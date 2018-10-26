arama

Dogs Of Berlin Dizi Konusu ve Oyuncuları

Netflix'in 2. Alman yapımı dizisi özelliği taşıyan Dogs of Berlin yapımından ufak bilgiler verdik, işte konusu ve oyuncuları...
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • paylaş
  • Sercan Aktay Sercan Aktay

Netflix Dogs Of Berlin Dizisi

Netflix’te 2018 Aralık ayında gösterime başlayan Netflix’in Alman yapımı dizisi Dogs of Berlin, son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı başarmış durumda. Berlin’de yaşayan Alman, Türk, Lübnanlı ve Hırvat gibi farklı kültürler ve farklı karakterdeki kişilerin yer aldığı ve olay örgüsüyle zamanın nasıl geçtiğini unutturacak türden bir dizi diyebiliriz.

Dogs of Berlin Konusu

Berlin, dünyada gece hayatının en canlı olduğu, konserlerin birinin bitip diğerinin başladığı, gezmesi günler süren müzeleri ve dünyada Türkiye dışında en çok Türk’e ev sahipliği yapan kentlerden biri olarak bilinmektedir. Kreuzberg başta olmak üzere pek çok yerde Türklerin yaşadığı Berlin, aynı zamanda Eski Yugoslavya ve Arap ülkelerinden gelen göçmenlerin de bulunduğu bir başkenttir.

ilgili içerik Netflix’in Popüler Dizisi Sex Education İncelemesi

Dogs of Berlin Türkçe altyazılı fragmanı

Kobra Takibi‘ dizisinin üstünden uzun yıllar geçtikten sonra Almanlar bir başka polisiye dizi ile dikkatimizi çekmeyi yeniden başardılar. Üstelik bu seferki dizinin tüm dünyada karşılığı oldu. Netflix Almanya’nın yapımcılığını üstlendiği ‘Dogs of Berlin’, Türk asıllı Alman Milli futbolcusu Orkan Erdem’in cinayeti üzerinden Berlin’de yaşanan kültür çatışmaları merkeze alınmaktadır.

Cinayete kurban giden bir Türk…

Orkan Erdem’in kurban gittiği esrarengiz cinayeti neo-nazi geçmişi olan polis şefi Kurt Grimmer ve Türk asıllı meslektaşı Erol Birkan çözmekle görevlendiriliyor. Bir yanda neo-nazi geçmişinden kurtulmaya çalışan, eşini aldatan Alman bir polis şefi; diğer yanda da muhafazakar bir ailede doğup büyüyen, gençliğinde rap yapan eşcinsel bir Türk polis şefi var. Anlaşılacağı gibi oldukça farklı karakterler bu dizide bir arada yer alıyor.

10 bölümlük ilk sezonda izleyicilerini, bol bol suç, farklı türlerden ustaca seçilmiş müzikler ve bolca Berlin’e maruz bıraksa da, dizi oldukça fazla beğenildi.

Orkan Erdem cinayeti etrafında gelişen olaylar, Arap, neo-nazi ve Hırvat suç örgütlerinin çatışmalarıyla da donatılınca, ortaya çözülmesi zor ve ilgi çekici bir hikaye çıkıyor. Spoiler sularında yüzmeden; dizinin bir bölümünde Arap ailenin Türkçe beddua etmesi dışında göze batan kültürel bir hata olduğu belirtilmelidir.

ilgili içerik Netflix Perfume Dizisi İncelemesi, Oyuncuları

Erol Birkan rolündeki Fahri Yardım ve ‘Dark’ dizisinden herkesin aşina olduğu bir yüz olan Kurt Grimmer rolündeki Felix Kramer’in yanı sıra, Katharina Schüttler de yapımın güçlü kadrosunun önemli yıldızlarındandır.

