Google Play Store Olmadan Android Fortnite Nasıl Kurulur?

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Google Play Store Olmadan Android Fortnite Nasıl Kurulur?

ECE
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Google Play Store Olmadan Android Fortnite Nasıl Kurulur?
Okunuyor Google Play Store Olmadan Android Fortnite Nasıl Kurulur?

Android ile ilgili en iyi şeylerden biri, Play Store’a dahil olmayan APK’ları yükleme şansıdır. Bu, geliştiricilerin, kullanıcılara uygulamaların resmi kanallardan geçmeden test etmelerine olanak sağlar ve kullanıcılara başka bir yere ulaşamayacakları belirli uygulamaları yükleme özgürlüğü verir. Bu elbette, tehlikeli güvenlik riskleri ile birlikte gelir. Ne yazık ki, Epic Games buraya giremeyeceğimiz çeşitli nedenlerle Fortnite oyunu kaydetmek için yöntemlerden biridir. Başlamanızı biraz daha güç hale getirse de, yine de yüklemek gerçekten zor değildir; ancak, telefonunuzun modeline bağlı olarak, işlem biraz farklı olabilir. Bu yazıda, Fortnite oyununu Play Store’u kullanmadan Android akıllı telefonunuza nasıl kurabileceğinizi göstereceğiz.

Fortnite

Fortnite Android Akıllı Telefonunuza Yükleyin

  1. Adım: Öncelikle Android akıllı telefonunuza Fortnite Launcher’ı yüklemeniz gerekecek. Bunun için www.fortnite.com/android adresine gidin ve Epic düğmesine dokunun. Bu, Epic Games Uygulamasını indirecektir.
  2. Adım: Yükleme işlemi başladığında, muhtemelen cihazınızda engellenecektir. Yüklenmesine izin vermeniz gerekecek. Mesaj ekranınızda belirdiğinde, Ayarlar’a tıklayın.
  3. Adım: Ayarlar’da, uygulamanın bilinmeyen kaynaklardan yüklenmesini etkinleştirmeniz gerekecektir. Android Oreo veya üstünü çalıştıran Android telefonlar için, bu uygulama bazında yapılır, tarayıcınız için buna izin vermeniz gerekir.
  4. Adım: Şimdi, Fortnite kurulumuna geri dönün ve “Yükle” düğmesine dokunun. Şimdi yaklaşık 90 MB boyutunda olan oyun dosyasını indirmeniz gerekecek.
  5. Adım: Oyun başladığında, oyunu ilk açtığınızda çok daha büyük varlık dosyalarını indirecektir. İnternet bağlantı hızınıza bağlı olarak bu muhtemelen çok zaman alacaktır. Süreç sona erdiğinde oyunu oynayabileceksiniz.

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