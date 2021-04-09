DA – PA Sorgulama Siteleri - Teknofeed.COM

DA – PA sorgulama siteleri web sitesinin etkililiğini ve otorite derecesini 0 ile 100 arasında değerlendirmeye yarayan hizmetler vermekte olan siteleri kapsamaktadır. 2016 senesinde kapanmış olan Google RageRank servisinin ardından DA ya da PA değeri siteye dair değerlendirme yapabilmek açısından en verimli sonucu sağlayan bir sistem olan öne çıkmaktadır.

Türkçe olarak DA ifadesi domain otoristesini ifade ederken PA ise sayfa otoritesini göstermektedir. Moz ile geliştirilmiş olan bu metrikler tüm internet alanında önemli bir yorumlama sunması ile öne çıkmış durumdadır. DA – PA sorgulama siteleri bunların ne ölçüde olduğunu ücretli ya da ücretsiz göstererek hizmet sunmaktadır.

DA PA Sorgulama Siteleri Nedir?

DA PA nedir? Sorusu bu alanda yeni bilgi sahibi olmak isteyen ve internet dünyasında kendisini daha etkili bir şekilde sunmayı hedefleyen kişilerin öğrenmesi gereken en temel konulardan bir tanesidir. DA ifadesi alan adı imajını belirtmektedir. Bu bağlamda şu etmenlere bağlı olarak değerlendirilen bir puanlama olarak ifade etmek mümkündür:

Dış kaynaklarda site adının ne ölçüde kullanıldığı

Ne kadar senedir yayında olduğu

Alan adının kalitesi ve uzunluğunun ne ölçüde olduğu gibi hususlar bağlamında sonuç sunan bir puanlama türüdür.

Siteleri kapsamlı bir şekilde değerlendirebilmek için DA PA nedir? Sorusunda PA ifadesi de önemli bir yer tutmaktadır. Site domaininin altında yer alan sayfanın gücünü göstermeye yaramaktadır. Sayfaların ayrı çalışma yapmış olması bu puanı yükseltebilmek açısından önem taşımaktadır.

DA PA Sorgulama Siteleri

DA PA sorgulama bağlamında nasıl bir değerlendirme sunulduğu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Bu noktada değerin yükseltilebilmesi için alan adının eski olması, kısa bir domain seçilmiş olması, doğrudan ilgi çekmeyi sağlayacak domainler seçilmesi gibi etmenlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Bunun yanında domainin diğer domainlere benzemesi de değerin artmasına neden olabilmektedir. Yanlış yazımlarda sitenin tercih edilmesi söz konusu olacağından otorite değerinin arttırılması sağlanmış olmaktadır.

2 senenin üzerine geçmiş olan domainlerin dıştan bağlantılarına dikkat etmesi önemlidir. Bu bağlamda DA PA sorgulama çerçevesinde alt sayfaların önemsenmesi gerekmektedir. SEO çalışmalarının her iki alanda da kapsamlı yürütülmesine dikkat etmek önemlidir.

DA – PA Checker Siteleri;

Website SEO Checker

Moz.com