Domain ve Hosting Hizmetlerinde Hostinget Farkı

Her zaman ulaşılabilir web sitesine sahip olmak için ihtiyacınız olan çözüm hosting hizmetidir. Barındırma ve ev sahipliği yapma anlamı taşıyan hosting hizmeti, web sitelerinin 7/24 ulaşılabilir olmasını sağlar. Aynı zamanda web sitenize ait bilgilerin depolandığı bu hizmet için güvenilir bir firma ile çalışmanız önemlidir. Bu kapsamda Hostinget, kesintisiz ve yüksek performanslı hosting hizmeti ile projelerinizde, size en güvenilir çözümleri sunmaktadır.

Sektöründe lider konumda olan Hostinget ile kurumsal projeleriniz için profesyonel çözümler satın alabilirsiniz. Web hosting, alan adı, sunucu gibi birçok hizmet ile ihtiyacınız olan desteğe en iyi fiyatlarla sahip olmanız mümkün. Bir web sitesi tasarlayarak dijital dünyada yerinizi almak için Hostinget ile iletişime geçebilirsiniz!

Hosting Kullanım Amacı Nedir?

Bir web sitesi kurma amacınız olabilir. Bunun için iki seçeneğiniz mevcut. İlk seçenek kendi bilgisayarınız üzerinden kurulum yaparak yayına almaktır. Ancak böyle durumlarda bilgisayarınızın 7/24 açık olması gerekli. Bilgisayarınızı kapattığınız anda web sitenize ulaşım sağlanamaz. Bunun yerine ikinci bir seçenek olan ve bu işlemi sizin yerinize yapan Hosting firmaları mevcut.

Hosting hizmeti, yüzlerce bilgisayarlar ve çok büyük hard disklerin olduğu firmalar tarafından verilir. 7/24 olarak çalışan bu bilgisayarlar sayesinde profesyonel bir hizmet almak mümkündür. Hosting hizmetini, dijital dünyada bir dükkan kiralamak olarak düşünebilirsiniz. Ürün ya da hizmet sunabilmek için açacağınız web sitesi, Hosting firmaları tarafından kiralanmaktadır. Bu hizmet sayesinde kesintisiz olarak hedef kitlenize ulaşabilir, oldukça hızlı bir web sitesine sahip olabilir, verilerinizi güvenilir alanlarda depolama imkanı elde edebilirsiniz.

Hosting Satın Alırken Dikkat Etmeniz Gerekenler

Hosting satın alırken dikkat etmeniz gereken en önemli konuların başında güvenilirlik ve firma seçimi gelmektedir. Bir web sitesi, kendi verilerini ve müşteri bilgilerini güvenilir şekilde korumakla yükümlüdür. Bu kapsamda hosting tercihinde dikkatli olmalısınız. Hosting paketi seçerken dikkat etmeniz gereken noktalar arasına;

İletişim bilgilerini tam olarak veren, iletişim kurabileceğiniz, zengin paket seçenekleri sunan hosting firmasını tercih etmelisiniz.

Oluşturmak istediğiniz web sitesine göre kaç GB’lık bir disk kapasitesi seçmeniz gerektiğini belirlemelisiniz.

Seçtiğiniz hosting firmasının çalışma süreklilik oranı yüksek olmalıdır. Bu sayede kesintisiz bir hizmet sağlanır.

Kiralamak istediğiniz sunucunun kullanacağınız veri tabanını destekleyip desteklememesi önemlidir.

Hosting paketlerinde yedekleme dikkat edilmesi gereken konulardan biridir. Özellikle e-ticaret sitelerinin sık aralıklarla düzenli şekilde yedeklenmesi gerekmekte.

Web sitenizin aylık ziyaretçi oranını tespit ederek buna uygun bir paket seçmeniz gerekebilir. Bunun yanı sıra sınırsız web alanı sunan paket tercihi de yapabilirsiniz.

Hosting şirketleri, çeşitli SSL sertifikası türleri sunarak web sitesinin güvenilirliğini sağlar. Hosting seçimi yaparken SSL sertifika türleri hakkında bilgi edinmelisiniz.

Site hızı açısından hızlı veri okuma ve yüksek performans gücü olan hosting seçimi yapılmalıdır.

Hosting seçiminde paket içerisinde e-mail hizmeti olup olmadığı araştırılmalıdır.

Hostinget’in Size Özel Sunduğu Hizmetler

Dijital dünyadaki dükkanınız olan web siteniz, sizi hedeflerinize ulaştıracak bir kapıdır. Bu sebeple web siteniz için daima en iyisini hedeflemelisiniz. Projenize, Hostinget’in ücretsiz domain çözümleri ve en iyi fiyat garantisi ile akılda kalıcı bir domain satın alarak başlayabilirsiniz. Alan adı, web hosting ve sunucu hizmetlerinde sınırsız özellikler, tek tıkla kurulum ve ücretsiz çözümler için Hostinget web adresini ziyaret edin!

7/24 destek hizmeti sunan Hostingetile, mesai saatleri dışında yaşanabilecek herhangi bir aksaklıkta anında yardım alabilirsiniz. Hızlı destek hizmeti sayesinde ziyaretçi trafiğinizde herhangi bir kayıp yaşamazsınız. İşletmeniz adına sorunsuz ve güvenilir hizmet ihtiyacınız için Hostinget, profesyonel ekibi ile her an yanınızda!