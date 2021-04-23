Whatsapp Otomatik Cevaplama Nasıl Yapılır? Sürüş Esnasında WhatsApp Mesajlarına Otomatik Cevap Verme - Teknofeed.COM

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Whatsapp Otomatik Cevaplama Nasıl Yapılır? Sürüş Esnasında WhatsApp Mesajlarına Otomatik Cevap Verme

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Whatsapp Otomatik Cevaplama Nasıl Yapılır? Sürüş Esnasında WhatsApp Mesajlarına Otomatik Cevap Verme
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Araç kullanırken WhatsApp Otomatik Cevaplama nasıl yapılır, bilmiyorsanız sorunuzun cevabını bu makalemizde cevaplayacağız. Yazımızın devamında detayları ile anlatacağımız uygulama sayesinde cevapsız mesaj kalmayacak. Uygulamadan cevap giden kişileriniz böylelikle o esnada onlara cevap veremeyeceğinizi kolayca öğrenecekler.

Genel olarak birini aradığınız yada mesaj attığınız zaman cevap alamıyorsanız karşınızdaki kişinin müsait olmadığını ve cevap alamayacağımızı anlarız. Bazen de bu durum yanlış anlaşılmalara sebep olabilir. Dilerseniz yanlış anlaşılmaları önlemek için whatsapp otomatik cevaplama özelliği olan uygulamayı kullanabilirsiniz.

Otomatik yanıtlama özelliği yıllardır birçok uygulama ve maillerde kullanılmaktadır. İnsanlar bu özellik sayesinde ulaşılamayacakları zaman dilimlerini otomatik olarak bildirmişlerdir. Whatsapp business te de kullanılmaya başlanan bu özelliği, bugüne kadar whatsapp gibi oldukça popüler bir uygulamada birçoğumuz bilmiyor yada kullanmıyoruz.

İçerikgizle
1Sürüş esnasında WhatsApp mesajlarına otomatik cevap verme nasıl yapılır?
1.1WhatsAuto Nedir
2Whatsapp otomatik cevaplama nasıl yapılır
2.1WhatsAuto uygulaması ücretlimi?
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Sürüş esnasında WhatsApp mesajlarına otomatik cevap verme nasıl yapılır?

Whatsapp otomatik cevaplama işlemini WhatsApp, Instagram, Twitter, Messenger ve LinkedIn hesaplarınıza bağlanan, üçüncü taraf bir uygulama olan WhatsAuto programı ile yapacağız.

WhatsAuto Nedir

Meşgul olduğunuz ve cevap veremediğiniz zamanlarda gelen mesajları sizin için cevaplar. Size mesaj gönderen kişileriniz veya herhangi bir arkadaşınıza önceden belirlemiş olduğunuz hazır mesajlardan gönderir.

Uygulama güvenli olup gönül rahatlığı ile kullanabilirsiniz, ancak sizin adınıza WhatsApp veya diğer uyumlu uygulamalarda sorunsuz çalışması için birtakım izinler vermeniz gerekmektedir.

Yine de WhatsAuto uygulamasını indirirken yanlış, farklı bir uygulama indirmeyin.

WhatsAuto Apk indir

Whatsapp Otomatik Cevaplama Nasıl Yapılır
Whatsapp Otomatik Cevaplama Nasıl Yapılır

Whatsapp otomatik cevaplama nasıl yapılır

Adım 1 Uygulamayı kurduktan sonra yapacağınız fazla bir şey olamamakla birlikte kullanımı oldukça kolaydır.

Adım 2 İndirmiş olduğunuz WhatsAuto programını kurun.

Adım 3 Uygulamayı açın.

Adım 4 Sizden istenen izinleri etkinleştirin.

Adım 5 Otomatik olarak cevap vermek istediğiniz mesajları oluşturun ve kaydedin.

Adım 6 Cevaplamak istediğiniz mesajı seçin.

Adım 7 Artık whatsappı unutabilirsiniz

Artık yolculuk esnasında yola daha iyi konsantre olacak ve gelen mesajlara cevap verme girişiminde bulunmayacaksınız.

WhatsAuto uygulaması ücretlimi?

WhatsAuto uygulamasını ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, fakat uygulama içi bazı reklamlar gösterir.

Kullanıcılar otomatik mesajlarını düzenleyebilir ve kime mesaj gönderip göndermeyeceğini seçebilir.

Bu özellikleri ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Takıldığınız noktalarda yorumlar kısmından bize sorularınızı sorabilirsiniz.

Bir önceki yazımız olan Sosyal Medya Yöneticiliği Nedir, Nasıl Yapılır? başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

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