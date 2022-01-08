Twrp Yükleme, Twrp Nedir? Ne İşe Yarar? Nasıl Yüklenir? 2022

Twrp’nin ne işe yaradığı ve nasıl yüklendiği ile ilgili birçok soru bulunmaktadır. Twrp yükleme Android işletim sistemine sahip cihaz kullanıcılarının kullandığı yazılımdır. Oldukça geniş kapsamlı yararları olan Twpr yükleme işleminin, çok ayrıntılı özellikleri bulunmaktadır. Bu nedenle “twrp nedir?” sorusuna geniş kapsamlı cevap verilmesi gerekmektedir. Twrp’nin nasıl yükleneceğinin iyi bilinmesi avantajlarından yararlanabilmek amacı ile oldukça önemlidir.

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Twrp Nedir? Ne İşe Yarar?

Twrp’nin anlamı ve kullanım alanı Android cihazı kullanıcılarının hâkim olması gereken bir konudur. Twrp yükleme eylemi sonucunda Android cihazlara birçok kurtarma opsiyonu sağlanmış olur. Bu yazılımın yüklenmesi sonucunda, ROM adı verilen okunabilir çiplerin aktif hale getirilmesi mümkündür. ROM’ların kurulması, cihazın içerisinde bulunan her türlü verinin bir kopyasının alınması ya da hali hazırda yedeklenmiş olan verinin tekrar cihaza yüklenmesi Twrp ile mümkündür.

Her Android cihazının kendi yazılımında “kurtartma modu” bulunmaktadır. Ancak gelişmiş bir kurtarma yazılımı olan Twrp, cihaz kullanıcılarına mevcut kurtarma modundan daha avantajlı seçenekler sunmaktadır. Sunmuş olduğu avantajların başında; dokunmatik olarak kontrol edilebilmesi ve cihaz kullanıcıları tarafından cihaza yüklenmek istenen diğer yazılımların bu program sayesinde çok daha geniş bir kapsama ulaşması gelmektedir. Twpr yükleme işleminin cihaz kullanıcısına sağladığı diğer avantajlar ise kısaca şu şekilde özetlenebilir:

Android cihazı üzerinde daha fazla hakimiyet kurmak isteyen cihaz kullanıcılarının, bu hakimiyeti sağlayabilmeleri için root atma adı verilen bir işlemin yapılması gerekmektedir. Twrp yükleme ile root yazılımların cihaza aktarılması sağlanır.

ile root yazılımların cihaza aktarılması sağlanır. Cihazda bulunan sıkıştırılmış dosyaların hafıza kazandırılmasını sağlar.

Cihazın yazılımını değiştirmek ya da mevcut yazılımını geliştirmek için kullanılan custom ROM yazılımlarının cihaza aktarılmasını sağlar.

Cihaz silinebilir. Kullanıcının isteği ile cihaz yazılımı silinebilir.

Twrp yükleme

Twrp Yükleme Adımları Nelerdir?

Twrp yüklerken izlenecek adımlarşu şekildedir:

Cihazdan “geliştirici seçenekler” menüsüne girilir ve bu menüde bulunan “USB hata ayıklama” ve “OEM ile kilit açma” seçenekleri aktif hale getirilir.

Başka bir cihazda Google arama motoru açılır ve “twrp for…( Twpr yükleme yapılmak istenen cihaz modeli) ifadesi aratılır. Cihazın modeline uygun olan Twrp bulunur ve indirilir.

yapılmak istenen cihaz modeli) ifadesi aratılır. Cihazın modeline uygun olan Twrp bulunur ve indirilir. Android cihaz kapatılarak, ses kısma ve cihaz açıp kapatma tuşuna aynı anda basılarak, cihazın “yükleme” modunda açılması sağlanır.

Bilgisayardan Odin programı açılır.

Yükleme modunda açılmış olan Android cihaz, USB aracılığı ile bilgisayara bağlanır ve Odin programının cihazı tanıması sağlanır.

“AP” seçeneğine tıklanarak açılan menüde, indirilmiş olan Twrp dosyası bulunur ve “aç” seçeneğine tıklanarak dosyanın eklenmesi sağlanır.

“AP” seçeneğinin sol tarafında bulunan kutucuk işaretlenerek dosya seçilir ve “start” seçeneğine tıklanır.

“ID:COM” seçeneğinin üst tarafında “PASS” yazısı çıktıktan sonra bilgisayar ile Android cihazın bağlantısı kesilebilir.

Twrp Yükleme İndir

Twrp yükleyebilmek için Google arama motorundan yardım almak gerekmektedir. Google arama motoruna Twpr yükleme işleminin yapılacağı cihazın modeli ile birlikte Twrp indirme aratılır ve çıkan seçenekler arasında ilgili cihazın bulunduğu sayfa bulunarak indirme işlemi gerçekleştirilir.