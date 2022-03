Xiaomi redmi note 8 fabrika ayarlarına döndürme, ülkemizde popüler olan note 8 kullanıcıları tarafından merak konusu olmuştur. Hemen hemen her marka ve model telefonlarda merak edilen fabrika ayarlarına döndürme işlemi kolayca yapılabilmektedir.

Bu konuda bazılarınızın endişelerini duyar gibiyim fakat aşağıda anlatılan adımları takip ettiğiniz takdirde endişe edilecek bir durum yoktur. Aynı zamanda yapacağımız işlem adımlarını sizler için görsel anlatım ile destekledik.

Redmi note 8 nfc özelliği nasıl açılır, not 8 wifi sorunu çözümü sayfalarımızı da ziyaret edebilirsiniz.

Xiaomi redmi note 8 fabrika ayarlarına döndürme gerekli mi?

Xiaomi redmi Note 8 fabrika ayarlarına döndürme ihtiyacını neden duyarız? Evet zamanla telefonlarımızı veya tabletlerimizi kullandıkça yeni uygulamalar kurar veya güncelleriz. Yaptığımız her güncelleme veya kurduğumuz her uygulama hafızamızda yer kapamaya başlar. Zamanla bu dosyalar hafızamızın dolmasına sebep olur. Ayrıca arka planda her uygulama sürekli çalışmaya devam eder.

Biz her ne kadar bir süre sonra bu uygulamaları silsekte bir şekilde sistem de kalıntılar bırakır, kullanılan ram miktarını arttırır, performans düşüklüğüne ve ısınma kayıplarına sebep olurlar.

Şimdi buradaki uygulayacağımız adımları takip ederek, telefonumuzu ilk günkü ayarlarına döndüreceğiz. Ayrıca sıfır telefon gibi bir performansa kavuşacaksınız.

Xiaomi redmi note 8 fabrika ayarlarına döndürme

Redmi note 8 fabrika ayarlarına döndürme için 2 farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemlerden bir tanesi oldukça kolay olmasına rağmen diğeri kafa karıştırıcı olabilmektedir. Şimdi biz sizlere ilk önce en basit yöntemi anlatacağız.

Anlatacağımız ilk yöntemde telefonunuzun şifresini biliyor olmanız gerekmektedir. Fakat şifrenizi bilmiyor iseniz yorumlardan belirtirseniz resimli şekilde diğer yöntemide en kısa sürede yazıya ekleyeceğiz.

Xiaomi redmi note 8 fabrika ayarlarına döndürme

Öncelikle telefonunuzun ayarlar menüsüne giriş yapın.

Ayarlar menüsüne girdikten sonra üstte yer alan arama çubuğuna sıfırlama yazarak aratın.

Daha

Daha sonra ise, üstte resimde de gördüğünüz üzere fabrika ayarlarına sıfırlama seçeneğine basın.

seçeneğine basın. Fabrika ayarlarına sıfırlama dedikten sonra karşınıza sıfırlama sayfası açılacak.

Açılan bu sayfada en altta yer alan, 3 numaralı resimde de gördüğünüz tüm verileri sil seçeneğine basın.

seçeneğine basın. Daha sonrasında karşınıza şifrenizi soran bir sayfa gelecek.

Bu sayfada şifrenizi girerek sıfırlama işlemini başlatın.

Sıfırlama işlemi bir kaç dakika sürecektir. Bu esnada şarzınız %60 ve üzeri olursa iyi olur.

Son olarak telefonunuz yeniden başlayacak ve kurulum ekranı gelecektir.

Bundan sonra ülke seçimi, Gmail hesabı bilgilerinizi sizden isteyecektir.

Onları girdikten sonra telefonunuzu sıfırlanmış şekilde açacaksınız.

Redmi note 8 fabrika ayarlarına sıfırlama esnasında dikkat edilmesi gerekenler

Sıfırlama işlemi esnasında tüm verileriniz silineceği için yedek almayı unutmayın.

%60 ve üzeri şarjınızın olmasına dikkat edin. Sıfırlama esnasında biterse cihazınız açılmayabilir.

Yeniden kurulum için Gmail hesabı oluşturun.

Redmi Note 8 fabrika ayarlarına döndürme imei giderim? Kaçak telefonlarda fabrika aayarlarına geri döndüğünüz takdirde imei nunarası gitmektedir. Fakat Twrp+Magisk kurulu ise gitmeyecektir.

Bunun ddışında dikkat edeceğiniz başka bir husus bulunmamaktadır. Aklınıza takılan sorular için bize yorumlardan yazmayı unutmayın.