Whatsapp Gizlenen Durumları Görme – Gizlice Bakma

WhatsApp gizlenen durumları görme, gizlenen durumlara gizlice bakmak gibi terimler son zamanlarda merak konusu olmaya başlamıştır. Bu yazımızda sizlere bu konu hakkında daha detaylı bilgiler anlatacağız.

WhatsApp gizli durum izleme adı altında sizden telefon numaranız ve whatsapp doğrulama kodu ile giriş yapmanızı isteyen bir uygulama olursa kesinlikle giriş yapmayın. Böyle durumlarda hesabınızı çalınacak ve adınıza yasa dışı işlemler yapılacaktır. Bu yüzden dikkatli olmanızda fayda var.

Whatsapp gizlenen durumları görme

WhatsApp gizlenen durumları görme

WhatsApp gizlenen durumu görmek için birçok sitede farklı farklı yöntemler anlatılmaktadır. Yine aynı zamanda birçok uygulamanın tanıtımı yapılmakta, sizden özel bilgileriniz istenmektedir. Bu tür uygulamaları kullanmamanızı ve hiçbir özel bilginizi paylaşmamanızı öneririz. Aksi durumda adınız herhangi bir dolandırıcılık vakasına karışabilir.

WhatsApp durum gizli bakma

WhatsApp gizli durum izleme seçeneği henüz mümkün gözükmemektedir. Günümüzde gizlice birinin profiline veya durumuna bakmak mümkün olsa da, gizlenen durumları görmek için bir yöntem bulunmamaktadır.

Önümüzdeki süreçte bu da mümkün olacaktır. Şimdilik herhangi bir site veya uygulama içerisinde özel bilgilerinizi paylaşmamanız sizin yararınıza olacaktır.

Whatsapp durum gizlice bakma

WhatsApp duruma gizlice bakmak

WhatsApp durum gizlice bakmak için birkaç farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlar arasında en çok kullanılanları;

İlk olarak internet bağlantınızı kapatarak, yüklenmiş olan durumlara bakabilirsiniz. Bu şekilde baktığınızda İnterneti tekrar açtığınız zaman, karşı taraf durumuna baktığınızı görecektir.

Diğer yöntem ise okundu bilgisini kapatmak olacaktır. Ayarlar dan okundu bilgisini kapatarak istediğiniz kişinin durumlarına gizlice bakabilirsiniz. Durumunuza baktığınız kişinin durumu silindikten sonra tekrardan okundu bilgisini açarsanız sizi göremez.

Üçüncü ve sonuncu olarak whatsapp durumlarını telefonunuza indirebilirsiniz. Bunun için telefonunuzda, herhangi bir dosya yöneticisi olması yeterlidir. Dosya yöneticisine girerek whatsapp durumlarının olduğu klasörü açarak başka bir klasöre kopyalayıp gizlice whatsapp durumlarına bakabilirsiniz.

WhatsApp durum gizlendiğini nasıl anlarım

Biri size karşı whatsapp durumlarını gizledi ise bunu kaldırmak hemen hemen mümkün değildir. Bunun için tek yapmanız gereken ilgili kişinin engelinizi kaldırmasını beklemek veya ondan bunu istemektedir. Bunun haricinde henüz farklı bir seçenek mümkün değildir.

Bu sebeple whatsapp gizlenen durumları görme konusu henüz netlik kazanmamış ve ayrıca çokta fazla bu durumu dert etmemenizi öneririz.

WhatsApp durumu gördüğünü gizleme

Birinden whatsapp durumunu gördüğünüzü gizlemek pek mümkün değildir. Fakat bazı durumlarda bunu mümkün kılabiliriz. Bunun için aşağıdaki adımları takip edin.

WhatsApp ayarlar menüsüne giriş yapın.

Gizlilik ayarlarına girin.

Okundu bilgisini kapatın.

Daha sonra ilgili duruma bakabilirsiniz.

Durumuna baktığınız kişinin durumu silinmeden okundu bilgisini açmayın.

Aksi halde karşı tarafın durumuna baktığınızı anlamaması mümkün olamayacaktır.

WhatsApp durum görme hilesi

WhatsApp durum görme hilesi için çok fazla seçenek yoktur. Bunun için yapılacak işlemler oldukça sınırlı olmakla birlikte hemen üstte bahsetmiş olduğumuz işlemlerdir. Bunun haricinde whatsapp gizlenen durumları görme için başka bir yöntem yoktur.

Hiçbir şekilde ne bir site, ne bir uygulama üzerinden hesap bilgisi, doğrulama kodu vb paylaşmayın.

Whatsapp gizlenen durumları görme için yeni ve güvenilir yöntemler geliştiği zaman yazımıza ekleyeceğiz. Bizlere Burdan sorularınızı sorabilirsiniz.