‘Dogs of Berlin’in 10 bölümlük ilk sezonunu bitti. İkinci sezon için seyirciler heyecanla beklemeye geçtiler bile…

Dogs of Berlin Karakterler ve Oyuncular

  • Kurt Grimmer (Felix Kramer): Dizedeki Alman dedektiftir. Aileden gelen bir neo-nazi geçmişi bulunan karakter, eski hayatını uzun süre önce geride bırakmıştır. Kurt’ün dizide, pek tekin olmayan insanlara yüklü miktarda borcu bulunmaktadır.
  • Erol Birkan (Fahri Yardım): Türk asıllı dedektiftir. Almanya’nın arka sokaklarında doğup büyüyen Erol, sırf Türk olduğu için bu cinayet dosyasına atanmış bir karakterdir. Karakter aynı zamanda açık yaşayan bir eşcinsel rolündedir.
  • Gert Seiler (Urs Rechn): Kurt ve Erol’un patronu rolünü üstlenen oyuncu görevini oldukça iyi yerine getirdiğini belirtmeliyiz.
  • Paula Grimmer (Katharina Schüttler): Kurt’ün karısıdır. Karakter kendine ait küçük bir dükkanı olan birisidir.
  • Sabine ‘Bine’ Ludar (Anna Maria Mühe): Kurt’ün sevgilisidir. 2 küçük çocuğu vardır. Kurt’un karısı olan Paula ve sevgilisi Sabine birbirlerinden habersizdirler.
  • Guido Mack (Sebastian Achilles): Erol Birkan’ın birlikte yaşadığı erkek arkadaşıdır.
  • Hans Kuscha (Antonio Wannek): Kurt ve Erol Birkan’ın ekibindeki dedektiflerden biridir. Karakter, Kurt’le yakın ve ona fazlasıyla sadık bir arkadaştır.
  • Ulf Grimmer (Sebastian Zimmler): Kurt’ün erkek kardeşidir. Berlin’deki neo-nazi grubuna üye olan Ulf, ağabeyinden pek hoşlanmamaktadır. Çünkü Kurt’ün onları bırakmasını ihanet olarak görmektedir.
  • Eva Grimmer (Katrin Saß): Kurt ve Ulf’un annesi olan Eva’nın, Kurt ile ilgili düşünceleri, Ulf’le aynıdır.
  • Kareem Tarik-Amir (Kais Setti): Hakim’in erkek kardeşidir. Ağabeyinin yürüttüğü suç örgütünde daha çok söz hakkı almak istemektedir.
  • Raif Tarik-Amir (Samy Abdel Fattah): Hakim ve Kareem’in kuzenidir. Yaşı genç olan Raif, kuzenlerinin kirli işlerinde onlara şoförlük yapmaktadır.
  • Murad Issam (Mohamed Issa): Murad, Raif vasıtası ile Hakim’in işine dahil olan bir genç karakterdir. Murad’ın rap müziğe karşı büyük bir ilgisi bulunmaktadır.
  • Hakim Tarik-Amir (Sinan Farhangmehr): Berlin’in suç dünyasının önemli isimlerinden birisidir. Lübnan asıllıdır.
  • Maïssa Issam (Deniz Orta): Murad’ın ablasıdır. Maissa, Murad’ı tek başına yetiştirmektedir ve onun edindiği yeni çevreden pek hoşnut değildir.
benzer içeriklerBENZER İÇERİKLER
Super Bowl 2019’da Avengers Endgame Fragmanı Yayınlandı
İşte Yeni Hızlı ve Öfkeli: Hobbs & Shaw Fragmanı
Meşhur Netflix Dizisi Peaky Blinders İncelemesi, İzlenir mi ?
Netflix’in Popüler Dizisi Sex Education İncelemesi
Netflix Perfume Dizisi İncelemesi, Oyuncuları
John Wick 3 İçin Efsane Bir Fragman Yayınlandı
HAFTANIN İÇERİĞİ
Dogs Of Berlin Dizi Konusu ve Oyuncuları
SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZI TAKİP EDEREK EN YENİ TEKNOLOJİ HABERLERİNE VE KAMPANYALARA ULAŞABİLİRSİNİZ
© Copyright 2011 - 2018 Teknoloji Haberleri: TeknoFeed