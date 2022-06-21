Monster Pusat Gaming Kulaklık Modelleriyle Tanışın, Oyun Deneyiminiz Değişsin!

Bilgisayar oyunları ve multimedya içeriklerine ait sesleri, 5,1 hatta 7,1 kanallı ses sistemleriyle duymanız, ilgili içeriklerin atmosferini tam anlamıyla hissedebilmeniz için idealdir. Fakat modern yaşam koşulları, bu deneyimi yaşamanızı çoğu zaman zorlaştırabilir. Böylesi güçlü sistemlerden yayılan sesler, sizin dışınızda evde bulunan diğer insanları rahatsız edebileceği gibi komşularınızın evine kadar da ulaşıp onların da keyfini biraz kaçırabilir. Siz, oynadığınız oyuna ve takip ettiğiniz filme odaklanmaya çalıştıkça “Acaba şu an hoparlörden çıkan ses, komşumu rahatsız ediyor mu?” gibi düşünceler aklınızın bir köşesinde hep uçuşur durur. Ama endişe etmeyin, artık ev ahalisini de komşularınızı da rahatsız etmeden, yalnızca bir gaming kulaklık kullanarak çok kanallı ses sistemlerinin size yaşattığı eşsiz işitsel tecrübenin bir benzerini yaşayabilirsiniz. Elbette bunun için bazı “Canavar”ları tanımanız gerekebilir.

Gaming kulaklık

Kulağınızda Olduğunuzu Unutacağınız Kulaklık: Pusat Gaming Headset Lite

Kendinizi hardcore oyuncu olarak tanımlıyorsanız ve kulaklık kullanmaya biraz ön yargılı yaklaşıyorsanız, Monster Notebook imzalı oyuncu kulaklıklarından biri olan Pusat Gaming Headset Lite, ön yargınızı tamamen ortadan kaldırabilir. Yalnızca 290 gramlık ağırlığıyla en yoğun oyun seanslarınızda bile kulağınızdan çıkarmadan saatlerce kullanabileceğiniz kulaklık, 40 mm’lik ses sürücüleriyle hem takip ettiğiniz oyunlardaki hem de multimedya içeriklerindeki sesleri kusursuz şekilde size ulaştırır. Eğer bas tonlarından hoşlanıyorsanız, kulaklığın bas güçlendirme olanakları hoşunuza gidebilir. Kullanım esnasındaki konforunuz düşünülerek tasarlanan gaming headset, ergonomik tasarımıyla her kafa tipine uygundur. Ayrıca ayarlanabilir kafa bandı sayesinde dilediğiniz gibi özelleştirebileceğiniz kulaklık, 210 cm’lik kablosuyla size kullanım sürecinde esneklik kazandırır. Pusat Gaming Headset Lite’taki mikrofon ise oyunlardaki takım arkadaşlarınızla iletişim kurmanız ve Discord gibi iletişim araçlarından keyifli sohbetler gerçekleştirmeniz için son derece uygundur.

Rakiplerinizi Kullandığınız Gaming Kulaklık ile Korkutun

Rekabetçi oyunlarla vakit geçiriyorsanız ve özellikle “ses kasma” olarak tabir edilen işlemi, sahip olduğunuz oyuncu kulaklığı ile yapmayı planlıyorsanız, Monster’ın Pusat Virtual 7.1 RGB Gaming Headset Lite ve Pusat Virtual 7.1 RGB Gaming Headset modelleri sizin için uygun olabilir. Rakiplerinize, karşılaşma esnasında bu “Canavar”lardan birine sahip olduğunuzu söyleyerek onları biraz korkutabilirsiniz. Çünkü her iki kulaklıkla da rakiplerinizin attıkları her adımı duyup kurdukları planları daha en başından bozabilirsiniz.

