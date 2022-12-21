En İyi Amasra Otelleri
Amasra; bir dönemin popüler rock şarkıcısı merhum Barış Akarsu’nun memleketi olarak bilinir. Bartın iline bağlı bir ilçedir. Karadeniz Bölgesi’nin güzelliklerini bünyesinde barındırır.
İnsanlar; bilhassa Covid-19 sonrası dönemde Ege veya Akdeniz Bölgesi’nde tatil yapmak yerine farklı arayışlara girerler. Amasra; ülkemizin muhakkak görülmesi gereken yerleri arasında gösterilebilir. Amasra otelleri; bu ilçeyi hakkıyla gezmek isteyenler için uygun konaklama seçenekleridir.
Amasra’da Nerede Kalınır?
Amasra; Türkiye’nin popüler tatil beldelerinden herhangi bir eksiği olmayan yerdir. Tarihi ve doğal güzellikleri ile dikkat çeker. Turizm konusunda kendisini her geçen gün geliştirir. Bünyesinde dört yıldızlı otellerden tutun da uygun fiyatlı butik otellere ve hatta pansiyonlara kadar çok sayıda seçenek barındırır. Amasra otelleri; bölgeler arası farklılık gösterir. Bilhassa şehir merkezindeki otellerin daha düşük ücretli olduğunu ifade edebiliriz. Bunun yanı sıra, denize sıfır konumdaki Amasra otelleri ise tahmin edebileceğiniz üzere biraz daha pahalıdır. Gelin, en popüler Amasra otelleri hakkında bilgi verelim!
- North Door Hotel: Amasra merkezinde yer alan bir oteldir. İnsanlar; Amasra’ya geldikten sonra bu otele yürüyerek dahi gidebilirler. Dört yıldızlı Amasra otelleri arasındadır. Her ne kadar merkezde yer alsa da denize sıfır konumu ile dikkat çeker. Bünyesinde standartları bir hayli yüksek olan 63 oda bulundurur. Bu otele gelenler; bilhassa ücretsiz zengin kahvaltı menüsünden yararlanabilirler. Ayrıca, otelde kablosuz internet kullanımı da ücretsizdir. Belirli saatlerdeki oda servisi ile de müşteri memnuniyetini en iyi şekilde sağladığını gösterir. North Door Hotel; standart odalarının her birisinde klima, televizyon, emanet kasa, çay/kahve makinesi, özel banyo gibi imkanlar bulundurur.
- Işıkaltın Otel: En çok tercih edilen Amasra otelleri arasında bulunur. Tıpkı North Door Otel gibi ilçe merkezinde ve ulaşım açısından avantajlı bir konumdadır. Bünyesinde 36 oda vardır. Odalarda standart olarak mini bar, klima, özel banyo ve ücretsiz olarak kullanılabilecek türden çok sayıda araç gereç yer alır. Işıkaltın Otel; yeme içme konusunda da en iyisini sunar. Başta Karadeniz mutfağı olmak üzere ülkenin farklı mutfaklarına ait lezzetlere bünyesinde yer verir.
- Amasra Diamond Hotel: İlçe merkezine biraz uzak olsa da diğer özellikleriyle fark yaratan Amasra oteli olduğunu ispat eder. Bünyesinde 58 oda mevcuttur. Ücretsiz interneti, açık büfe kahvaltısı, iki a la kart restoranı, birisi havuz kenarında olmak üzere iki farklı bar seçeneği gibi imkanları ile göz doldurur.
- Sesamos Butik Pansiyon: Diğer Amasra otelleri gibi lüks değildir. Ancak, hizmet kalitesi düşük değildir. Üç katlı bir konaklama seçeneği olmakla beraber bünyesinde sadece on oda vardır. 24 saat hizmet sunan resepsiyonu ve oda servisi ile müşterilerin gönlünü kazanır. Ayrıca, Amasra ile özdeşleşmiş Büyük ve Küçük Liman Plajı’na da bir hayli yakındır.