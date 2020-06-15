TV'nizde Zoom Uygulaması Nasıl Kullanılır? Teknofeed.COM

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Zoom yalnızca şirket toplantılarıyla sınırlı değildir ve insanlar bunu arkadaşlarıyla ve aileleriyle bağlantı kurmak, çevrimiçi derslere katılmak, kurslara veya yogaya katılmak için kullanmaktadır. Bu nedenle, bazı kullanım durumlarında Zoom’un daha büyük bir ekranda çalışması mantıklıdır. Şirketlerin çoğunun, dünyanın birçok ülkesindeki korona virüs pandemisi ve evde kalma nedeniyle geçici olarak evden çalışma’ya geçtiği göz önüne alındığında, kullanıcı tabanında bir artış görüldü.
Akıllı telefonunuzu veya Chrome tarayıcıyı çalıştıran başka bir cihazı kullanarak TV’de Zoom’u kullanma hakkında bir kılavuz. Kılavuz iki bölüme ayrılmıştır. Biri Apple cihazı kullanıcıları, diğeri Android kullanıcıları ve Chrome tarayıcı için. Apple iPhone kullanıyorsanız, bunu yapmanın en kolay yollarından biri AirPlay ve Apple TV’dir. Aşağıda adım adım kılavuz bulunmaktadır.
Apple cihazlarını kullanmıyorsanız, TV’nizde Zoom almanın en kolay yolu Chromecast kullanmaktır. Donanım kilidi, TV’ye HDMI aracılığıyla bağlanır ve ekran yansıtma desteği sayesinde, Android akıllı telefonlardan veya Chrome tarayıcı çalıştıran herhangi bir cihazdan ekran yansıtmak için kullanılabilir.