Xiaomi Redmi Note 8 Wifi Sorunu Çözümü 2022

Xiaomi redmi note 8 wifi sorunu çözümü için saatlerce kaynak taramanıza gerek kalmadan, tüm detayları ve en ince ayarları bu yazımızda sizler için bir araya getirdik. Artık redmi note 8 pro wifi sorununu ortadan kaldırmak için tek yapmanız gereken aşağıdaki yöntemleri uygulamak.

Xiaomi Redmi Note 8 Wifi Sorunu

Redmi note 8 wifi sorunu günümüzde bu modeli kullanan çoğu cihaz sahiplerinin sıklıkla karşılaştığı en yaygın problemlerden birisidir. Dolayısı ile çözüm yöntemi de aslında çok basittir. Bu adımları uyguladıktan sonra kalıcı olarak redmi note 8 wifi kopma sorunundan kurtulacaksınız. Makalemizde geçen yöntemleri uyguladığınız takdirde, meydana gelen sebepsiz wifi kopmaları ve buna bağlı olarak habersiz mobil veri geçişlerinden ve internet paketinizin bitmesi problemlerinin hepsinden kurtulmuş olacaksınız. Şimdi hep birlikte çözüm yöntemine geçelim.

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Xiaomi Redmi Note 8 Wifi Sorunu Çözümü

Redmi note 8 wifi kopma sorunu çözümü için sizlere birden fazla çözüm yöntemi anlatacağız. Anlatacağımız bu yöntemler sonuç alınmış ve kalıcı çözüm sunmuştur.

Xiaomi Redmi Note 8 wifi Sorunu Çözümü

Öncelikle wifi kopma sorununun sadece kendi ev modeminiz de mi yoksa başka wifi ağlarında da sorun yaşayıp yaşamadığınızı tespit edin. İlk aşamadaki sonuçtan sadece kendi wifi ağzınızda sorun yaşadığınızı düşünüyor iseniz 3. Adımdan devam ediyoruz. İlk olarak kayıtlı olan wifi ağımızı sıfırlayacağız. Bunun için kayıtlı wifi bağlantısını siliyoruz. Sonrasında ayarlara giriş yapın. Ayarlar->Wifi->Ek Ayarlar yolunu izleyin. Bu aşamada Wifi yardımcısı nı devre dışı bırakın. Tekrardan wifi kurulumunu gerçekleştirin. Artık sorunsuz şekilde wifiyi kullanabilir, sorun yaşamadan internetin keyfini sürebilirsiniz.

İlk çözüm yöntemini anlattık. Sorunu yaşama sebebinize bağlı olarak, burada anlattığımız her yöntem sizin cihazınız için uyumlu olmayabilir. Bu sebeple diğer çözüm yöntemlerinin tamamına bu makalemizde yer vererek başka kaynaklar aramanıza gerek kalmadan xiaomi redmi note 8 ve pro wifi kopma sorunu ortadan kalmış olacak. Sizde gereksiz yere onlarca sitede alakasız yöntemler ile vakit kaybetmeyeceksiniz.

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Xiaomi Redmi Note 8 Wifi kopma Sorunu Çözümü Yöntem 2

Redmi note 8 ve pro wifi kopma sorunu çözümü bir den fazla yöntem olduğunu bahsetmiştik. Bu başlık altında sizlere bir diğer çözüm yönteminden bahsedeceğiz. Bu aşamada yapacağımız işlemler için sırası ile aşağıdaki adımları takip edin. Bu aşamada redmi note 8 serisi için özel olan wifi yenileme işlemi yapacağız.

Redmi Note 8 Wifi Kopma Sorunu Çözümü

Telefonunuzun numara yazma kısmına gelin. Daha sonra *#*#4636#*#* numaralarına tuşlayın. Açılan menüden wifi bilgilerine tıklayın. Daha sonra wifi durumuna basın. Bu aşamada bir kaç kez yenile seçeneğine basın. Şimdi telefonunuzu yeniden başlatın.

Xiaomi Redmi Note 8 ve Pro WiFi Sorunu Çözümü

Ayarlar

Şifreler ve Güvenlik

Konum

Tarama

Kablosuz taramasını ve Bluetooth taramasını kapat.

İşlem adımlarını tamamladınız. Genel olarak yaşanan wifi kopma sorunundan %100 kurtulmuş olacaksınız.

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Xiaomi Redmi Note 8 ve Pro İnternet Bağlantı Sorunu Çözümü Yöntem 3

Redmi note 8 ve pro wifi internet bağlantı sorununu üstteki yöntemler ile hala çözemediyseniz son olarak yapacağınız işlem fabrika ayarlarına döndürmek olacaktır. Bu işlem ile birlikte, yazılımsal kaynaklı problem varsa cihazınızın önbelleği sıfırlanacak ve daha stabil hale gelecektir.

Eğer fabrika ayarlarına döndürmenize rağmen hâlâ redmi note 8 wifi sorunu devam ediyorsa, büyük ihtimalle donanımsal bir arıza söz konusu olabilir. Bu gibi durumlarda yapılacak tek işlem cihazınızı yetkili servise göndermek olacaktır. Servislerin pahalı olmasından şikayetçi iseniz bizlere yorumlardan yazarsanız sizi konusunda uzman bir arkadaşımıza yönlendirebiliriz.