Sürükleyici oyun seansları için tercih edebileceğiniz Pusat Virtual 7.1 RGB Gaming Headset Lite, konforlu kullanım sağlayan kafa bandı ve kulaklık yastıklarına sahiptir. Ancak kulaklığın sunduğu rahatlık, kolayca yıpranacağı ve parçalarının birkaç kullanımda eskiyeceği anlamına gelmez. Zira anatomik tasarımlı kafa bandı, metalle güçlendirildiği için siz kulaklığı esnetseniz dahi beklenmedik bir sürprizle karşılaşmazsınız. Tasarım yönünden oldukça cezbedici bulabileceğiniz RGB LED aydınlatmalı oyuncu kulaklığı, derin bas frekanslarını da oyunlardaki rakiplerinizin koşarken ayaklarına çarpan taşın çıkardığı tiz sesi de duyabilmeniz için 50 mm’lik sürücülerle donatılmıştır. Oyunların yanı sıra multimedya içeriklerini ve filmleri de 7,1 kanal sanal çevresel ses oluşturabilen Pusat Virtual 7.1 RGB Gaming Headset Lite ile deneyimleyebilirsiniz. Üzerindeki kumanda yardımıyla titreşim fonksiyonunu etkinleştirebileceğiniz model, aksiyon dolu anlara kendinizi kaptırabilmeniz için ideal çözümlerden biridir. Kulaklıktaki mikrofon ise sesli iletişim kurabilmeniz noktasındaki yegâne yardımcınız olabilir. Monster imzalı Pusat Virtual 7.1 RGB Gaming Headset, bazı yönlerden “Lite” takılı kardeşinden ayrılır. Sürücülerin neodimyum yapısı, sürücü hassasiyet düzeyi, mikrofon boyutu ve hassasiyeti, iki çözümün arasındaki temel teknik farklardır. Ayrıca her iki gaming kulaklık, tasarım yönünden de birbirinden ayrılır.

Monster gaming kulaklık

Nerede Olursanız Olun Yanınızda: Pusat Wave ANC Bluetooth Headset

Hâlihazırda kablolu yapıda bir oyuncu kulaklığı kullanıyorsanız ve artık günün her saatinde yanınızdan ayırmak istemeyeceğiniz kablosuz bir çözüm arayışına girdiyseniz, kablolarından kurtulmuş bir “Canavar” beklentilerinizi fazlasıyla karşılayacaktır. Monster Pusat serisinin tek kablosuz üyesi Pusat Wave ANC Bluetooth Headset, başta müzik dinleme süreci olmak üzere her türlü kullanım senaryosunda değerlendirebileceğiniz bir kulaklıktır. Bluetooth 5,1 üzerinden bilgisayarınızla, akıllı cihazlarınızla ve ilgili teknolojiden yararlanan diğer aygıtlarınızla eşleştirip kullanabileceğiniz model, yüksek kaliteli ve düşük gecikmeli ses aktarımı odaklı kodekleri beraberinde getirir. aptX HD, aptX LL ve SBC bu kodeklerden bazılarıdır. 40 mm’lik sürücüleriyle kusursuz bir işitsel tecrübe elde edebilmenizi sağlayan Pusat Wave, 210 gram ağırlığındadır. Katlayarak yanınızda taşıyabileceğiniz, isterseniz boynunuzda bırakabileceğiniz kulaklık, aktif gürültü engelleme özelliğine sahip olduğundan modeli kullanırken ortam seslerinden etkilenmeden, doğrudan doğruya takip ettiğiniz içeriğe odaklanabilirsiniz. Üzerindeki bağlantı noktalarından yardım alarak dilerseniz kablolu olarak da çalıştırabileceğiniz kulaklık, tam şarj sonrasında 60 saate varan dinleme süresi vadeder.

Siz de “canavar gibi” bir oyun ve multimedya deneyimi yaşamayı istiyorsanız, Pusat ailesindeki modellerle tanışın ve bu çözümlerden dilediğinizi hemen alın!