Android İçin En İyi Kamera Uygulamaları

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Android İçin En İyi Kamera Uygulamaları

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Çeşitli 3. taraf kamera uygulamalarının yardımıyla, fotoğraflarınızın kalitesini artırabilir ve telefonunuzun kamera uygulaması tarafından sağlanmayan çeşitli düzenleme seçenekleri ve araçlarıyla onları geliştirebilirsiniz. Hareket halindeyken size harika bir selfie ve doğru anları yakalamanız için Androidiniz için en iyi kamera uygulamaları bazılarını topladık. İşte Android için en iyi kamera uygulamaları;

Retrica

Retrica, kamera düğmesine basmadan önce görüntüye filtreler uygulayabilen bir fotoğraf düzenleme kamera uygulamasıdır. Gerçek zamanlı olarak çeşitli efektler uygulama yeteneğine sahiptir. Deklanşör düğmesine basmadan önce fotoğrafınızı tamamen düzenlenmiş halde bırakarak birkaç hazır ayar arasından seçim yapabilirsiniz. Vinyet kenarlıkları uygulayabilir, bulanıklaştırma efektlerini kullanarak fotoğrafınızın bulanıklaşmasını sağlayabilir veya hatta fotoğraf kolajı çekimleri yapabilir ve yaratıcılığınızı sosyal ağdaki arkadaşlarınız arasında paylaşabilirsiniz.

Camera MX

Camera MX, fotoğraf ve video çekmek ve düzenlemek için kullanılan popüler bir kamera uygulamasıdır. Hareketli koşullarda çekilmesi zor olan fotoğrafları yakalamanızı sağlayan ‘‘Shoot The Past’ modu adı verilen inanılmaz bir özelliğe sahiptir. Gerçek çekimi yapmadan hemen önce olan anlara geri dönmenizi sağlar. Sizin için basitleştirmek için uygulama, tıklamadan önce kaçırılan özel anlarınız olup olmadığını keşfetmek için fotoğraf çekmeden önce ne olduğunu bilir. HDR, kaplamalar, Lomo efekti vb. gibi birçok etkisi vardır. Ayarlara girmeden bile arayüzde bir dizi ön ayarı değiştirebilirsiniz.

Kamera Uygulamaları

Cymera

Cymera, bulabileceğiniz en iyi kamera uygulamalarından biridir ve selfies yakalamada harika bir uygulama arıyorsanız, bu sizin için. Cymera en iyi özçekimleri yapmanıza izin verir ve kişiliğinizi arkadaşlarınıza karşı gösterir. Canlı filtreler, 7 farklı kamera merceği, düzenleme araçları ve otomatik yüz tanıma gibi birçok özellik mevcuttur. Instagram sevenler için yararlıdır.

Camera 2

Camera 2, size daha kaliteli resimler ve şaşırtıcı videolar sunan gerçek zamanlı özel efektlere sahip gelişmiş bir kamera uygulamasıdır. Çizgi roman, kalem eskiz ve vintage gibi özel efektlerin yanı sıra, fotoğrafınıza 20’den 80’lere kadar bir görünüm kazandırmak için 40’tan fazla yüksek kaliteli efekt uygulayabilirsiniz. Uygulama, ISO, beyaz dengesi, HDR, odak dahil olmak üzere gerekli tüm düzenleme özelliklerini içerir.

Camera Zoom FX

Camera Zoom FX, özellikler ve ayarlarla yüklenir. Etkileşim için net bir arayüz sağlar. Çeşitli filtreler sağladığı için yapabileceğiniz çok şey var. Uygulama, seri çekim, sabit çekim ve zamanlı çekim gibi çoklu çekim özelliklerini destekler. Parlaklık, kontrast, renk tonu ve doygunluk, HDR efekti, ISO ve çok daha fazlasıyla oynayabilirsiniz. Camera Zoom FX ücretsiz ve ücretli özelliklerle birlikte gelir.

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Android İçin En İyi Kamera Uygulamaları
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