım kılavuz bulunmaktadır.

iPhone ve Apple TV Aracılığıyla TV’de Zoom Özelliğini Kullanma

iPhone ve Apple TV de dahil olmak üzere tüm cihazlarınızın güncel yazılıma sahip olduğundan emin olun

iPhone’unuzun Apple TV ile aynı Kablosuz ağa bağlı olduğundan emin olun

Bu yapıldıktan sonra, iPhone’unuzun sağ üstünden aşağı doğru hızlıca kaydırarak İşlem Merkezi’ne gidin

Seçenek arasından, “Ekran Yansıtma” ya dokunun

Cihazların listesini gösterecek ve orada Apple TV’ye dokunacak

iPhone ekranınız şimdi Apple TV’ye yansıtılacak

Şimdi Zoom uygulamasını açın ve çağrı yapın

TV’de Yakınlaştırmak İçin Chromecast’i Kullanma

Apple cihazlarını kullanmıyorsanız, TV’nizde Zoom almanın en kolay yolu Chromecast kullanmaktır. Donanım kilidi, TV’ye HDMI aracılığıyla bağlanır ve ekran yansıtma desteği sayesinde, Android akıllı telefonlardan veya Chrome tarayıcı çalıştıran herhangi bir cihazdan ekran yansıtmak için kullanılabilir.