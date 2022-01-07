Vodafone 1000 DK 1000 SMS 6 GB 25 TL Paketi Nasıl Yapılır? 2022

Vodafone 1000 dk 1000 sms 6 gb 25 tl paketi nasıl yaparız? Vodafone en ucuz tarifeler nasıl yapılır, vodafone 25 gb paketi ve daha fazlasını bu yazımızda sizler için anlattık.

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Vodafone 1000 DK 1000 SMS 6 GB 25 TL Paketi Nasıl Yapılır?

Vodafone 1000 dk 1000 sms 6 gb 25 tl paketi geçmiş yıllara ait bir tarife olduğu için artık yapılamıyor. 2022 itibari le yapabileceğini en uygun benzer tarifeler aşağıda yer almaktadır.

Paket Adı DK + SMS GB Fiyatı Super Kolay Paket 6 750 DK + 250 SMS + Sınırsız WhatsApp 6GB + 2GB 47 TL Super Kolay Paket 10 750 DK + 250 SMS + Sınırsız WhatsApp 10GB

+ SINIRSIZ 57 TL Super Kolay Paket 15 750 DK + 250 SMS + Sınırsız WhatsApp 15GB

+ SINIRSIZ 67 TL Süper Kolay Paket Yeni 15 750 DK + 250 SMS 15GB 35 TL Sınırsız Whatsapp ve Twitch, PubG Mobile, Discord, Zula Mobile, League of Legends: Wild Rift, Teamfight Tactics Mobile uygulamalarında geçerli 2GB internet otomatik olarak yüklenir, ana paketinin bitiş tarihine kadar kullanılabilir.

Vodafone 25 Gb Nasıl Yapılır?

Vodafone kolay paket 25 gb paketi yerine 2022 itibariyle Fırsat 20 GB Paketi alınmaktadır. Farklı tarifler ve en ucuz paket alma yöntemleri için bizlere yorumlar kısmından yazabilirsiniz.