American Crime Story Nasıl Dizi ? Konusu ve Oyuncuları

FX'in sevilen dizilerinden American Crime Story harika konusu ve oyuncuları ile birlikte inceledik. İzlenir mi hep birlikte karar verelim.

Amerikan yapımı olan aynı zamanda da 3 sezon yayınlanan bu dizi de ülkemizde ve tüm dünyada dikkat çeken diziler arasında yer almaktadır. Bunun en temel sebebi ise her bir sezonunun farklı bir konuyu ele alması ile açıklanabilmektedir. Dizinin ilk bölümü 2 Şubat 2016 tarihinde yayınlandı ve sonrasında toplamda 3 sezon yayın hayatına devam ediyor. Şuan için Netflix üzerinde sadece ilk sezonunu izleyebilirsiniz.

Hem gerilim hem korku hem de maceranın olduğu bu dizi ilk sezonundan hayran kitlesini de oluşturmayı başarmıştır. Bunun sebebi ise ilk sezon da ünlü bir futbol oyuncusu olan Simpson cinayeti ele alınmaktadır. 90’lı yıllarda da konuların geçmesi nostaljik bir havanın da elde edilmesini sağlamaktadır. Eski zamanlardan günümüze kadar gelen aynı zamanda da ileri ve geriye dönük olarak olayların ilerlemesi de dizinin biraz daha karmaşık olmasını sağlamaktadır. Ancak her bir bölümün bitişi diğer bir bölüm için büyük bir merak uyandırmaktadır. Bu da dizinin akıcı olduğunu göstermektedir.

American Crime Story Oyuncuları

Sterling K. Brown … Christopher Darden Kenneth Choi … Judge Lance Ito Christian Clemenson … Bill Hodgman Cuba Gooding Jr. … O.J. Simpson Bruce Greenwood … Gil Garcetti Nathan Lane … F. Lee Bailey Sarah Paulson … Marcia Clark David Schwimmer … Robert Kardashian John Travolta … Robert Shapiro Courtney B. Vance … Johnnie Cochran Darren Criss … Andrew Cunanan

İlk sezonda ilk olarak zihinlerinizi fazlası ile zorlamanız gerekmektedir. Kişilerin kendisini sorgulaması ve ilk başta karmaşık görünmesi ile birlikte ilerleyen bölümlerde taşlar yerine oturacak ve heyecan hiç doruklardan inmeyecektir. İlk sezonda bir adamın nasıl intikam aldığı konu edinilmektedir. Geçmişten gelen hataların hiçbir zaman peşinizi bırakmayacağını açıkça anlayacağınız bu dizide bir hata pek çok kişinin ölümüne de sebep olmaktadır. Bu bakımdan da kişiler için oldukça sorun dolu bir hayat bekleyecektir.

Hatanın başında ise bir gün kendisine hayranlık duyan birinin ısrarı üzerine birkaç kadeh bir şeyler içeceklerdir. Ancak bu durum birisi için aşk birisi için ise sadece takılmak olarak kalacaktır. Ancak adamın aşkı gerek hayranlığından gerekse başarısından gelmektedir. Ancak modacı adam hiçbir şeyden tatmin olmuyor ve ne bir kadın onu mutlu edebiliyor ne de bir erkek mutlu edebiliyordu. Çocuk sahibi olmak istiyor ancak kadınlara da asla yaklaşamıyordu. Her ne kadar uzaktan müthiş bir hayat sürüyor gibi olsa da onun için büyük sorunlar yavaş yavaş meydana çıkıyordu.

Oldukça ünlü olan ve moda sektöründe adını duyurmayı başarmış olan Versace büyük bir hatanın ensesine düşmüştür. Ona hayranlık besleyen hem cinsi onun hayatını bir gün sona erdirecektir. Onunla sadece takılan ve eşcinsel olan bu modacı birkaç kez takıldığı adamın yıllar sonra ondan intikam almak için bile olsa döneceğini bilemezdir. Bu bakımdan da adam yıllarını kendisini geliştirmek ve daha güzel giyinerek o ortamlara girmeye çalışacaktır. Ancak bu yöntemin de başarılı olmaması ile birlikte de farklı bir yol denemesi gerekmektedir. Bu da artık öldürmekten başka seçenek bırakmamaktadır.

Her sezon farklı konu işleniyor

Adam yıllar sonra bir silah alabilmiş ve ona hayatını zehir eden ve tek aşkı olan modacıyı bulacaktır. Modacı adam büyük ve görkemli bir evde erkek arkadaşı ve kız kardeşi ile birlikte yaşamaktadır. Ancak onu ne para mutlu ediyordur ne de başarı. Tam da bu noktada kendisini oldukça kötü hisseden bu adam bir gün golf oynamak için evinden ayrılırken kapısının önünde tek bir kurşun ile öldürülecektir. Bu ölüm aslında bazı kişilerin de fazlası ile hoşuna gidecek ancak halkın da fazlası ile üzülmesini sağlayacaktır.

Bunun yanı sıra diğer sezonlarda da farklı konular ele alınmaktadır. Bu konularda da kan ve dehşeti fazlası ile işlemiş olması da yine her bir sezonun daha keyifli geçmesine ve merak dolu bir şekilde beklenmesini sağlamaktadır. Ancak her ne kadar keyif verici olsa da kan dondurucu sahneler de kişiler için oldukça ilgi çekici olacaktır. Pek çok dizi sever tarafından beğeni toplayan American Crime Story izlenmesi gereken diziler arasında da yer almaktadır.