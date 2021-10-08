Banyo Dolabı Modelleri Düzenleme Önerileri 2021

Evlerimizin en büyük sıkıntılarından biri olan dağınıklık kolay işlemlerle hallolabilir. Odalarınızda ve diğer alanlarınızda kullanacağınız çok amaçlı dolaplar oldukça fazla düzen ve kolaylık sağlamaktadır. Evinizin içindeki dağınıklığı kullanılmayan eşyalarınızı bu dolaplar sayesinde ortadan kaldırabilirsiniz. Eğer çocuklu bir aileyseniz çocuklarınızın oyuncakları gibi daha birçok ortada bulunan fazlalıkları kolayca düzene sokabilirsiniz.

Mutfak Dolap İçi Düzenleme

Her gün vaktimizin büyük bir bölümünü mutfaklarda geçirmekteyiz. Yemek yapmak, temizlik ve özellikle dolap içlerini düzenleme konusunda çok fazla mutfakta zaman harcamaktayız. Mutfak düzeninizi sağlamak için çok amaçlı dolaplardan yardım alabilirsiniz. Mesela dolap içlerine koyduğunuz baharatlıklar, kavanozlar ve diğer eşyalar gibi bunlar için sizlere birkaç öneri yöntemleri vardır.

Bunlardan bazıları şunlardır:

Baharatlık kullanma: Dolap içinde arka taraflarda kalan paket içerisinde bulunan bayatlamış ve son tüketim tarihi geçmiş ürünler bulabilirsiniz. Bunların düzenli olması için mutlaka baharatlıklardan yardım almalısınız.

Dolap içi kavanozlar: Depolama alanının en büyük sıkıntılarından biri olan kavanozlar oldukça yer kaplayabilir. Bunun için dolap içlerinin ölçülerine göre kavanozlar seçerseniz daha düzenli ve şık görünür.

Cam kavanozlar: Kuruyemişler, unlar, şekerler ve tahıllar gibi çok fazla yer kaplayan malzemeleri uygun olan cam kavanozlar içinde saklayabilirsiniz.

Eğer çok amaçlı dolabınızda tencere gibi büyük mutfak eşyaları yer alacaksa mutlaka tencerelerinizi iç içe saklayarak yer açın kendinize. En fazla kullandığınız eşyalarınızı öne çıkararak kendinize yer açmış olursunuz. Mutfaklarınız ne kadar düzenli ve derli toplu olursa sizde bir o kadar mutlu ve huzurlu olursunuz.

Banyo Dolabı Modelleri

Banyo Dolabı İçi Düzenleme

Banyolar için düzeni sağlamak için çok amaçlı dolaplar gerekir. Günümüzde birçok banyo dolabı modelleri bulunmaktadır. Banyo dolapları insan hayatında oldukça kolaylık ve düzen sağlamaktadır. Dışarıda kalan tuvalet kağıtları, havlular ve temizlik ürünleri için oldukça kullanışlı olurlar. Banyolarınızda kullanacağınız bu dolaplar sizlerin kullanımı için çok düzen ve rahatlık katarlar.

Gardırop İçi Düzenleme

Yatak odalarının en büyük kurtarıcısı olarak gardıroplar bazen yetmeyebiliyor. Bunun için çok amaçlı dolaplardan yardım alabilirsiniz. Yazlık-kışlık ayırt etmede sizlere oldukça fazla yer kullanımı sağlayabilirler. Kullanmadığınız eşyalarınızı içinde saklayıp düzen sağlayabilirsiniz. Ya da en fazla kullanılan eşyalarınızı bu dolap içinde sürekli daha kolay bulmanızı sağlayabilirler. En fazla kullandığınız takılarınız için oldukça düzen sağlayabilirler. Dolap içine koyacağınız organizerler, sepetler ve kutular sizlerin hayatına oldukça fazla düzen katacaktır.

Kiler Dolabı Düzenleme

Evlerimizde en çok dağınık olan yerler kilerlerdir. Elimize geçen her şeyi kilerlerin içine tıkıştırırız. Gerek yiyecekler ve içecekler olsun gerekse kuru bakliyatlar olsun hemen hemen her şeyi kilerlere doldururuz. Kilerimizin daha düzenli ve dağınık olmamasını istiyorsak çok amaçlı dolapları tercih edebiliriz. Bu dolaplar kilerlerimizde oldukça düzen sağlayabilirler. Dolap içinde düzen sağlamanız için bazı yöntemler vardır.

Bu yöntemler şunlardır:

Kavanozlar kullanabilirsiniz: Kuru bakliyatlar gibi diğer malzemelerinizi cam kavanozlarda saklayabilir ve düzen oluşturabilirsiniz.

Sepet kullanabilirsiniz: Dolap içinde kullanacağınız sepetler sizlere oldukça kolaylık sağlayabilirler. Dolap içerisine sığacak sepetler ürünlerinizi toparlayarak dolap içerisinde hem düzen hem de şıklık katarak sizlerin daha iyi hissetmenizi sağlarlar.

Kilerlerinize koyacağınız bu dolaplar sayesinde düzeni sağlamış olursunuz. Aradığınız malzemelere ulaşmanız daha kolay olabilir. Ürünlerinizi gruplara ayırarak yerleştirme yapmanız sizin için daha uygun olacaktır.

Çekmece İçi Düzenleme

Gerek mutfak gerekse diğer çekmeceler olsun en dağınıklık olan yerlerden biridir. Özellikle mutfak çekmeceleri oldukça fazla dağınık olan yerlerdir. Çekmeceler içinde yer alan ürünleri doğru kutular içine koyarak daha fazla yer açmış olursunuz. Mesela mutfak çekmecesi için atıştırmalıklar bir kutu içinde, pasta malzemeleri bir kutu içinde saklanırsa sizler için daha kolay ve düzenli kullanım sağlanmış olur. Diğer ürünleriniz için organizerler seçip kullanabilirsiniz.

Portmanto Dolap İçi Düzenleme

Evlerimizin girişlerinin olmazsa olmazı portmantolar oldukça dağınık olabiliyorlar. Portmantolarımızı düzenli tutabilmek için ayakkabı rampaları, ayakkabı kutuları, askılıklar ve sepetler kullanabiliriz. Daha fazla yer açmış olur ve daha şık düzenli görünüm sağlamış olursunuz.

Bir önceki yazımız olan FreeHand'de Daire Etrafına Yazı Yazmak (Video) başlıklı makalemizde dönen yazı yazmak, freehand ve freehand de daire içine yazı hakkında bilgiler verilmektedir.