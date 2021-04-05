Video Format Değiştirme Nasıl Yapılır? - Teknofeed.COM
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Video Format Değiştirme Nasıl Yapılır?

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Video Format Değiştirme Nasıl Yapılır?
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1Any Video Converter Nasıl Kullanılır?
2Freemake Video Converter Nasıl Kullanılır?
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Video Format Değiştirme Nasıl Yapılırgünümüzde birçok kişi tarafından araştırılmaya başlamıştır. Zira teknolojinin gelişmesiyle beraber, söz konusu medyaların da boyutları artış sergilemiştir. Bu nedenle kişiler daha uygun formatlara bakmaya başlamıştır.

Burada format değiştirme işlemi, video converter olarak bilinen programlar tarafından yapılabilir. Böylece sadece videolar değil ses dosyaları da birleştirilebilir. Her ne kadar birçok kişi daha küçük boyutlar için formatla oynasa da, bazı durumlarda belirli bir tür herhangi bir nedenle istenebilir.

Bunun için gerek internet sitelerinden yararlanabilir, dilerseniz de aplikasyonları kullanabilirsiniz. Eğer programı tercih ederseniz, Any Video Converter tercihleriniz arasındadır. Peki, bu nasıl kullanılır?

Any Video Converter Nasıl Kullanılır?

Video format değiştirme converter adı verilen programlar tarafından yapılır. Bunlardan biri olan Any Video Converter, tüm işlemlerinizi kolayca yapma imkânı tanır. Bunun için şu maddeler vardır;

  1. İnternetten Any Video Converter programını indirin.
  2. Ardından kurulum işlemlerini yaparak, programı açın.
  3. Eğer gerekliyse CD ekle-Video ekle-link ekle seçeneklerini kullanın. Youtube için tahmin edileceği üzere link tercih edilir.
  4. İstediğiniz formatı seçerek, dönüştürün.

Dönüştürme işlemi tamamlanınca, dışa aktarılan klasörüne giderek, çözüm olup, olmadığına bakın.

Freemake Video Converter Nasıl Kullanılır?

Günümüzde kullanılan çok sayıda video türü vardır. Bunlardan bazıları şöyledir;

  1. AVI
  2. MOV
  3. DAT
  4. FLV
  5. MKV
  6. MP4
  7. VCD
  8. SVCD
  9. DVD
  10. MPG,
  11. ASF
  12. WMV
  13. MPEG

Bunlardan herhangi birini dönüştürmek için kullanabileceğiniz video dönüştürme programı arasında birçok seçenek olsa da, bir tanesi de Freemake Video Converter olur. İndirip kurmanız ardından, gerekli dönüşüm işlemleri kolayca yapılır. Bazı özellikleri de şöyledir;

  1. Resim-ses-video dönüştürme
  2. Görseller üzerinden slayt yapma
  3. Oluşturulan slaytlara müzik ekleme
  4. Ses unsurlarına resimler ekleyip video yapma
  5. Dönüşüm ardından Youtube’a video atma
  6. Video üzerinde kırpma-döndürme-kesme-birleştirme yapma
  7. Çoklu dönüştürme
  8. Kolay bir ara yüz
  9. Video düzenlerken ön izleme yapma

Dolayısıyla Freemake video converter, tercih edebileceğiniz seçeneklerden biridir.

Bir önceki yazımız olan Telegram'a WhatsApp Sohbet Geçmişini Aktarma başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

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