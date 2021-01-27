Windows 7’den Windows 10’a Ücretsiz Yükseltme 2021

Windows 7’den Windows 10’a ücretsiz nasıl geçilir? Windows 7, Microsoft’un en popüler işletim sistemlerinden biriydi. 2021’de bile, Windows 7’yi günlük işletim sistemi olarak kullanıcı dostu olarak kullanan birçok kullanıcı var. Bununla birlikte Microsoft, Windows 7 desteğini resmi olarak 14 Ocak 2020‘de sona erdirdi. Bu yazımızda Windows 10 ücretsiz yükseltme aktaracağız.

Bu nedenle, Windows 10’a yükseltme doğru seçimdir çünkü sürekli güncellemeler getirecektir ve buna ek olarak birçok yeni Uygulama ve Program desteği ile birlikte gelir. Windows 10, korunmanıza yardımcı olan daha fazla güvenlik özelliği de getiriyor. En iyi yanı, bilgisayarınızda Windows 7’nin orijinal bir kopyası yüklüyse Windows 10 ücretsiz yükseltme yapabilirsiniz.

Bilgisayarınızı en son Windows 10 sürümüne yükseltme işlemine başlamadan önce, tüm önemli dosya ve belgelerinizin bir yedeğini oluşturduğunuzdan emin olun. Windows 10, kullanıcılarının yazılımlarını ve diğer dosyalarını koruyarak yükseltme yapmalarına izin verir, ancak bir kez yükseltildikten sonra, bazı yazılımların uyumluluk sorunları nedeniyle artık çalışmayacağı ve bu nedenle yedeklemenin önemli hale geldiği unutulmamalıdır. Dosyalarınızı bir bulut depolama hizmetine, harici bir Sabit Sürücüye veya PC’nizdeki farklı bir bölüme depolayabilirsiniz.

Windows 7’den Windows 10’a Nasıl Geçebilirsiniz?

Günlük kullanım uygulamalarınızı not edin, böylece onları daha sonra yeniden yükleyebilir ve önemli dosyalarınızı yedekleyebilirsiniz.

Windows 10 Medya Oluşturma aracını buraya tıklayarak Microsoft’un resmi web sitesinden indirin.

Medya Oluşturma Aracını çalıştırın ve “Bu bilgisayarı şimdi yükselt” i seçin. Gerekli dosyaları indirebilmesi için internete bağlı olduğunuzdan emin olun.

Kurulum sizden dosyalarınızı saklamanızı veya yeni bir başlangıç yapmanızı isteyecektir. Tercih ettiğiniz seçeneği seçin ve devam edin.

Yükseltme tamamlandığında, Windows 10’da PC’nizde Ayarlar menüsünden kontrol edilebilen yeni bir anahtarla çalışırsınız.

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