Twrp ile stock rom yükleme işlemi en merak edilen detaylar arasında yer almaktadır. Twrp ile stock rom yükleme hatası, doğru şekilde yapılmadığı takdirde karşılaşılabilecek sorunlar arasındadır.Her rom kurulumunun farklı bir işlem olduğunu bilmek gerekir. İlk olarak cihazların rootlu olmasının şart olduğunu bilmek gerekir. Rom kurulumları sırasında telefonda yer alan hafızaların kayıtlı rehber ile arama kayıtları her ne varsa bütün ayarların silinecek olduğunu bilmek gerekir. Cihazın garanti kapsamı dışında kalacağını bilmek öncelik olacaktır. Aksi bir sorun yaşamamak için orijinal yazılımlar kurmak gerekmektedir.

Twrp İle Stock Rom Yükleme Nasıl Yapılır?

Twrp ile stock rom yükleme yaparken Twrp ile stock rom yükleme hatası almamak için belirli adımları öncelik olarak belirlemek gerekmektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken adımlar vardır.

Twrp İle Stock Rom Yükleme

Twrp İle Stock Rom Yükleme Adımları Nelerdir?

İlk olarak Twrp kurulumu yapmak gerekir. Ardından cihazlar kapatılmalı ve önce gün 1 saniye ardından da ses açma tuşlarına basılı bir şekilde tutulacak cihazları açmak ve Twrp ile stock rom yükleme alanına girmek gerekir. Wipe butonlarına basılı tutmak gerekir. Alt kısımda yer alan her şeyi sürükledikten hemen sonra bu cihazı fabrika ayarlarına çevirecek olduğunu bilmek gerekir. Dosyaların silinmeyecek olduğunu ve sim kartında yer alan kişiler ile mesajların kayıtlı kalacağını bilmek gerekir.

Twrp İle Stock Rom Yükleme

Twrp İle Stock Rom Yükleme Sırasında Dikkat Edilmesi Gerekenler

İşlemleri tamamladıktan sonra twrp rom nedir kısmına göre titreşim verecek, ardından da alt kısımda yer alan geri tuşuna basmak gerekir. Install butonuna basarak ilerleme devam ettirilir. Açılan sekmede rom dosyalarını bularak üzerine dokunmak gerekir. Ardından cihazlarda hangi rom yer alıyorsa onu seçmek gerekmektedir. Açılan sekmeyi sürükledikten sonra twrp ile stock rom kurulumları başlayacaktır. Ortalama olarak 2 ila 6 dakika arasında sürecektir. Wipe cachce / dalvik buton kısmına dokunmak öncelik olmalıdır. Açılan sekme yeniden sürüklenir. Back butonuna tıklanarak işlemler başlanır. Reboot system butonuna dokunulur ve telefon tekrar açılacaktır. Rom kurulma ardından eğer cihazlarda twrp güncelleme kısımları için kurulum paketine girilir. Install butonlarına basılarak FIX dosyalarını bularak üzerine dokunmak gerekir. FIX kurulum işlemleri başlar ve cihazlarda kurulum adımları tamamlanmış olur.

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