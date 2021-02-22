Android 12 Özellikleri Ortaya Çıkmaya Başladı

Google, her yıl Android mobil işletim sistemine büyük bir yazılım güncellemesi yayınlar. Geçen yıl Android 11’i piyasaya sürdü. 2021’de Android 12’yi duyurdu. Yükseltme hakkında henüz çok fazla bilgi yok, ancak birkaç şey ortaya çıktı. Aşağıda, en ilginç söylentiler de dahil olmak üzere bilinen her şeyin bir listesini bulacaksınız. İlk geliştirici önizlemesinde halihazırda geçerli olan değişikliklerin çoğu, mevcut kullanıcı arayüzü ve özelliklerde nispeten küçük değişikliklerdir. Android 12 özelliklerini sizin için de aşağıda listeledik;

Mavimsi Ton

Bunu görmek oldukça zor olabilir, ancak arayüzün çoğunda hafif bir açık mavi ton var. Soluk bir mavi gibi, açılan hızlı ayarlar geçişlerinde (gri yerine) ve normal açık temayı kullanırken Ayarlar menüsünün bazı kısımlarında görebildiğimiz gibi.

Ayarlar Menüsü İnce Ayarı

Bu ince mavi tonu öne çıkarmanın yanı sıra, ana Ayarlar menüsünde küçük bir değişiklik oldu. Üstteki arama çubuğu artık tüm ekranı kaplayan uzun dikdörtgen bir alan değildir. Daha kısa bir balon ve kendi hesap ayarlarınıza ulaşmak için dokunduğunuz profil resmi dışarıya kaydırıldı ve büyütüldü.

Ağı ve Wifi ayarlarını veya Geliştirici Seçenekleri menüsünü açın; ayrıca yeni bir geçiş anahtarı bulacaksınız. Daha küçüktür ve aktif olduğunda küçük bir tik işareti ve kapatıldığında bir çizgi gösterir. Bunun dışında, büyük ölçüde Android 11 ile aynıdır. Ancak yeni güncellemeler geldikçe bu durum değişebilir.

Geliştirilmiş Ekran Görüntüleri

Bir ekran görüntüsü alın ve düzenleme / işaretleme işlevine gidin ve artık ekran görüntülerinize birkaç farklı yazı tipi rengiyle metin yazabilirsiniz. Ayrıca, isterseniz küçük çıkartma simgesine basarak oraya bazı emojiler yapıştırabilirsiniz. Sadece yakınlaştırmak için sıkıştırarak onları da kolayca yeniden boyutlandırabilirsiniz. Bunun bir yan notu olarak, ekran görüntüsü küçük resimlerini ekrandan kaydırarak kolayca kapatabilirsiniz.

Sayfa Resmi Düzenlemesini Paylaş

Yukarıdaki ekran görüntülerini işaretlemeye benzer şekilde, bir resim dosyasını paylaşmaya gittiğinizde, resimleri göndermeden önce işaretlemenizi sağlayan yeni bir ‘Düzenle’ seçeneği vardır. Varsayılan paylaşım menüsünü açın ve diğer uygulamalarınızı yüklediği ve size görüntü küçük resminin altındaki Yakındaki Paylaşım’ın yanındaki düzenleme seçeneğini sunan ‘daha fazla’ seçeneğine dokunun.

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