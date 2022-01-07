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Vodafone 1000 DK 1000 SMS 6 GB 25 TL Paketi Nasıl Yapılır? 2022

tarafından Aybüke
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Vodafone 1000 dk 1000 sms 6 gb 25 tl paketi nasıl yaparız? Vodafone en ucuz tarifeler nasıl yapılır, vodafone 25 gb paketi ve daha fazlasını bu yazımızda sizler için anlattık.

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Vodafone 1000 DK 1000 SMS 6 GB 25 TL Paketi Nasıl Yapılır
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1 Vodafone 1000 DK 1000 SMS 6 GB 25 TL Paketi Nasıl Yapılır?
1.1 Vodafone 25 Gb Nasıl Yapılır?

Vodafone 1000 DK 1000 SMS 6 GB 25 TL Paketi Nasıl Yapılır?

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Vodafone 1000 dk 1000 sms 6 gb 25 tl paketi geçmiş yıllara ait bir tarife olduğu için artık yapılamıyor. 2022 itibari le yapabileceğini en uygun benzer tarifeler aşağıda yer almaktadır.

Paket AdıDK + SMSGBFiyatı
Super Kolay Paket 6750 DK + 250 SMS + Sınırsız WhatsApp6GB + 2GB47 TL
Super Kolay Paket 10750 DK + 250 SMS + Sınırsız WhatsApp10GB
 + SINIRSIZ		57 TL
Super Kolay Paket 15750 DK + 250 SMS + Sınırsız WhatsApp 15GB
 + SINIRSIZ		67 TL
Süper Kolay Paket Yeni 15750 DK + 250 SMS15GB35 TL
Sınırsız Whatsapp ve Twitch, PubG Mobile, Discord, Zula Mobile, League of Legends: Wild Rift, Teamfight Tactics Mobile uygulamalarında geçerli 2GB internet otomatik olarak yüklenir, ana paketinin bitiş tarihine kadar kullanılabilir.

Vodafone 25 Gb Nasıl Yapılır?

Vodafone kolay paket 25 gb paketi yerine 2022 itibariyle Fırsat 20 GB Paketi alınmaktadır. Farklı tarifler ve en ucuz paket alma yöntemleri için bizlere yorumlar kısmından yazabilirsiniz.

Aybüke
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