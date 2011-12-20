Zebramo Nedir ? Nasıl Kullanılır ? Zebramo ile Para Kazanma

Letgo alternatifi olan Zebramo uygulaması ile sizde oturduğunuz yerden ürün satarak para kazanileceksiniz. Zebramo Nasıl Kullanılır ? Zebramo Nedir ? Bu sorularınız için kapsamlı inceleme yaptık...

Öncelikle Zebramo Nedir ? Tanıyalım…

Zebramo, artık kullanmak istemediğiniz ya da elden çıkarmak istediğiniz 2. El eşyalarınızı geniş bir yelpazede satmanızı ve yenilerini almanızı sağlayan bir alışveriş platformdur. Üye olduğunuz taktirde hem başkalarının sattığı bütün ürünlere ulaşabilir hem de siz kendi eşyalarınızı satabilirsiniz.

Günümüzde internetten alışveriş yapmak herkes için hayatı kolaylaştırıyor. Fakat alacağımız ürünleri internet üzerinde aldığımız için her zaman beklediğimizle karşılaşamayabiliyoruz. Tabi ki sonradan da böyle bir durumda, ben bu ürünü istemiyorum deme şansımız olmuyor. Tam bu noktada Zebramo sizlere internet üzerinden endişe etmeden alışveriş yapmanın konforunu yaşatıyor. O halde birlikte Zebramo uygulamasına bir göz atalım.

Zebramo Nasıl Kullanılır?

Zebramo, internet üzerinden kaydınızı gerçekleştirdiğiniz taktirde aktif olarak kullanılır. Ayrıca android ve iOS tarafından da desteklendiği için bu uygulamayı telefonunuza indirerek de kullanabilirsiniz. Ayrıca uygulama telefonunuza tanımlı olmadığından başka telefonlardan ya da bilgisayarınızdan e-posta ve şifrenizle giriş yapmak mümkündür.

Öncelik olarak siteye kaydınızı yapmanız gerekiyor.

Bu adımda doldurulması gereken bir sayfa karşınıza çıkıyor. Ardından üyeliğiniz aktif hale getiriliyor.

Karşınıza çıkan ekranda sizlere rehberlik etmesi için popüler ürünler, popüler kullanıcılar gibi başlıklarla karşılaşıyorsunuz. Buradan uygulama ve ürünler hakkında genel bir fikre sahip olabilirsiniz.

Ekranda bir fotoğraf imgesinin yanında Ürün Ekle seçeneğini göreceksiniz. Buradan satmak istediğiniz ürünlerin fotoğraflarını çekip, paylaşabilir ve alışverişinizi başlatabilirsiniz.

Siz bir ürünü beğendiğinizde, ürün sahibine ürünü beğendiğinize ya da almak istediğinize dair bir bildirim gidiyor. Bu sayede ürünle kimlerin ilgilendiğini görebilirsiniz.

Önemli olan bir nokta var ki, o da ürünle ilgili bilgilendirme dürüst olmanızdır. Ürün hakkında açıklama yazarken, detaylı bilgiler vermeniz alıcılar tarafından daha tatmin edici olacaktır. Aksi taktirde satıştan sonra sıkıntı yaşayabilirsiniz. Alıcı, eksik bilgi verilmesinden kaynaklanan bir sıkıntı yaşadığını Zebramo’ya bildirdiği taktirde satışınız iptal edilir. Satışınız gerçekleştikten ve ürün alıcının eline ulaştıktan sonra paranız hesabınıza aktarılır. Bu sayede alışverişinizi tamamlamış olursunuz.

Siz bir ürün satın almak istediğinizde yapmanız gereken işlem neredeyse aynıdır. Bu sefer siz ürünü alıp ödemeyi yaptıktan sonra alışverişinizi bitirebilirsiniz.

Ürünü beğendiğiniz andan elinize ulaşana kadarki sürede (ya da aksi) gelişmelerden haberdar edilirsiniz.

Hızlı bir şekilde ürünlerinizi elden çıkarmak istiyorsanız yapmanız gerekenler çok basit. İlk adımda ürünle ilgili başlık açıklayıcı ve doğru olmalıdır. Zebramo’nun en çok önem verdiği politika dürüstlüktür. Başlık kısmını doldurduktan sonra ürünle ilgili alıcının kafasında soru işareti bırakmayacak şekilde bilgilendirme yapılmalıdır. En önemli noktalardan biri, fotoğraftır. Ürünün fotoğraflaması iyi yapılmalı, alıcı ürünü fotoğraftan tanıyabilmelidir. Son olarak ise fiyat konusunda gerçekçi davranılmalıdır. 2. El bir ürün için gerçek fiyatını istemek yanlış olur.

Bahsedilmesi gereken son önemli nokta ise, alışverişten sonra yaşanabilecek bir sıkıntıda ne yapılması gerektiğidir.

Ürünü aldıktan sonra, verilen bilgilerle uyuşmadığını gördünüz, elinize gelen ürün fotoğrafta gördüğünüz ürün değil ya da yanlış ürün aldınız diyelim. Bu ve bunun gibi problemlerde yapmanız gereken şey en kısa zamanda Zebramo ile iletişime geçmektir. Ürün ile açıklama arasında uyuşmazlık varsa ya da alıcıya yanlış bilgi verildi ise satıcının hesabı askıya alınıp, alıcıya ödemesi iade edilir. Zebramo alışveriş yapan bütün üyelerinin konforlu ve sorunsuz bir alışveriş yapmasını amaçlar. Bu sebeple yaşanabilecek bir sıkıntının en kısa zamanda çözüleceğine dair kafanızda bir soru işareti olmasın.

Evinizde kullanmak istemediğiniz ya da bir köşede durup yer kaplayan eşyalarınızı satıp para kazanabilir ya da beğendiğiniz bir ürünü çok daha ucuza alabilirsiniz. Oturduğunuz yerden alışveriş yapmanın konforunu yaşamak istiyorsanız, hemen telefonunuza Zebramo’yu indirip güvenli alışveriş yapmaya başlayabilirsiniz. 3 milyon ve üzeri kişinin aktif olarak kullandığı bu uygulamayı indirdikten sonra eminiz ki pişman olmayacaksınız. İyi alışverişler 🙂

Zebramo Google Play İndirme Linki;

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.zebramo&hl=tr

Zebramo iOS İndirme Linki;

https://itunes.apple.com/tr/app/zebramo-i-kinci-el-pazar%C4%B1/id803287185?l=tr&mt=8