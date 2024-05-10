Dopigo: E-ticaret İşlemlerinizi Kolaylaştıran Güçlü Bir Çözüm

Dopigo, farklı pazaryerlerinde satış yapan e-ticaret firmalarının tüm işlemlerini tek bir platformda yönetmelerini sağlayan güçlü bir entegrasyon çözümüdür. 2017 yılından beri e-ticaret sektöründe faaliyet gösteren Dopigo, 3000’den fazla e-ticaret satıcısı ve KOBİ’nin e-ticaret faaliyetlerini yönetmesini sağlıyor. Bulut tabanlı bir çözüm olan Dopigo, 50’den fazla entegrasyon çözümü ile uygun maliyetlere e-ticaret operasyonlarının hatasız yönetilmesine olanak verir.

Dopigo’nun sunduğu entegrasyon çözümleri ile zamandan tasarruf edebilir ve satışlarınızı artırabilirsiniz. Peki, Dopigo size neler sunuyor?

Ürün Yönetimi

Sayısı giderek artan ürünlerinizi farklı kanallar için ister tek tek ister topluca yönetin. Fiyat, stok veya ürün detayı güncelleyin. Hepsi bir tıkla mümkün!

Sipariş Yönetimi

E-ticaret satıcıları Dopigo ile sipariş yönetim süreçlerini uçtan uca yönetebilir. Siz satış yapın, Dopigo siparişlerinizi muhasebe yazılımınıza aktarsın ve raporlasın.

E-Fatura Yönetimi

E-ticaret satıcıları Dopigo ile e-fatura süreçlerini uçtan uca yönetebilir. Siz satış yapın, Dopigo e-faturalarınızı kessin, göndersin, raporlasın ve saklasın.

Tedarik Zinciri Yönetimi

Pazaryeri ve web sitenizden gelen siparişlerin stok yönetimi, paketlenme ve kargo süreci gibi işlemlerini Dopigo’nun lojistik entegrasyonları ile kolaylıkla halledebilirsiniz.

Pazaryeri Entegrasyonu

Dopigo ile 7 farklı pazaryerinde tek bir platform üzerinden kolayca satış yapabilirsiniz. Ürünlerinizi pazaryerlerine yüklemek, siparişleri takip etmek, stoklarınızı güncellemek ve kargolama işlemlerini yönetmek Dopigo ile oldukça kolaydır.

Dopigo’nun pazaryeri entegrasyonu ile:

Farklı pazaryerlerinde manuel ürün yükleme işlemlerini ortadan kaldırabilirsiniz.

Siparişleri otomatik olarak takip edebilir ve işleyebilirsiniz.

Stoklarınızı tüm pazaryerlerinde senkronize edebilirsiniz.

Kargolama işlemlerini otomatikleştirebilirsiniz.

Pazaryeri raporlarını tek bir platformda görüntüleyebilirsiniz.

Panel üzerinden müşteri sorularına cevap verebilirsiniz.

Muhasebe Entegrasyonu

Dopigo, farklı muhasebe programları ile entegrasyon sağlayarak e-ticaret işlemlerinizi muhasebeleştirmenizi kolaylaştırır. Satış faturaları, iade faturaları ve gider faturaları otomatik olarak muhasebe programınıza aktarılır.

Dopigo’nun muhasebe entegrasyonu ile:

E-ticaret işlemlerinizi manuel olarak muhasebeleştirmek zorunda kalmazsınız.

Zaman tasarrufu sağlayabilir ve hataları en aza indirebilirsiniz.

Verilerinizi her zaman güncel tutabilirsiniz.

Muhasebe raporlarınızı kolayca oluşturabilirsiniz.

E-fatura Entegrasyonu

Dopigo ile e-fatura ve e-arşiv faturalarınızı otomatik olarak oluşturabilir ve ilgili kamu kurumlarına gönderebilirsiniz.

Dopigo’nun e-fatura entegrasyonu ile:

E-fatura ve e-arşiv faturalarınızı manuel olarak oluşturmak zorunda kalmazsınız.

Zaman tasarrufu sağlayabilir ve hataları en aza indirebilirsiniz.

Yasal yükümlülüklerinizi yerine getirebilirsiniz.

Fatura takibi yapabilirsiniz.

Pazaryerlerine e-faturalarınızı otomatik olarak yollayabilirsiniz.

Kredili Kargo

Dopigo, farklı kargo firmaları ile entegrasyon sağlayarak e-ticaret firmalarına avantajlı kargo fiyatları sunar. Ayrıca, kargo ücretlerini otomatik olarak tahsil edebilir ve kargo takibi yapabilirsiniz.

Dopigo’nun kredili kargo çözümü ile:

Tek bir sözleşme ile 6 ayrı kargo firmasından gönderim yapabilirsiniz.

Kargo masraflarınızı düşürebilirsiniz.

Sipariş adresini girdikten sonra anlık fiyat teklifi alabilirsiniz.

Düşük adetli gönderimlerde dahi minimum fiyat avantajından faydalanabilirsiniz.

Siparişlerinizi hızlı ve güvenli bir şekilde teslim edebilirsiniz.

Kargo takibi yapabilirsiniz.

Dopigo, e-ticaret firmalarının tüm ihtiyaçlarını karşılayan kapsamlı bir çözümdür. Dopigo’nun sunduğu e-ticaret entegrasyonu, muhasebe entegrasyonu, e-fatura entegrasyonu, kredili kargo, WMS, gelir-gider takibi, fiyat takibi gibi birçok özelliği ile e-ticaret işinizi kolaylaştırabilir, zamandan tasarruf edebilir, hataları en aza indirebilir ve satışlarınızı artırabilirsiniz.