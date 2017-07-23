Apex Legends Mobil Platformlara Çıkacak Android ve iOS

Fortnite ve Pubg'nin mobil platformundaki başarısını gözüne kestiren EA firması, yakın zamanda piyasaya sürdüğü Apex Legends'i mobil platforma çıkarmayı planlıyor, İşte detaylar...

Sadece bir hafta da toplam 25 milyon oyuncuya ulaşmayı başaran Apex Legends, bildiğiniz gibi ücretsiz olarak yayınlanmış ve oldukça fazla beğeni almıştı. Yeni bir habere göre bu kadar oyuncu sayısına doymayan EA firmasının CEO’su, Apex Legends oyununu mobil platformlara çıkarmak için kolları sıvadıklarını belirtti.

Apex Legends Telefonlara Geliyor !

Geçtiğimiz hafta piyasaya çıkıp başarıdan başarıya koşan yeni ücretsiz Battle Royale oyunumuz, hali hazırda bir çok eksiği de beraberinde getirdiğini de söyleyebiliriz. PS4, Xbox One ve PC platformlarına aynı anda çıkışını gerçekleştiren Apex Legends, 2019 yılı içerisinde mobil cihazlara da destek vereceğini açıkladı.

Android ve iOS işletim sistemleri için geliştirilmeye başlanan Apex Legends, bakalım mobilde de rakibi PUBG kadar oyuncu sayısına ulaşabilecek mi ? Bu gelişmelerle beraber oyun Asya’daki oyun severler tarafından büyük bir sevgi ile oynandığını belirten EA Games CEO’su, oyunu mobil platformlar için mutlaka geliştirmek gerektiğini de savunmakta.

Şuan için Ücretsiz Battle Royale oyunu Apex Legends’in mobil platformlara ne zaman çıkacağı net olarak belli değil. Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi bu yıl içerisinde piyasaya sürülmesi yüksek ihtimal diyebiliriz. Fortnite ve Pubg severleri bakalım kapabilecek mi göreceğiz. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz ?