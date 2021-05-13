Bayramda Wolfteam’den 20.000 TL Değerinde Hediye Yağmuru!

Wolfteam bayramı büyük ödüllerle kutluyor. Kurtlar ve insanların amansız savaşını konu alan, sevilen MMOFPS oyunu Wolfteam oyuncularına değeri 20.000 TL’ye varan ödüller dağıtıyor.

İnsanlar için mutlak yaşam ve sağlığı bulmak için yapılan araştırmalar ile başlayıp Wolfteam adı ile bildiğimiz ekibin oluşumuna kadar uzanan hikayesi ile oynayan herkesi içine çeken Wolfteam oyuncularına büyük ödüller dağıtıyor! Sevilen MMOFPS türündeki oyun Wolfteam, değeri 20.000 TL’ye varan muhteşem ödüller kazanma şansı sunan inanılmaz bir etkinlik düzenliyor.

Çılgın Çekilişin Ayrıntıları

11-21 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte büyük ödülleri kazanmak isteyen oyuncuların bazı koşulları yerine getirmesi gerekiyor. Oyuncular bu tarihler arasında oyuna giriş yapıp en az 30 dakika boyunca Wolfteam oynayarak çekiliş bileti kazanabilecekler. Oyuncular her gün yalnızca 1 çekiliş hakkı elde edebilecek. Çekilişteki şansını katlamak isteyen oyuncular her gün giriş yaparak şanslarını artırabilecekler. Belirlenen etkinlik dönemi sonunda ise yapılacak çekiliş ile büyük ödüller sahiplerini bulacak.

Monster Gaming Laptop ve Milyonlarca Joypara!

Etkinlik boyunca dağıtılacak ödüllerin toplam değeri 20.000 TL’ye ulaşıyor. 11-21 Mayıs tarihleri arasında Wolfteam oynayan oyuncular Monster Notebook, Monster Pusat V9 Wireless Gaming Mouse ve Monster Pusat Gaming Mousepad gibi ödüllerin yanı sıra 6.250.000 Joyparakazanma şansını da yakalayacak.

Çekiliş sonunda seçilecek 1 şanslı kişi Monster marka yepyeni birAbra A5 V15.8 modeli oyuncu bilgisayarının sahibi olacak. Yine çekiliş ile belirlenecek 3 kişi son model Monster Pusat V9 Wireless Gaming Mouse ve 7 kişi ise Monster Pusat Gaming Mousepad kazanacak. Etkinlikte ayrıca 175 şanslı kişi 10.000 JP, 40 kişi 50.000 JP ve 25 kişi de 100.000 JP’nin sahibi olacak.

Siz de hemen Wolfteam oynamaya başlayarak büyük ödülleri kazanma şansını yakalayabilir, aynı zamanda aksiyonun ve amansız bir mücadelenin parçası olabilirsiniz. Etkinlik hakkındaki detaylı bilgilere Wolfteam’in Instagram sayfasından ulaşabilirsiniz.

Wolfteam oyunu hakkında daha detaylı bilgi almak ve oyunu indirip hemen oynamaya başlamak için Wolfteam’in resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Wolfteam Nedir?

Wolfteam oyunu, Neo Softnyx tarafından yapımcılığı üstlenilen ve Türkiye’de Joygame firmasında hakları bulunan kurt adamlar ile insanların savaşını konu edinen bir MMOFPS oyunudur. Wolfteam, çevrimiçi olarak farklı bölgelerden oyuncularla oynanabilir. Oyun içerisinde hem kurt hem insan karakterlerin yanında, yalnızca insan ve yalnızca kurt karakterler de bulunuyor. Her karşılaşma başında oyuncular insan veya kurt taraflarından birini seçerek mücadeleye başlar.

Wolfteam’de eğlence ve aksiyonu bir araya getiren birçok harita ve oyun modu bulunuyor. Oyuna özgü haritaların yanı sıra 2011 yılında oyuna eklenen “Taksim” haritası gibi tanıdık yerlere rastlamak da mümkün. Wolfteam MMOFPS türünde bir oyun olduğu için, yüksek dikkat ve beceri gerektiren oyun severlerin ilgisini çekiyor. Wolfteam’in 35 milyon civarı aktif oyuncu sayısı bulunuyor.

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