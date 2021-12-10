2022’de Kullanılması Gereken En İyi Girişimci Araçları

Girişiminizle mücadele ederken yeni çıkan teknolojiler cankurtaranınız olabilir. Piyasada her problem için uygun araçlar mevcut. İşte 2022’de kullanabileceğiniz en iyi girişimci araçlarının listesi:

Fikir bulmak kolaydır. Ama uygulaması zordur. Ancak bu, para kazanmak isteyen genç girişimcilerin başarılı bir başlangıç hayallerinin peşinden gitmek için dünyaya açılmalarını engellemez.

Ne yazık ki istatistikler, girişimlerin yaklaşık %90’ının ilk yıl çeşitli nedenlerle başarısız olduğunu gösteriyor. Bazıları yeterli finansman eksikliğini, piyasa taleplerinin yanlış anlaşılmasını ve zayıf pazarlama teknikleri içeriyor.

Girişiminizle mücadele ederken teknoloji imdadınıza yetişebilir. Bugünlerde karşılaştığınız her problem için bir araç var. Pazarlama stratejileriniz, finansmanınız veya çalışan yönetiminiz olsun, size yardımcı olacak yazılımlar veya araçlar var.

Ancak, doğru yazılımı veya aracı seçmek başarı için çok önemlidir.

İşte en iyi araçları seçmeyle ilgili birkaç ipucu ve işinizi başlatmanıza yardımcı olmak için sizin için seçtiğimiz harika araçların bir listesi.

1. Google Analytics

Google Analytics, ister yeni kurulmuş ister köklü bir kuruluş olsun, her işletmenin sahip olması gereken bir araçtır. Google tarafından geliştirilen, web sitenizdeki trafiği izleyen ve web sitenizin performansı hakkında size bilgi veren bir analitik araçtır.

Google Analytics tarafından sunulan verilere ve raporlara göre hedef kitlenizin isteklerini belirlemenize ve dijital pazarlama stratejilerinizi şekillendirmenize yardımcı olabilir. Bu dinamik araç, sektörde ayakta kalabilmek için müşteri tercihleriniz hakkında elde edebileceğiniz tüm içgörülere ihtiyaç duyduğunuzdan, özellikle yeni başlayanlar için faydalıdır.

2. InvoiceBerry

Yaptığınız işin türü ne olursa olsun, faturalar mali durumunuzun çok önemli bir unsurudur. Ancak, faturaların oluşturulması çok zaman alır. Ve bu faturaları oluşturmak için geçen süre akışınızı durdurur.

InvoiceBerry, faturalarınızı otomatik olarak oluşturmak için kullanabileceğiniz bir araçtır. Farklı formatlarda birden fazla şablonla birlikte gelir ve ayrıca ödenmeyen faturaları takip etmenize yardımcı olur. Sorunsuz fatura takibi ve yönetimine sahip olmak istiyorsanız sahip olmanız gereken bir araçtır.

3. InVideo

Bir araştırma, izleyicilerin bir video aracılığıyla bir ürün satın alma veya bir şeye yatırım yapma olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor. InVideo video düzenleme programı ile videoları pazarlama stratejinizin bir parçası haline getirebilirsiniz. Çekici ve ilgi çekici videolar yayınlamak satış sayınızı artırabilir. Bu, sonunda işinizin büyümesine yardımcı olacaktır.

Bir videoyu izlemek, yalnızca bir resim veya metinden çok daha ilginç ve çekicidir. Facebook ve Instagram gibi sosyal medya sitelerine, her saniye binlerce kişinin beslemelerini kaydırdığı bir video yükleyin. Onlara durup markanızın neler sunabileceğine bakmaları için bir sebep verin. Video sürenizi kısa tutmanız, yalnızca daha fazla görüntüleme almanıza yardımcı olmakla kalmayacak, aynı zamanda pazardaki ses payınızı da artıracaktır.

