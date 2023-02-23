En popüler mesajlaşma uygulaması denildiğinde ilk akla gelen şüphesiz Whatsapp’dır. Hemen peşinden ise Telegram gelir. Whatsapp, birincil rakibini geride bırakmak adına sık sık güncelleme yayınlıyor. Çığır açan yeniliklerle fark yaratmayı başarıyor. Uygulamanın son güncellemeleri arasından en çok dikkat çeken özellik anket özelliği oldu. Peki, whatsapp anket özelliği nasıl kullanılır? Sizler için tüm detayları derledik.

Whatsapp Anket Özelliği

Whatsapp Anket Özelliği

Whatsapp anket özelliği, kullanıcıların topluluklarda ve bireysel konuşmalarda anket yapabilmesini mümkün hale getiriyor. Platform, bu yeni özellikle beraber topluluk yönetimini kolaylaştırmayı hedefliyordu. Güncellemenin gördüğü ilgiye bakacak olursak bunu fazlasıyla başardığı düşünülebilir. Popüler mesajlaşma uygulaması Whatsapp’ın yeni topluluk sistemleriyle kullanıcıların karşısına çıkması, Telegram ve Discord gibi dişli rakiplerle rekabet edebilmek için önemli bir adım olarak nitelendiriliyor.

Whatsapp Anket Özelliği Nasıl Kullanılır?

Güncellemeleri takip edemeyen ve yeniliklerden faydalanmak isteyen kullanıcılar tarafından Whatsapp anket özelliği nasıl kullanılır sorusu çok sık geliyor. Anket özelliğini kullanmak için öncelikle iOS ve Android’te medya paylaşım alanına gelmeniz lazım. Buradan anket seçeneğini tercih etmeniz yeterli olacaktır. En büyük artısı ise masa üstü cihazlarda da kullanılabilmesidir.

Anket’i seçip ”Anket oluştur” ekranına geldikten sonra sorunuzu ve yanıt seçeneklerinizi belirtmeniz lazım. Anketinizi paylaşmanızın ardından oy dağılımlarını pratik bir şekilde takip edebilirsiniz. Ek olarak ”Olayları görüntüle” alanına tıklayarak kimlerin hangi yanıtları verdiğini görebiliyorsunuz.

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