Dogs Of Berlin Dizi Konusu ve Oyuncuları

Netflix'in 2. Alman yapımı dizisi özelliği taşıyan Dogs of Berlin yapımından ufak bilgiler verdik, işte konusu ve oyuncuları...

Netflix Dogs Of Berlin Dizisi

Netflix’te 2018 Aralık ayında gösterime başlayan Netflix’in Alman yapımı dizisi Dogs of Berlin, son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başarmış durumda. Berlin’de yaşayan Alman, Türk, Lübnanlı ve Hırvat gibi farklı kültürler ve farklı karakterdeki kişilerin yer aldığı ve olay örgüsüyle zamanın nasıl geçtiğini unutturacak türden bir dizi diyebiliriz.

Dogs of Berlin Konusu

Berlin, dünyada gece hayatının en canlı olduğu, konserlerin birinin bitip diğerinin başladığı, gezmesi günler süren müzeleri ve dünyada Türkiye dışında en çok Türk’e ev sahipliği yapan kentlerden biri olarak bilinmektedir. Kreuzberg başta olmak üzere pek çok yerde Türklerin yaşadığı Berlin, aynı zamanda Eski Yugoslavya ve Arap ülkelerinden gelen göçmenlerin de bulunduğu bir başkenttir.

Dogs of Berlin Türkçe altyazılı fragmanı

‘Kobra Takibi‘ dizisinin üstünden uzun yıllar geçtikten sonra Almanlar bir başka polisiye dizi ile dikkatimizi çekmeyi yeniden başardılar. Üstelik bu seferki dizinin tüm dünyada karşılığı oldu. Netflix Almanya’nın yapımcılığını üstlendiği ‘Dogs of Berlin’, Türk asıllı Alman Milli futbolcusu Orkan Erdem’in cinayeti üzerinden Berlin’de yaşanan kültür çatışmaları merkeze alınmaktadır.

Cinayete kurban giden bir Türk…

Orkan Erdem’in kurban gittiği esrarengiz cinayeti neo-nazi geçmişi olan polis şefi Kurt Grimmer ve Türk asıllı meslektaşı Erol Birkan çözmekle görevlendiriliyor. Bir yanda neo-nazi geçmişinden kurtulmaya çalışan, eşini aldatan Alman bir polis şefi; diğer yanda da muhafazakar bir ailede doğup büyüyen, gençliğinde rap yapan eşcinsel bir Türk polis şefi var. Anlaşılacağı gibi oldukça farklı karakterler bu dizide bir arada yer alıyor.

10 bölümlük ilk sezonda izleyicilerini, bol bol suç, farklı türlerden ustaca seçilmiş müzikler ve bolca Berlin’e maruz bıraksa da, dizi oldukça fazla beğenildi.

Orkan Erdem cinayeti etrafında gelişen olaylar, Arap, neo-nazi ve Hırvat suç örgütlerinin çatışmalarıyla da donatılınca, ortaya çözülmesi zor ve ilgi çekici bir hikaye çıkıyor. Spoiler sularında yüzmeden; dizinin bir bölümünde Arap ailenin Türkçe beddua etmesi dışında göze batan kültürel bir hata olduğu belirtilmelidir.

Erol Birkan rolündeki Fahri Yardım ve ‘Dark’ dizisinden herkesin aşina olduğu bir yüz olan Kurt Grimmer rolündeki Felix Kramer’in yanı sıra, Katharina Schüttler de yapımın güçlü kadrosunun önemli yıldızlarındandır.

‘Dogs of Berlin’in 10 bölümlük ilk sezonunu bitti. İkinci sezon için seyirciler heyecanla beklemeye geçtiler bile…

Dogs of Berlin Karakterler ve Oyuncular