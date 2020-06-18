En Uygun Fiyatlar ile Laptop Modellerine Sahip Olun! - Teknofeed.COM

Masaüstü bilgisayarların yanı sıra en çok tercih edilen diğer bilgisayar modellerinden biri de dizüstü bilgisayarlardır. Laptop olarak tasarlanan bu bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlarda yapılan her şeyi yapabilirler. Sizin için laptop modellerinde yer alan bazı özelliklere cimri.com üzerinden değindik. İşte en uygun fiyatlar ile laptop modelleri…

En Son Ayarlarda Oyun Keyfi

Dizüstü bilgisayarlarda bulunan işlemci ve ekran kartının kapasitesine göre oyun oynama alanı genişletilebilir. Özellikle 4 ve 8 çekirdekli işlemciler ile akıcı bir şekilde laptoplarda oyun oynayabilirsiniz. İşlemcinin çalışma kapasitesini artıran bellek oyun oynarken akıcılığı sağlar. Bu sayede en yüksek ayarlarda online ya da çevrimdışı oyun oynayabilirsiniz. Laptoplarda bulunan ekran kartının modeline göre oyunlardaki grafik ayarlarını değiştirebilirsiniz. Her bir oyun yüksek performanslı bilgisayarlarda dha akıcı bir şekilde oynanır. Satın alacağınız laptoplarda seçim yaparken eğer çok oyun oynuyorsanız ekran kartını göz önünde bulundurabilirsiniz. Aynı şekilde grafiğe dayalı programları çalıştırmak için işlemcinin ve ekran kartının yüksek olması gerekir. İş ve ofis bilgisayarlarında grafik programlarını kullanmıyorsanız daha düşük bir ekran kartına ve belleğe sahip bir laptop tercih edebilirsiniz. Bazı laptop modellerinde ekran kartını ya da belleği değiştirebilirsiniz. Donanımsal parçaları söküp tekrar takabilirsiniz. Oyunların ayarlarını bilgisayar üzerinden pratik olarak yapabilirsiniz. Dilerseniz laptop için yaz aylarında soğutma cihazı satın alabilirsiniz.

Ergonomik Tasarım

Laptoplar boyutları itibari ile masaüstü bilgisayarlara göre daha az yer kaplarlar. Böylelikle portatif olarak her yere taşınabilir. Aynı şekilde tasarımsal olarak her markanın kendine özgü laptop modeli mevcuttur. Bazı laptopların kapakları kalın ya da daha ince olabilir. Kullanıcı bu durumda kullanım alanına göre laptop seçimi yapabilir. Ergonomik tasarımdaki bu ürünler seyahatlerde çantada ya da valizde taşınabilir. Laptoplar şarj edilerek uzun süre açık kalabilir. Böylelikle piknik alanları ya da elektriğin olmadığı yerlerde bu cihazları kullanabilirsiniz. Laptoplarda fan soğutma sistemi ya da su soğutmalı sistemler mevcuttur. Böylelikle cihazın ısı derecesi belirli bir noktada tutulur. Laptopların ısınması önlenerek işlemci, ram, grafik kartı ve diğer parçaların normal bir şekilde işlevini yerine getirmesi sağlanır. Laptoplar ekstra bakım gerektirmez ve kolay temizlenebilir. Cam spreyi ile laptop ekranını silebilirsiniz. Aynı şekilde klavyenin tozunu alabilir ve ana gövdeyi temizleyebilirsiniz. Laptoplar sıcağa ve soğuğa karşı dayanıklı ürünlerdir. Paslanmayan yapıları ile uzun ömürlü ve dayanıklı olarak kullanılabilir. İstediğiniz renklerde laptop seçimi yapabilirsiniz. Laptopları kendi orjinal çantalarında taşıyabileceğiniz gibi herhangi bir çantada da taşıyabilirsiniz. Ayrıca bataryayı sökebilir ve tekrar takabilirsiniz. Laptop kablolarını üçlü prize bağlayabilirsiniz ve kullanım sırasında cihazı şarj edebilirsiniz.

Her Bütçeye Uygun Fiyatlar

Kendi bütçenize göre en uygun laptop modellerini istediğiniz kriterler doğrultusunda seçebilirsiniz. Eğer çok oyun oynayan biriyseniz grafik kartı yüksek olan bir laptop tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda grafik kartının yüksek olması size bazı avantajlar sağlar. Fotoğraf ve video düzenleme programlarını bu sayede daha hızlı bir şekilde yapabilirsiniz. Müzik dinlemek için laptopa hoparlör bağlayabilirsiniz. Aynı zamanda kulaklıkları senkronize edebilir ve doğrudan kullanabilirsiniz. Kendi isteğiniz doğrultusunda laptopa kişisel aksesuarlar ilave edebilirsiniz. Bluetooth cihazlarından faydalanabilir ve farklı cihazlara laptopu bağlayabilirsiniz. Dilerseniz laptopu televizyona bağlayabilir ve dev ekranda film izleyebilirsiniz. Birbirinden farklı laptop modellerini internet üzerinden sipariş vererek satın alabilirsiniz. Aynı zamanda istediğiniz laptopu en yakın satış noktalarından temin edebilirsiniz. Bu ürünleri portatif olarak düz bir zemin üzerinde kullanabildiğiniz gibi masa üzerinde de sabit bir şekilde muhafaza edebilirsiniz.