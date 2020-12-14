Windows 10’da Programları ve Uygulamaları Kaldırmanın Yolları

Windows 10 bilgisayarınızda herhangi bir program veya uygulama istemediğinizde, bunları kaldırabilirsiniz. Windows 10’da programları ve uygulamaları kaldırma veya kaldırmanın basit yollarına bir göz atın herhangi bir yazılım kullanmadan.

Başlat Menüsünü Kullanarak Uygulamaları Kaldırın

Windows PC’nizden bir programı veya uygulamayı hızlı bir şekilde kaldırabilirsiniz, bu kolaydır, sadece Başlat menüsünü kullanmanız ve uygulamayı bulmanız yeterlidir.

Köşedeki Başlat düğmesine tıklayın ve gösterilen listede uygulamayı veya programı arayın.

Uygulamayı sağ tıklayın veya basılı tutun, ardından uygulamayı bilgisayarınızdan kaldırmak için Kaldır’ı seçin.

Power User Menüsünü Kullanarak Uygulamaları Kaldırın

Uygulamaları kaldırma başka bir hızlı yolu, sistemde yüklü uygulamaların listesine hızlı bir şekilde erişebileceğiniz Uzman Kullanıcı menüsünü kullanmaktır.

Power User menüsünü açmak için Windows Tuşu’na sağ tıklayın ve Uygulamalar ve Özellikler’i seçin.

Bilgisayarınızda yüklü olan uygulamaların bir listesini göreceksiniz, kaldırmak istediğinizi seçin ve Kaldır’a tıklayın.

Windows Ayarlarını Kullanarak Uygulamaları Kaldırın

Programı Windows ayarlarından da kaldırabilirsiniz.

Windows Ayarlarını başlatmak için Windows Tuşu + I klavye kısayoluna basın. Başlat menüsü düğmesine ve Ayarlar dişli simgesine tıklayarak da Ayarlar’ı açabilirsiniz.

Uygulamalar’a tıklayın ve ardından sol taraftan Uygulamalar ve özellikler’i seçin.

Orada bilgisayarınızda yüklü olan uygulamaların listesi var, kaldırmak istediğinizi seçin ve Kaldır’ı tıklayın.

Denetim Masası’nı Kullanarak Uygulamaları Kaldırın

Son olarak, uygulamaları önceki Windows sürümlerinde kullanmış olabileceğiniz geleneksel seçenek olan Denetim Masası’ndan kaldırma seçeneğiniz vardır, sistemde yüklü uygulamaların bir listesine sahip olduğunuz Programlar ve Özellikler’dir. Kontrol Panelinin altında bulun.

Alttaki görev çubuğunda bulunan arama kutusuna tıklayın, kontrol panelini yazın ve Kontrol Panelini açın. Windows PC’nizde Denetim Masası’nı açmanın daha fazla yolunu da inceleyebilirsiniz.

Programlar’a tıklayın ve Programlar ve Özellikler’i seçin.

Şimdi, kaldırmak istediğiniz programı veya uygulamayı sağ tıklayın veya basılı tutun ve üzerine sağ tıklayarak Kaldır Değiştir’i seçin. Ayrıca kaldırılacak uygulamaya çift tıklayabilir ve ardından ekrandaki talimatları takip edebilirsiniz.

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