4. DashClicks

DashClicks, dijital pazarlama stratejilerinizle mücadele ediyorsanız ve tek noktadan bir çözüm arıyorsanız, cephaneliğinizde bulunması gereken bir araçtır. Bu nihai beyaz etiket platformu, Facebook Reklamları, SEO, PPC kampanyaları ve blog gönderileri gibi tüm dijital pazarlama gereksinimlerinizi karşılayabilir.

Girişiminiz bir dijital pazarlama ajansıysa, işinizi büyütmek için hizmetlerini yeniden satabilirsiniz. İşlerini ölçeklendiren küçük ajanslar için özel olarak tasarlanmış DashClicks platformu oldukça yenilikçi bir araç.

5. Slack

Tüm ekibinizin müşterilerle ve birbirleriyle kolayca fikir paylaşabileceği bir iletişim kanalına sahip olmak, işinizin başarısı için çok önemlidir.

Slack, iletişimi sorunsuz hale getirmek için işinize entegre edebileceğiniz birden fazla kanal sunar. Slack ayrıca, her bir sorgu için e-posta göndermek yerine işleri çok daha hızlı ve kolay hale getirebilmeniz için her müşteri için özel kanallar oluşturmanıza olanak tanır.

6. Hootsuite

Sosyal medya, her iş stratejisinin ayrılmaz bir parçası haline geldi, ancak çok fazla kanal var ve ele alınması karmaşık ve stresli olabilir. Hootsuite, burada size yardımcı olabilecek bir araçtır.

Hootsuite ile tüm sosyal medya kanallarınızı tek bir platformdan yönetebilir, zamandan ve karmaşıklıktan çokça tasarruf edebilirsiniz. Ayrıca, her kanalda size bütünsel bir yaklaşım sunarak, kampanyalarınızı gerçek zamanlı olarak takip etmenize olanak tanır.

7. CRM by HubSpot

Online itibar yönetimi erken iş dönemlerinde çok önemlidir, çünkü bu işinizin devam etmesini veya yıkılmasını sağlar.

CRM by HubSpot, müşterilerinizle olan ilişkinizi yönetmek için kullanabileceğiniz olağanüstü bir araçtır. Bu inanılmaz CRM aracıyla veri girişlerinizi, sosyal medya görünümlerinizi, izlemenizi ve çok daha fazlasını yönetmenize yardımcı olabilir.

8. Unsplash

İnsan beyni görsel içeriği metinlerden 60.000 kat daha hızlı işlediğinden, videolar ve metinler gibi görseller hedef kitleniz için metinlerden daha çekicidir.

Unsplash, pazarlama kampanyalarınız için bazı yüksek stoklu görsellere erişmek için kullanabileceğiniz bir araçtır. Unsplash, telif haklarını ve ticari markaları ihlal etmeden kullanabileceğiniz, aklınıza gelebilecek her konuda bir milyondan fazla görselden oluşan büyük bir kütüphaneye sahiptir.

9. Hemingway

Görsellerin ön planda olması, metinlerin hiçbir değeri olmadığı anlamına gelmez. Google’da üst sıralarda yer almak istiyorsanız, web sitenizde yüksek kaliteli yazılı içeriğe sahip olmanız gerekir.

Hemingway, içeriğinizin okunabilirliğini artırarak kalitesini artırmanıza yardımcı olabilecek bir araçtır. Ayrıca, nerede olduğunuzu bilmenize ve iyileştirmeler yapmanıza yardımcı olmak için içeriğinizi derecelendirir.

10. Gusto

Çalışanlarla ilgilenmek tam zamanlı bir iş olabilir ve bir başlangıç olarak bir İK departmanı kurmak için yeterli bütçeniz olmayabilir. İşte o zaman Gusto gibi bir araçtan yararlanabilirsiniz. Gusto, çalışanlarınızın maaş bordroları, sigorta, şikayet yönetimi ve İK personelinin uzmanlığını gerektiren diğer şeylerle ilgilenmenize yardımcı olabilir.