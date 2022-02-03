Xiaomi Redmi Note 8 nfc var mı, nfc özelliği nasıl açılır? Tüm bu sorularınız ve daha fazlasının yanıtını sizler için bu makalemizde kaleme aldık. Nfc teknolojisi uzun süredir hayatımızda olan bir özellik olmasına rağmen günümüzde hala birçok telefonda bulunmamaktadır.

Bu sebeple birçok kullanıcı sahip olduğu cihazda nfc var mı, varsa nasıl aktif ederiz sorularına cevap aramaktadır.

Redmi Note 8 Nfc Var Mı?

Xiaomi redmi note 8 nfc var mı? Sorusunun cevabı evet olarak verebiliriz. Xiaomi nin yavaş yavaş eskiyen modelleri arasında yer alan note 8, kendi rakipleri arasında nfc özelliğine sahip nadir modellerin arasında yer almaktadır. Bu özelliği diğer birçok markanın modelleri arasında öne çıkmaktadır. Nfc sayesinde temazsız ödeme yapabilir, karşılıklı oyunlar oynayabilir, daha hızlı dosya transferi yapabilirsiniz.

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Redmi Note 8 Nfc Özelliği Açma

Xiaomi redmi note 8 nfc açmak için sırası ile aşağıdaki adımları takip edin.

Öncelikle cihazınızın ayarlar menüsüne giriş yapın.

Daha sonra açılan sayfada yer alan bağlantı ve paylaşım menüsüne girin.

Bağlantı ve paylaşım menüsüne girdikten sonra sayfayı aşağı doğru kaydıron.

Daha sonra Nfc seçeneğini göreceksiniz. Buradan aktif ederek işlemi tamamlıyoruz.

Nfc yi açtıktan sonra temazsız ödeme yapabilmek için yapılması gereken bir takım ayarlar bulunmaktadır. Bu ayarlar için hemen aşağıda yer alan işlemleri takip ederek sorunsuz şekilde ödeme yapabilirsiniz.

Xiaomi Redmi Note 8 Nfc İle Temazsız Ödeme Nasıl Yapılır?

Redmi note 8 nfc özelliği açtıktan sonra temazsız ödeme ayarları için aşağıdaki adımları takip edin.

Hemen üstte yer alan işlem adımlarından en son sırada nfc yi aktif ettikten sonra hemen aldınta yer alan “dokunur ve öde “ menüsüne giriş yapın.

Burada yer alan ödeme varsayılanı olarak hangi banka uygulamasını kullanıyor iseniz onu seçin ve kaydedin.

Bu kısımda seçim yaparken kullanmak istediğiniz banka uygulaması cihazınızda yüklü olması gerekmektedir.

Bu işlemi yaptıktan sonra bir geri menüye geliyoruz.

Bu sayfada nfc seçeneğinin altında “güvenli eklement konumu” seçeneği yer almaktadır.

Güvenli element konumuna giriş yapıyoruz.

Bu menüden ise Hce Cüzdan’ı Kullan seçeneğini seçiyoruz.

Son olarak uygulamalar sekmesine giriş yapın.

Daha sonra uygulamaları yönet sekmesine geçiş yapın.

Bu menüden hangi banka uygulamasını kullanıyor iseniz onu seçin.

Ben burda Vakıfbank uygulamasını seçtim. Sizde uygulamayı seçtikten merhaba sonra ayarlar kısmından nfc erişimi aktif değilse onu aktif edip işlemi sonlandırın.

Artık sorunsuz şekilde mobil temazsız ödeme yapabilirsiniz.